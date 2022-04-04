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Резать без сожаления, как скот, - экс-игрок "Шахтера" эмоционально высказался в адрес российских захватчиков

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

худжамов

Рустам Худжамов хочет, чтобы в Украине была создана организация по примеру Моссада.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Бывший вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Рустам Худжамов эмоционально прокомментировал массовые военные преступления российских оккупантон на Киевщине, где они издевались и убивали мирных жителей.

Худжамов назвал происходящее геноцидом украинского народа и выступил за то, чтобы в Украине была создана специальная организация по примеру Моссада, которая мстила бы российским захватчикам за их преступления.

Смотрите также: Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче. ФОТОрепортаж 18+

"Геноцид украинцев… Это именно то, что происходит по всей стране, это то, что творила биомасса, которая почему-то называет себя людьми… Лично я за то, чтобы у нас в стране после войны была бы создана организация по примеру Моссада.

Чтобы этих свиней резать по всем уголкам мира, включая их выбл#дков и радующихся награбленному жен. Резать без сожаления, как скот, на глазах у их детей. Если такая служба будет создана, то я хочу быть в ней", - написал Худжамов на своей странице в Instagram.

Один из комментаторов сообщения отметил: "В этом и разница между нами... Мы - не они".

Резать без сожаления, как скот, - экс-игрок Шахтера эмоционально высказался в адрес российских захватчиков 01
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Топ комментарии
+92
Золоті слова
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04.04.2022 17:54
+74
Даже если не будет создан Украинский Моссад, все равно вычислять и убивать это зверье будут. Русня действительно не в состоянии понять, с кем они связались, и какой мешок звиздюлей они для себя открыли.
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04.04.2022 17:57
+68
Даа Брат ты на 1000% прав! Только ******* безбожно!! Уже эти ****** для нас умерли как конченая нация!!
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04.04.2022 17:57
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Золоті слова
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04.04.2022 17:54 Ответить
Кацапські смердючі свині і є худобою...
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04.04.2022 17:56 Ответить
Не можна з худобою / тваринами поводитись жорстоко. З кацапнею можна і потрібно.
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04.04.2022 18:13 Ответить
Ні. Худоба краща.
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04.04.2022 18:15 Ответить
Так. Вони тварюки!
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04.04.2022 20:29 Ответить
Даже если не будет создан Украинский Моссад, все равно вычислять и убивать это зверье будут. Русня действительно не в состоянии понять, с кем они связались, и какой мешок звиздюлей они для себя открыли.
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04.04.2022 17:57 Ответить
Та навіть не мішок. До них прибув цілий сухогруз ********
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04.04.2022 20:25 Ответить
Даа Брат ты на 1000% прав! Только ******* безбожно!! Уже эти ****** для нас умерли как конченая нация!!
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04.04.2022 17:57 Ответить
не убавить и не прибавить
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04.04.2022 17:58 Ответить
Пiдтримую
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04.04.2022 17:59 Ответить
Рустам Худжамов хоче, щоб в Україні створили організацію за прикладом Моссада.
...яке буде займатися вендеттою згідно зі списками.
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04.04.2022 17:59 Ответить
Нет, нужно быть гуманнее. В плен не брать (они оказали сопротивление), застрелил, переступил и побежал следующего парашенца догонять!
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04.04.2022 17:59 Ответить
в плен нужно брать.
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04.04.2022 18:11 Ответить
Ні їх треба різати як худобу. Жінок, дітей, усіх родичів гвалтувати у них на очах, потім кастрація і підпал живцем. Багато з них можна розібрати на органи. Вони не жаліли нікого, ні дітей, жінок навіть собак.
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04.04.2022 18:14 Ответить
Фу, гвалтувати....Ще якусь кацапську заразу можно підчепити. А все інше-ТАК-без жалю.
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04.04.2022 18:24 Ответить
Ну тут можна проявити фантазію, віагру дати одному рашисту, адругий нехай терпить. Якщо чесно я думаю що не зміг би гвалтувати жінок та дітей, уявити всі ці крики та плач, який би я не був соціопат але я не настільки чудовисько (хоча хто зна).
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04.04.2022 19:03 Ответить
Хе! Та швабрі або пляшці байдуже на ту заразу. Навіть кацапську.
А от спеціально для кацапських самиць в якості... знаряддя відплати можна застосувати ялинову шишку. Буде кумедно!
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04.04.2022 20:54 Ответить
Слава Украине!
Слова правильные. Но раз ты известный человек, то надо их чем то подкреплять. Было бы неплохо для начало вступить в ЗСУ.
