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В Житомирской области нет оккупационных войск и одновременно усиливается контроль за обращением с оружием, - председатель ОВА Бунечко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

житомирщина

В Житомирской области враг был отброшен и по состоянию на 4 апреля российских оккупационных войск на территории области нет.

Об этом в своем telegram сообщает глава Житомирской ОВА, информирует Цензор.НЕТ

Виталий Бунечко подчеркивает, что с 24 февраля жизнь украинцев разделилась на "до" и "после" и за это время большое количество людей пережило потерю близких, уничтожение домов, разлуку с родными, переезд в неизвестность.

"Война унесла мирную жизнь и создала в сердце глубокую пустоту. Однако каждый новый день и ВСУ приближают нас к победе. На Житомирщине враг был отброшен, и на сегодняшний день российских оккупационных войск на территории нашей области нет. Они ушли из северных громад, оставляя за собой не только технику, но и "собственный" след, минуя мирные дома. Но война еще не завершилась. Мы победим! Слава Украине!", - отмечает глава Житомирской ОВА.

Кроме этого, решением Совета обороны Житомирской области на территории области усиливается контроль за обращением с огнестрельным оружием. Передвижение в населенных пунктах с оружием разрешается только тем, кто находится при исполнении служебных обязанностей (несет дежурство, патрулирует в соответствии с приказами командования). В других случаях оружие личного состава должно оставаться в специально оборудованных для его хранения местах. Командирам подразделений Сил территориальной обороны ВСУ и руководителям добровольческих формирований территориальных громад необходимо усилить контроль за использованием огнестрельного оружия.

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Топ комментарии
+25
Невірне рішення. В регіонах яким загрожує повторне вторгнення зброя має бути частиною тіла. Війна щойно почалася. І буде продовжуватись ще дуже довго. Лише в листопаді кацапи почнуть відчувати тиск санкцій. А до цього пануватиме ненависть до українців які посміли чинити спротив "вєлікодєржавію". Переконаний що якби населення мало зброю на момент вторгнення то жертв було б набагато менше і ворог не зміг би зайти так далеко і накоїти стільки лиха. Свобода це зброя! Рабам мати зброю забороняли всі народи а в тюрмах опущеним заборонено навіть ніж в руки брати... Тому я розумію тих хто за будь яку ціну прагне мати зброю і здавати її не має наміру.
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04.04.2022 18:43
+23
ви б так швидко роздавали зрою , як правила диктуєте .
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04.04.2022 18:29
+17
Война еще не закончилась а уже у населения начинают оружие собирать. Власть так выводы и не сделала. Или власть боится что народ выйдет с оружием против капитуляционных договорняков
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04.04.2022 18:38
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ви б так швидко роздавали зрою , як правила диктуєте .
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04.04.2022 18:29 Ответить
Посол России пожаловался (https://minval.az/news/124237481)на продажу Турцией Bayraktar Украине: «Мы людям, с которыми борется турецкая армия, оружия не даем»
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04.04.2022 18:37 Ответить
****** посол росии - они бОльшие поставщики бронетехники дя ВСУ, чем весь Укроборонпром. Правда, чехи могут вырваться вперед после поставок нам БМП-1.
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04.04.2022 18:46 Ответить
👍
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04.04.2022 18:48 Ответить
Война еще не закончилась а уже у населения начинают оружие собирать. Власть так выводы и не сделала. Или власть боится что народ выйдет с оружием против капитуляционных договорняков
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04.04.2022 18:38 Ответить
Саме цього влада боїться найбільше.
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04.04.2022 18:52 Ответить
Ключовим тут є: "влада боїться народ..." І чого б це так їм боятись
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04.04.2022 20:06 Ответить
Зовсім подуріли )))
І де в місцях розміщення ТрО є спеціальні зброярські кімнати?
(більше місяця, як з АК зовсім не розлучаюся, навіть при походах в сортир ))))
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04.04.2022 18:38 Ответить
це канєшно піздець, руснявий солдат викинув бронепластину з броніка і вставив макбук який спіздив, і вмер. *****, нація дегенератів)
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04.04.2022 18:41 Ответить
Сподіваюся, його застрелили в голову та зберегли цінний девайс?
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04.04.2022 18:45 Ответить
Трижды уничтоженное "ПВО Украины" продолжает утюжить ВКС РФ!
Смотреть Видео - https://www.youtube.com/watch?v=y7I3PTGI8yw
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04.04.2022 18:41 Ответить
послухайте шановний..ви з тими ссилками постите чуть не в кожній гілці..ця інфа НЕАКТУАЛЬНА..тим більше від таких каналів .шо понароблювали собі для піару..я вам можу ще накидати таких..бла бла бла каналів..з яких користі нуль
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04.04.2022 18:55 Ответить
Невірне рішення. В регіонах яким загрожує повторне вторгнення зброя має бути частиною тіла. Війна щойно почалася. І буде продовжуватись ще дуже довго. Лише в листопаді кацапи почнуть відчувати тиск санкцій. А до цього пануватиме ненависть до українців які посміли чинити спротив "вєлікодєржавію". Переконаний що якби населення мало зброю на момент вторгнення то жертв було б набагато менше і ворог не зміг би зайти так далеко і накоїти стільки лиха. Свобода це зброя! Рабам мати зброю забороняли всі народи а в тюрмах опущеним заборонено навіть ніж в руки брати... Тому я розумію тих хто за будь яку ціну прагне мати зброю і здавати її не має наміру.
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04.04.2022 18:43 Ответить
Підтверджую. Що там далека Житомирська... Хай пишуть, що я видаю військову таємницю, але кацапи і так дізнаються.
Ташанська ОТГ, Бориспільський район. В перший день війни якимось чудом наші з Десни приперли 300 автоматів, потім ще якусь кількість. Роздали все. Очікували прорив кацапів або через Баришівку, або через Згурівку. Окопались, обставились блокпостами, поки не було РПГ самі понаготувавали купу коктейлів. Кілька раз ганяли ми, як ненормальні по полям, шукаючи кацапські ДРГ. Місяць так кантувались, але кацапів роз'їбашили і без нас, ми, получається ніякої користі не принесли. За цей час з нашого села автомати здавали лише ті, кого мобілізували в ЗСУ. Потім почали так агітувати за контракт теробоорони, що з нашого села ніхто не захотів підписувати. Стали вимагати здати зброю. Сьогодні я і ще один товариш під загрозою, що нас тупо посадять, після тижня ухиляння таки здав зброю.
Результат - залишилось біля 100 контрактників, решта тепер тупо сидить дома без зброї і жде визову в воєнкомат ( а в воєнкоматі, виявляється, теж тупо нікого не ждуть - схоже їм дана команда теж не набирати багато в ЗСУ). А з мобілізованих воюють лише брат і кілька хлопців, що були призвані з ним в перші дні - решта ж уже по кілька тижнів, а дехто й місяць сидять на навчаннях в тилу.
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04.04.2022 22:09 Ответить
@antiputler_news



