Резать без сожаления, как скот, - экс-игрок "Шахтера" эмоционально высказался в адрес российских захватчиков
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Рустам Худжамов хочет, чтобы в Украине была создана организация по примеру Моссада.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
Бывший вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Рустам Худжамов эмоционально прокомментировал массовые военные преступления российских оккупантон на Киевщине, где они издевались и убивали мирных жителей.
Худжамов назвал происходящее геноцидом украинского народа и выступил за то, чтобы в Украине была создана специальная организация по примеру Моссада, которая мстила бы российским захватчикам за их преступления.
"Геноцид украинцев… Это именно то, что происходит по всей стране, это то, что творила биомасса, которая почему-то называет себя людьми… Лично я за то, чтобы у нас в стране после войны была бы создана организация по примеру Моссада.
Чтобы этих свиней резать по всем уголкам мира, включая их выбл#дков и радующихся награбленному жен. Резать без сожаления, как скот, на глазах у их детей. Если такая служба будет создана, то я хочу быть в ней", - написал Худжамов на своей странице в Instagram.
Один из комментаторов сообщения отметил: "В этом и разница между нами... Мы - не они".
Пожалуйста, подождите...
...яке буде займатися вендеттою згідно зі списками.
А от спеціально для кацапських самиць в якості... знаряддя відплати можна застосувати ялинову шишку. Буде кумедно!
Слова правильные. Но раз ты известный человек, то надо их чем то подкреплять. Было бы неплохо для начало вступить в ЗСУ.
Уничтожать надо всех и сразу, без сожаления и жалости .
Как же я их ненавижу …
Слушна ідея, а від бажаючих відбою не буде.
Бо кожен зараз бажає холокосту для русні. Газових камер, крематоріїв, розстрільних гекатомб, спалених разом з поголів'ям дєрєвєнь і медичних експериментів під керівництвом доктора Йосипа Менгеленка.
І термоядерних штормів по їхніх містах.
Тут немає місця для гуманізму.
Резня в Буче. Разве Россия сделала, что-то новое?
Сегодня весь Запад клокочет в дружном негодовании. Заголовки статей и заявления политиков буквально вопиют всеобщим возмущением дикой резне, учиненной Россией в городке Буча в Киевской области Украины.
Речь идет о нескольких сотнях убитых и замученных мирных жителей. Называется цифра в 480 жертв этой бойни.
Читая заголовки статей и слушая гневные сентенции западных политиков, хочется их всех спросить - А разве Россия сделала в Буче, в Мариуполе в других городах и селах Украины, что-то новое чего она не делала раньше?!
Разве вы не были свидетелями чудовищных, инфернальных русских преступлений на протяжении последних 30 лет, которые Россия совершала в режиме онлайн на глазах всего мира сначала в Чечне, а затем в Сирии?
Что изменилась в вашем восприятии, что подвигло вас к таким бурным эмоциям?
В чём разница? Или все дело в том, что кровь стала литься у вашего порога, а не в горах Кавказа?
«Сегодня есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления России», - заявляют государственные мужи Европы и США.
Но позвольте, разве убийство 260 тысяч мирных жителей в Чечне в т.ч. 42 тысяч детей из 1,3 млн. населения (т.е. 20% народа) не было для вас уликой?!
Вы только вдумайтесь в эти цифры - 260 тысяч, среди которых 42 тысячи чеченских детей от 0 до 11 лет!!!
Сегодня мир бурлит из-за убийства 130 украинских детей. Пишут, что 480 безвинно убитых украинце в Буче это геноцид.
Но разве убийство 20% населения Чечни не было геноцидом? Если мерить мерками населения Украины это 9 млн. человек!!!
И разве не вы (Запад) привели к новой резне в Украине, закрыв глаза на резню в Чечне? И более того, оплатив эту резню миллиардами долларов и евро, разного рода кредитами, траншами и инвестициями?
Разве не вы взращивали все эти годы кровавую мразь по имени Путин, ручкались с ним на саммитах и посиделках, улыбались и лобызались, хлопали его речам, в то время как эта тварь убивала десятками тысяч мирных жителей в Чечне?!
Разве не вы приглашали эту кровавую гадину к себе в гости, в то время как он превращал Грозный и Алеппо в груду развалин, вбивая в бетон детей, женщин, больных, стариков, снося с лица земли больницы, роддома, базары, мечети, школы?!
Вы пособники и соучастники того, что сейчас происходит в Украине. Вы несете прямую ответственность за эту войну, в т.ч. за резню в Буче.
Вы и сейчас занимаетесь пособничеством кремлевской банде, отказывая Украине в поставках нужного ей вооружения, хотя Украина защищает вас и вашу сытую жизнь, умываясь в крови.
Вы пособники и трусы, господа…!
Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/04/120613/reznya-v-buche--razve-rossiya-sdelala-chto-to-novoe.shtml
Але хрін з ним, переживемо.
Головне інше. Після Бучі та Ірпіня - хтось іще бажає гратися з кацапами у "шляхетних лицарів у білому польті"?
Но об этом городе информация будет подаваться отдельно.
"Мы можем предметно говорить о Киевской области, потому что вчера мы получили доступ к ней. и отрабатываем Ирпень, Бучу, Ворзель. На самом деле по людям, по жертвам самая плохая ситуация в Бородянке. Я думаю, что мы будем отдельно говорить о Бородянке. Там есть, о чем говорить", - сказала она.
Куда ещё хуже??????? 😰
"Мы знали, что в планы вторжения Путина входили массовые казни, проводимые его военными и разведывательными службами. Сообщения об убийствах мирных жителей в виде демонстративных казней, поступающие из освобожденных районов, ужасают и леденят душу.
Європа нехай займається своїм SJW та BLM, аби раптом не образити якихось небінарно-трансгендерних папуасів. У них "свобода, раввинство, братство" - а у нас тим часом нетолерантні й неполіткошерні справи.
Ланцюг як подій взаємопов'язаних пророцтва сприймаю ці я.
Діти кажуть у мене борода помітно посивіла за цей місяць. Отак живеш і виявляється запрєбріком зомбіленд, мордор з людиноподібними скотами. Усе ніби у кіно. У світі "еліти" вже не мають тої "людяності" за яку виголошують промови імпотентні організації. Меседжі про права людини, совість і свободу сприймаються лише суспільством (принаймі, більшою його частиною). В усіх країнах політиками і корпораціями усе робиться за гроші і заради грошей - усе. Фотографії спалених і згвалтованих дітей їх не пробирають. Ці "володарі світу" дуже товстошкірі і рахують люше зиски - от до чого ми прийшли. Таку цивілізацію хотіло розбудувати людство?
Лайна з моральними якостями як у орків в Україні вистачає. Вони сидять тихо до нагоди і ... нагода прийшла. Завгоспа з 24 числа видно не було, а як виповз, то почалась мова про нейтральні статуси і мирні перемовини. Сьогодні відключили опозиційні канали. Портнов знову "відкриває" суди. Беня взявся за наглядові ради і Приват. Їм до сраки страждання і смерті - їм головний зиск, користь. Не такий світ ми хотіли, не такий ...
https://twitter.com/i/status/1510973297516847111
А может и "Олимпийским"...
А чи не заслуговує цей інструмент на ребрендинг (під новою назвою "кацапоріз") для аналогічного спорту?