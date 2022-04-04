РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4877 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Санкции против России Война
9 154 35
война (47275) санкции (10626) Евросоюз (15954) Мецола (51)

Удар по экономике РФ должен быть пропорционален беспрецедентной жестокости России, - Метсола

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

метсола

Президент Европейского парламента Роберта Метсола заявляет о необходимости разработать стратегию, реализация которой ударит по российской экономике пропорционально беспрецедентной жестокости войны, которую против Украины ведет Россия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина борется за наши ценности в самых невозможных условиях, и мы должны их поддержать. Именно это значит, что мы немедленно должны принять новый пакет сильных санкций. Мы должны преследовать тех, кто играет роль в поддержке Путина и закрыть еще существующие дыры (в уже существующих санкциях). Олигархи Путина и все члены его политической партии не должны найти места, чтобы скрыться", - подчеркнула она во время пленарного заседания Европарламента.

По ее словам, в ЕС "должны начать работать над стратегией, чтобы сделать это незаконное вторжение самой дорогой ошибкой, которую Кремль когда-либо совершил".

"Удар по российской экономике должен быть пропорционален беспрецедентной жестокости, которую мы видим. Наши компании должны искать другие места для роста, и это мы будем поддерживать. Европа должна ускориться в реализации политики нулевой зависимости от Кремля, и вся Европа – от поставок российских энергоносителей, мы должны ввести обязательное для выполнения эмбарго (на энергоносители) и остановить косвенное финансирование этих бомб", - добавила Метсола.

Также Президент Европарламента высказалась за еще большую поддержку Украины.

"Это значит - логистическая помощь, больше гуманитарной помощи и больше военного оборудования, которое Украине крайне необходимо. Они борются за нас и ожидают нашей помощи", - подытожила она.