Ученые гарантируют российским оркам, ковырявшимся в Рыжем лесу и вообще в Зоне отчуждения, большие проблемы со здоровьем и сильные страдания. "Они будут страдать, сильно страдать. У них были поражены все органы и системы организма. Прежде всего это кровеносная система...

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04.04.2022 18:47 Ответить
чудово..щеб своїм виродкам дитячі іграшки привезли з радіацією..
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04.04.2022 18:57 Ответить
якщо бронетехніка отримала опромінення то іграшки що побували в ній теж будуть "підсвіткою ". але найбільший подарунок на собі привезуть самі "отци освободители "
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04.04.2022 21:58 Ответить
Идиоты. А вы то оружие людям давали что отбирать собираетесь уже? Или война уже закончилась? ***** войска отвел но в любой момент может высадить десант где угодно, а блокпост просто расстреляют и беспрепятственно пойдут куда им нужно. И тогда бежать к Zеленскому за оружием?
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04.04.2022 18:55 Ответить
Людям оружие давать ни в коем случае нельзя, а то перестреляют друг друга. А если буряты вернутся - то все просто, сначала подчиняйся, потом обжалуй.
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04.04.2022 19:12 Ответить
Дебільний през, дебільна влада.
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04.04.2022 19:01 Ответить
Хочеш вільну країну - автомат у кожну родину!
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04.04.2022 19:18 Ответить
Началось..(( Чтобы опять, если что, Агрессору было легче мирных украинцев убивать?((( Регистрируйте по факту владения! Будут нарушать - добавляйте оружие как отягчающее обстоятельство и все.
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04.04.2022 19:27 Ответить
Опять гниды повылазили, опасность прошла, быдлу оружие не давать.
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04.04.2022 19:31 Ответить
в чимось вірне рішення. ТрО повинні регламентувати поводження зі зброєю в віддалених (100км) від ворога районах. Хоча б шафи вдома на ключі, чи кімнати зберігання в гуртожитках\хостелах. Зброя все ж не іграшка. Зброя повинна перевірятись час від часу фахівцями, обслуговуватися. Патрони теж не повинні постійно бути у магазинах.
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04.04.2022 19:33 Ответить
Зебіле, єдине, що гарантує міцну і демократичну країну, це зброя у цивільного населення!
Якщо ми хочемо помийку, отаку як у орків, то треба забирати у людей все аж до кишенькового ножика. Аби в Бучі, в Ірпіні, і так далі, у кожного цивіла вдома в сейфі лежав автомат з запасом набоїв, то замість купи ростріляних цивілів ми б зараз мали купу розстріляних орків. Головою *** думайте. У тих, кому ви зброю давати не бажаєте, вона і так є. Зброї в нашій країні не можуть дістати тільки нормальні, законопослушні люди. І будь ласка, тільки не починайте про гладкоствол...
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04.04.2022 20:59 Ответить
Про що я і кажу:
а сейфі, а не під ліжком
змащений, а не в багнюці
з набоями, а не з одним патроном в кишені.
Доглянутий, соряджений, перевірений та готовий до застосування.
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04.04.2022 21:52 Ответить
Чудово, але в вашому пості я не побачив ніякої інформації щодо того, що вона має бути саме у цивільних. А вона таки має бути!
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04.04.2022 21:56 Ответить
"цивільні" знов зявлятья після перемоги. Зараз війна і всі громадяни є "військові" з різними спеціальностями. Так в де-яких спеціальність "платник податків". Вона теж важлива.
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04.04.2022 22:21 Ответить
в ура-патриотизме никто не помнит мародёров-убийц в броварском районе, вроде на цензоре писали?

а сколько ещё не писали....

сторонник я, в основном на руках. после правил обращения и безопасности, проверки на...
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04.04.2022 23:00 Ответить
 
 