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04.04.2022 18:00 Ответить
Он же сказал - Готов служить в Украинском Моссаде и резать свинособак
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04.04.2022 18:16 Ответить
Особенно поддерживаю в части того что уничтожать нужно с самками и вышкребками.
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04.04.2022 18:00 Ответить
І кожному на лобі їхню улюблену зетку ножем вирізати. Щоб всі бачили за що!!!
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04.04.2022 18:01 Ответить
Руслан Худжамов - взагалі-то родом киянин, динамівець до U-21, дублер СаШо. Це вже потім він перебрався через Харків до Донецька... Руслан - патріот України, чи не єдиний "кріт", який принципово спілкувався державною...
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04.04.2022 18:01 Ответить
Ну, папа - узбек, а узбеки никогда не отличались любовью к кацапам. Кто бывал в Узбекистоне - тот знает. И родители, даже и если пытаются скрыть от детей эту неприязнь, то всё равно дети это чувствуют.
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04.04.2022 18:09 Ответить
Тiшмощук теж спілкувався державною i народився у Луцку, а виявився зрадником и лайном, , а крот- хорват Срна , использую все свое влияние и связи с правительством помогал вывезти подростков футболистов украинцев в безопасную Хорватию.
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04.04.2022 18:24 Ответить
Коли те чмо тимощук був в Баварії мюнхенській то при нагородженнях клубу бігав з нашим прапором, ледь з трусів не вискакував. А по життю виявився мовчазним співучасником злочинів мордору. Будь ти проклятий пристосуванцю!,
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04.04.2022 19:12 Ответить
Красавчик. Это желание всех Украинцев.
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04.04.2022 18:01 Ответить
Никогда не откладывай на завтра, то, что можно сделать сегодня !!!…
Уничтожать надо всех и сразу, без сожаления и жалости .
Как же я их ненавижу …
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04.04.2022 18:14 Ответить
Вони заслуговують на те, щоб такими методами оселити їм в генах страх, щоб їх нащадкам довічно було жахливо навіть від думки полізти до України.
Слушна ідея, а від бажаючих відбою не буде.
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04.04.2022 18:03 Ответить
Все правильно сказал.Это не его эмоции,это эмоции всей Украины.
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04.04.2022 18:04 Ответить
Их расчеловечили пропагандой, не нужно уподобляться им.
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04.04.2022 18:06 Ответить
Слухайте, шановний... Я вас прошу. Може, колись потім. Але не зараз. Не треба свіжі криваві рани душі кожного притомного українця (а для багатьох не тільки душі) роз'ятрювати оцією толерастією.
Бо кожен зараз бажає холокосту для русні. Газових камер, крематоріїв, розстрільних гекатомб, спалених разом з поголів'ям дєрєвєнь і медичних експериментів під керівництвом доктора Йосипа Менгеленка.
І термоядерних штормів по їхніх містах.
Тут немає місця для гуманізму.
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04.04.2022 18:26 Ответить
Худобу - шкода. Ця тварина безвиина. А це - навіть не тварини, це - нелюди! Нелюдам не місце на цім світі.
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04.04.2022 18:09 Ответить
капаци гірші за худобу.
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04.04.2022 18:11 Ответить
Было подмечено давно, что Киевская Родина-Мать стоит правильно. Лицом к врагу - на Восток. Похоже, что Л.И. Брежнев точно знал истинную суть мокшей-кацапсин
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04.04.2022 18:12 Ответить
Нужно на этом месте построить новий памятник.
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04.04.2022 18:17 Ответить
А оце вже дзуськи - просто змінити на щиті герб - час настав !
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04.04.2022 18:27 Ответить
Кацапня відчуває безкарність. Тому так себе поводить. Їх потрібно знищувати тут і зараз і потім діставати в майбутньому де б вони не були.
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04.04.2022 18:14 Ответить


Резня в Буче. Разве Россия сделала, что-то новое?

Сегодня весь Запад клокочет в дружном негодовании. Заголовки статей и заявления политиков буквально вопиют всеобщим возмущением дикой резне, учиненной Россией в городке Буча в Киевской области Украины.

Речь идет о нескольких сотнях убитых и замученных мирных жителей. Называется цифра в 480 жертв этой бойни.

Читая заголовки статей и слушая гневные сентенции западных политиков, хочется их всех спросить - А разве Россия сделала в Буче, в Мариуполе в других городах и селах Украины, что-то новое чего она не делала раньше?!

Разве вы не были свидетелями чудовищных, инфернальных русских преступлений на протяжении последних 30 лет, которые Россия совершала в режиме онлайн на глазах всего мира сначала в Чечне, а затем в Сирии?

Что изменилась в вашем восприятии, что подвигло вас к таким бурным эмоциям?

В чём разница? Или все дело в том, что кровь стала литься у вашего порога, а не в горах Кавказа?

«Сегодня есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления России», - заявляют государственные мужи Европы и США.

Но позвольте, разве убийство 260 тысяч мирных жителей в Чечне в т.ч. 42 тысяч детей из 1,3 млн. населения (т.е. 20% народа) не было для вас уликой?!

