В освобожденных городах и селах Киевщины вводится комендантский час до утра 7 апреля, - ОВА

Усиленный комендантский час введен в населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов Киевской области, освобожденных от оккупационных войск. Он будет действовать до 6:00 7 апреля.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Напоминаем, во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком. Прошу с пониманием относиться к временным неудобствам, которые вводят на освобожденных от орков территориях. Такие меры необходимы прежде всего для безопасности жителей, которые там остались. Наши силы обороны, спасатели зачищают объекты инфраструктуры от взрывоопасных "сюрпризов", которые оставили после себя захватчики. Соблюдайте все требования, берегите себя и близких", - написал Павлюк в Telegram.

Он также сообщил, что на остальной территории Киевской области комендантский час остается без изменений и в ближайшую ночь продлится с 21:00 4 апреля до 6:00 5 апреля.