В Житомирской области нет оккупационных войск и одновременно усиливается контроль за обращением с оружием, - председатель ОВА Бунечко
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В Житомирской области враг был отброшен и по состоянию на 4 апреля российских оккупационных войск на территории области нет.
Об этом в своем telegram сообщает глава Житомирской ОВА, информирует Цензор.НЕТ
Виталий Бунечко подчеркивает, что с 24 февраля жизнь украинцев разделилась на "до" и "после" и за это время большое количество людей пережило потерю близких, уничтожение домов, разлуку с родными, переезд в неизвестность.
"Война унесла мирную жизнь и создала в сердце глубокую пустоту. Однако каждый новый день и ВСУ приближают нас к победе. На Житомирщине враг был отброшен, и на сегодняшний день российских оккупационных войск на территории нашей области нет. Они ушли из северных громад, оставляя за собой не только технику, но и "собственный" след, минуя мирные дома. Но война еще не завершилась. Мы победим! Слава Украине!", - отмечает глава Житомирской ОВА.
Кроме этого, решением Совета обороны Житомирской области на территории области усиливается контроль за обращением с огнестрельным оружием. Передвижение в населенных пунктах с оружием разрешается только тем, кто находится при исполнении служебных обязанностей (несет дежурство, патрулирует в соответствии с приказами командования). В других случаях оружие личного состава должно оставаться в специально оборудованных для его хранения местах. Командирам подразделений Сил территориальной обороны ВСУ и руководителям добровольческих формирований территориальных громад необходимо усилить контроль за использованием огнестрельного оружия.
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І де в місцях розміщення ТрО є спеціальні зброярські кімнати?
(більше місяця, як з АК зовсім не розлучаюся, навіть при походах в сортир ))))
Смотреть Видео - https://www.youtube.com/watch?v=y7I3PTGI8yw
Ташанська ОТГ, Бориспільський район. В перший день війни якимось чудом наші з Десни приперли 300 автоматів, потім ще якусь кількість. Роздали все. Очікували прорив кацапів або через Баришівку, або через Згурівку. Окопались, обставились блокпостами, поки не було РПГ самі понаготувавали купу коктейлів. Кілька раз ганяли ми, як ненормальні по полям, шукаючи кацапські ДРГ. Місяць так кантувались, але кацапів роз'їбашили і без нас, ми, получається ніякої користі не принесли. За цей час з нашого села автомати здавали лише ті, кого мобілізували в ЗСУ. Потім почали так агітувати за контракт теробоорони, що з нашого села ніхто не захотів підписувати. Стали вимагати здати зброю. Сьогодні я і ще один товариш під загрозою, що нас тупо посадять, після тижня ухиляння таки здав зброю.
Результат - залишилось біля 100 контрактників, решта тепер тупо сидить дома без зброї і жде визову в воєнкомат ( а в воєнкоматі, виявляється, теж тупо нікого не ждуть - схоже їм дана команда теж не набирати багато в ЗСУ). А з мобілізованих воюють лише брат і кілька хлопців, що були призвані з ним в перші дні - решта ж уже по кілька тижнів, а дехто й місяць сидять на навчаннях в тилу.
Ученые гарантируют российским оркам, ковырявшимся в Рыжем лесу и вообще в Зоне отчуждения, большие проблемы со здоровьем и сильные страдания. "Они будут страдать, сильно страдать. У них были поражены все органы и системы организма. Прежде всего это кровеносная система...
Якщо ми хочемо помийку, отаку як у орків, то треба забирати у людей все аж до кишенькового ножика. Аби в Бучі, в Ірпіні, і так далі, у кожного цивіла вдома в сейфі лежав автомат з запасом набоїв, то замість купи ростріляних цивілів ми б зараз мали купу розстріляних орків. Головою *** думайте. У тих, кому ви зброю давати не бажаєте, вона і так є. Зброї в нашій країні не можуть дістати тільки нормальні, законопослушні люди. І будь ласка, тільки не починайте про гладкоствол...
а сейфі, а не під ліжком
змащений, а не в багнюці
з набоями, а не з одним патроном в кишені.
Доглянутий, соряджений, перевірений та готовий до застосування.
а сколько ещё не писали....
сторонник я, в основном на руках. после правил обращения и безопасности, проверки на...