Вы только вдумайтесь в эти цифры - 260 тысяч, среди которых 42 тысячи чеченских детей от 0 до 11 лет!!!

Сегодня мир бурлит из-за убийства 130 украинских детей. Пишут, что 480 безвинно убитых украинце в Буче это геноцид.

Но разве убийство 20% населения Чечни не было геноцидом? Если мерить мерками населения Украины это 9 млн. человек!!!

И разве не вы (Запад) привели к новой резне в Украине, закрыв глаза на резню в Чечне? И более того, оплатив эту резню миллиардами долларов и евро, разного рода кредитами, траншами и инвестициями?

Разве не вы взращивали все эти годы кровавую мразь по имени Путин, ручкались с ним на саммитах и посиделках, улыбались и лобызались, хлопали его речам, в то время как эта тварь убивала десятками тысяч мирных жителей в Чечне?!

Разве не вы приглашали эту кровавую гадину к себе в гости, в то время как он превращал Грозный и Алеппо в груду развалин, вбивая в бетон детей, женщин, больных, стариков, снося с лица земли больницы, роддома, базары, мечети, школы?!

Вы пособники и соучастники того, что сейчас происходит в Украине. Вы несете прямую ответственность за эту войну, в т.ч. за резню в Буче.

Вы и сейчас занимаетесь пособничеством кремлевской банде, отказывая Украине в поставках нужного ей вооружения, хотя Украина защищает вас и вашу сытую жизнь, умываясь в крови.

Вы пособники и трусы, господа…!

Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/04/120613/reznya-v-buche--razve-rossiya-sdelala-chto-to-novoe.shtml
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04.04.2022 18:17 Ответить
Честно говоря, когда закончится война то месть не должна утихнуть. Я вполне допускаю убийство россиян где угодно по миру, если они где то поедут туристами. Не допускаю, нет, горячо приветствую. Всех, независимо от пола и возраста.
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04.04.2022 18:17 Ответить
Помиляєшся шановний, вже є ...!
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04.04.2022 18:18 Ответить
А мене вчора ще й забанили. Чи то за мій емоційний "нацистський камінг аут" (хоча я взагалі-то поміркований расист і певною мірою позитивно сприймаю Третій Райх), чи то за ідею надати персоналу концтаборів модернізовані девайси, які свого часу юзали хорвати - ...ну ви зрозуміли, оті стильні рукавиці із інтегрованими серпами
Але хрін з ним, переживемо.
Головне інше. Після Бучі та Ірпіня - хтось іще бажає гратися з кацапами у "шляхетних лицарів у білому польті"?
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04.04.2022 18:19 Ответить
Согласен на 100%. Кацапоиды должны понести наказание такое чтобы хотябы на 50 лет запомнили как сунуться в Украину. Иначе через 5-10 лет они зализав раны повторят нападение.
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04.04.2022 18:19 Ответить
У нас другого выхода попросту нет. Мой разум до сих пор воспроизводит те ужасные сцены безнадежности, невыносимой боли и прожигающей обиды которые увидели украинцы перед своей смертью. Я знаю что последним их желанием было желание чтобы эти подонки подохли - мучительной, позорной и бесславной смертью. Их желание должно быть выполнено и будет выполнено
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04.04.2022 18:19 Ответить
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что самая плохая ситуация с человеческими жертвами не в Буче Киевской области. По ее словам, в Бородянке все еще хуже.

Но об этом городе информация будет подаваться отдельно.
"Мы можем предметно говорить о Киевской области, потому что вчера мы получили доступ к ней. и отрабатываем Ирпень, Бучу, Ворзель. На самом деле по людям, по жертвам самая плохая ситуация в Бородянке. Я думаю, что мы будем отдельно говорить о Бородянке. Там есть, о чем говорить", - сказала она.
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04.04.2022 18:21 Ответить
Это ужас !!!
Куда ещё хуже??????? 😰
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04.04.2022 18:29 Ответить
Глава британской разведки МИ6

"Мы знали, что в планы вторжения Путина входили массовые казни, проводимые его военными и разведывательными службами. Сообщения об убийствах мирных жителей в виде демонстративных казней, поступающие из освобожденных районов, ужасают и леденят душу.

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04.04.2022 18:39 Ответить
Абсолютно згоден.І хай обсирається Європа.
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04.04.2022 18:25 Ответить
++++++++++

Європа нехай займається своїм SJW та BLM, аби раптом не образити якихось небінарно-трансгендерних папуасів. У них "свобода, раввинство, братство" - а у нас тим часом нетолерантні й неполіткошерні справи.
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04.04.2022 19:44 Ответить
Консать *******. Приходите в помощь избавится от всевозможной толерастии.
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04.04.2022 20:00 Ответить
І до цього ще дійде справа. До речі, у Нострадамуса на 2022 цікаві прогнози... Серед них і європейська війна, і вогонь з неба, і загибель *******... і європейці, які нарешті скажуть "доколє терпіти усіляких сарацинів".
Ланцюг як подій взаємопов'язаних пророцтва сприймаю ці я.
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04.04.2022 20:11 Ответить
Не смішіть.При такому "президентові" як Зе це апріорі не можливо.Гроші на український Моссад просто вкрадуть,а членів організації заложать в крємль з ОП.На привеликий жаль,вже був сумний досвід.
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04.04.2022 18:26 Ответить
потрібно щоб відставні офіцери спецслужб створили неофіційну таємну організацію . а фінансував якийсь "добрий самаритянин"
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04.04.2022 18:44 Ответить
З кровавого перевороту 1917 усе пішло таким шляхом. Уся московія стоїть на запеченій крові. Ця зграя нелюдей має бути знищена: або вони, або ми.

Діти кажуть у мене борода помітно посивіла за цей місяць. Отак живеш і виявляється запрєбріком зомбіленд, мордор з людиноподібними скотами. Усе ніби у кіно. У світі "еліти" вже не мають тої "людяності" за яку виголошують промови імпотентні організації. Меседжі про права людини, совість і свободу сприймаються лише суспільством (принаймі, більшою його частиною). В усіх країнах політиками і корпораціями усе робиться за гроші і заради грошей - усе. Фотографії спалених і згвалтованих дітей їх не пробирають. Ці "володарі світу" дуже товстошкірі і рахують люше зиски - от до чого ми прийшли. Таку цивілізацію хотіло розбудувати людство?

Лайна з моральними якостями як у орків в Україні вистачає. Вони сидять тихо до нагоди і ... нагода прийшла. Завгоспа з 24 числа видно не було, а як виповз, то почалась мова про нейтральні статуси і мирні перемовини. Сьогодні відключили опозиційні канали. Портнов знову "відкриває" суди. Беня взявся за наглядові ради і Приват. Їм до сраки страждання і смерті - їм головний зиск, користь. Не такий світ ми хотіли, не такий ...
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04.04.2022 18:28 Ответить
там некого спасать, и детей они тоже так воспитывают. Поэтому весь гуманизм и пацифизм должен заканчиваться сразу на границе с московией.
https://twitter.com/i/status/1510973297516847111
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04.04.2022 18:40 Ответить
тільки вирізати до ноги!
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04.04.2022 18:56 Ответить
Український моссад має бути створений з ветеранів війни, перевагу надавати тим воїнам хто втратив у цій війні родичів, майно, або чиї міста та села найбільше постраждали від війни!!!
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04.04.2022 18:44 Ответить
100%. Так і буде. Офіційно або не офіційно. Це правосуддя.
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04.04.2022 18:44 Ответить
зеленский - вот переговорщик вместо дикого недоосетина.
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04.04.2022 18:47 Ответить
подписываюсь под каждым словом!
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04.04.2022 18:53 Ответить
Всё по сути. Нечего добавить.
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04.04.2022 18:54 Ответить
Тут не кацапія, де президент свята корова, якщо він помиляється люди мають право тикати носом в помилки.. Не бачив ніде де б перегинали в цьому напрямку
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04.04.2022 19:05 Ответить
тільки не для зелених медуз
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04.04.2022 19:02 Ответить
Нема сенсу ризикувати нашими спецпризначенцями ( а це спецура дуже високого ґатунку) заради знищення рядових виконавців і тим більше родичів, інша справа злочинці в високих погонах хто віддавав накази, тут повністю згоден.
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04.04.2022 19:08 Ответить
Это должно стать национальным видом спорта!
А может и "Олимпийским"...
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04.04.2022 19:11 Ответить
З вікіпедії: "В концентрационном лагере Ясеновац происходили соревнования по скорости убийства «сербосеком». По данным американского исследователя Говарда Блюма, победитель одного из соревнований Петар Брзица за ночь зарезал 1300 сербов (по другим данным - 1360)".

А чи не заслуговує цей інструмент на ребрендинг (під новою назвою "кацапоріз") для аналогічного спорту?
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04.04.2022 20:23 Ответить
Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для всієї цивілізації , для світу людей .
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04.04.2022 19:40 Ответить
Уничтожать без малейшей жалости это не люди!!
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04.04.2022 19:43 Ответить
Гарно сказано.********* з курвами оюов'язково,ці тварини множаться як таргани,цигани відпочивають

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04.04.2022 23:47 Ответить
Элиминировать руссофашистов как вид. Любыми средствами и в любых масштабах.
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05.04.2022 03:26 Ответить
Моссад занимался и террактами, например убийство известного палестинского писателя, не самый лучший пример привел..
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05.04.2022 04:24 Ответить
 
 