Также читайте: Президент Европарламента Метсола после посещения Киева: "Украине срочно нужна помощь"
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Пора уже всем потихоньку говорить о раССеи в прошедшем времени..
показать весь комментарий
04.04.2022 19:09
+15
Роберта Матсола-дякую за підтримку України...
показать весь комментарий
04.04.2022 19:11
+6
Давайте, євробюрократи, дійте. Дійте швидше.
А ви, зелена, шобла, бистро взяли себе в руки і продемонстрували, що ви не корупціонери і крадії
але як же, що це я, як же ви таке продемонструєте(((
це ж ваша сутність.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пора уже всем потихоньку говорить о раССеи в прошедшем времени..
показать весь комментарий
04.04.2022 19:09 Ответить
Давайте, євробюрократи, дійте. Дійте швидше.
А ви, зелена, шобла, бистро взяли себе в руки і продемонстрували, що ви не корупціонери і крадії
але як же, що це я, як же ви таке продемонструєте(((
це ж ваша сутність.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:10 Ответить
Роберта Матсола-дякую за підтримку України...
показать весь комментарий
04.04.2022 19:11 Ответить
Має бути. Такого вже начулися. Йди лісом, Мацола, ци як тебе там
показать весь комментарий
04.04.2022 19:12 Ответить
Мені цікаво, що ж такого страшного сказали на "П'ятому", "Прямому" та "Еспресо", що їх терміново треба було прикрити?
показать весь комментарий
04.04.2022 19:12 Ответить
Бубочку не облизували.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:16 Ответить
Коли в нас забирають право вибору, то ми наближаємось до "стандартів" росії
показать весь комментарий
04.04.2022 19:18 Ответить
Потрібно щось з цим робити. Яке право мали закривати патріотичні канали?
показать весь комментарий
04.04.2022 19:38 Ответить
Собственно, сам удар...
показать весь комментарий
04.04.2022 19:13 Ответить
Це просто жах…
показать весь комментарий
04.04.2022 19:18 Ответить
Почему только по экономике? Параша должна перестать существовать вместе с её гнилым и злобным народцем. Иначе перестанет существовать всё человечество на планете Земля.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:14 Ответить
Я бачу ви з Німеччини чи їхній сервер через VPN виикористовуєте? То мушу запитати, а чого зараз свинособаки зі своїми тряпками у вас паради влаштовують?
показать весь комментарий
04.04.2022 19:17 Ответить
Это смотря где. Возле НАС парашных свинособак нет.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:43 Ответить
Я мав наувазі в Німеччині.
показать весь комментарий
04.04.2022 20:22 Ответить
Германия достаточно большая. В нашей части страны парашных свинособак мало.
Во всяком случае они здесь сидят тихо и не высовываются.
показать весь комментарий
04.04.2022 23:12 Ответить
Європейська солідарність--не смішіть...одна назва..чи підтримують країни наприклад ,коли на якусь країну Європи нападуть?...Я Гарантую--Що Ні
показать весь комментарий
04.04.2022 19:14 Ответить
Напад на одну державу нато це напад на всі держави нато, ми не є його членами, навіть не кандидат і не член ЄС.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:18 Ответить
Запитайте Себе--Чи будуть так само одностайні країни в ЄС коли нападуть на якусь країну наприклад Польщу? Я Вам просто гарантую--що ні...як приклад Угорщина...ім наплювати...Чи візміть Туреччину--там взагалі окрема держава само по собі
показать весь комментарий
04.04.2022 19:28 Ответить
Ага, Україна то бореться, а у бургерів свинособаки паради з рашистськими тряпками на авто та мацаклєтах проводять під гімн дохлого совка.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:15 Ответить
представляю как бы с гитлером боролись бы торговыми запретами
показать весь комментарий
04.04.2022 19:15 Ответить
З урахуванням позиції таких кацапських блюдолизів, як австрія, німеччина, франція, це буде не удар а свято лицемірства!
показать весь комментарий
04.04.2022 19:16 Ответить
Щира подяка,пані Роберта, за те,що розумієте біль України.Але ,на привеликий жаль,деякі члени ЄС(Німеччина,Австрія і окремі дрібні кремлівські холуї) далі готові фінансувати кацапських садистів
показать весь комментарий
04.04.2022 19:16 Ответить
Пропорциональным по жестокости? Это как? Европейцы введут войска в Россию, будут убивать их детей и угонять их в рабство, насиловать женщин, бомбить мирные города? Или как обычно? Откажутся работать с еще несколькими банками, запретят въезд еще нескольким депутатам? Да рашистам уже похер, они крови попробовали, их понесло. Отключать России полностью вообще все, границу на замок, пусть жрут друг друга. Всех солдат за пределами РФ украинцы сами убьют, так и быть, раз у них яиц нет, только оружия не жалейте, а то рашистов много, и так уже одной противотанковой ракетой научились два вертолета сбивать.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:20 Ответить
Изоляция кацапии должна быть на уровне Северной Кореи, не меньше
показать весь комментарий
04.04.2022 19:28 Ответить
украинская - тьфу язык не поворачивается - певица маруф написала. за русь усрусь.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:20 Ответить
Єдині ,хто все можливе і неможливе робить на підтримку України то братня Польща.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:21 Ответить
Заганяючи ********* в куток необхідно залишити надію пограбованим регіонам. І зробити це потрібно засобами пропаганди. Такими собі вже забутими "голосами Америки" і "німецької хвилі". Зараз масово це слухати не будуть але по мірі тиску санкцій та втратах на фронтах стануть прислуховуватись. Або придивлятись через супутникові тарілки та інтернет. І їм потрібно вказувати що єдиний вихід з під санкцій це "геть від москви". Війна має закінчитись розвалом федерації і саме над цим, як кінцевою метою "контрспецоперації", потрібно думати вже сьогодні. Ми маємо спрямовувати їх агресію, злобу і невдоволення бідністю і грабунком москви всередину федерації і таким чином відрізати москву від необмежених ресурсів окупованих та пограбованих вщент регіонів *********у.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:26 Ответить
Они сами развалятся. На Урале и Сибири ненавидят москалей из европ.части, % нормальных против Путина и войны намного выше. Дальний Восток вообще спит и видит себя отдельно или в составе Японии. Просто закрыть клетку с крысами на замок, дальше они сами.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:35 Ответить
Безумовно, без можливості продати через москву думати і приймати рішення стане значно легше. Але треба давати інструкції як це робити правильно. Бо москва може запросто розбомбити ЯО в хлам віддалені регіони за принципом "так не діставайся нікому!"
показать весь комментарий
04.04.2022 19:44 Ответить
Це вже технічні деталі. Спочатку треба кордон наглухо закрити, щоб жоден щур не втік з корабля, що тоне. Хоча, звичайно, деякі нормальні росіяни постраждають, хто не встиг померти чи виїхати.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:58 Ответить
Нормальним росіянин під тиском пропаганди підкріпленої силовими та "правовими" акціями бути не може. Я таких не знаю. Всі в "пушку". В кожного без винятку, включаючи оте що вони називають "інтелігенція", імплантовані з раннього дитинства "імперські амбіції. Тому процесс буде дуже довгим. Їх потрібно поставити в ситуацію коли їм самостійно доведеться робити вибір і негайно отримувати наслідки цього вибору. Виховувати електрошоком і "вкусняшками". Можливо років за 30 після розпаду навчаться жити за правилами. І тільки тоді почнеться процес реабілітації. А от реінтеграція в світове суспільство займе ще років 50. Чому так довго? Бо населення дуже дуже розпорошене по величезній території - для виживання потрібно полишити міста.
показать весь комментарий
04.04.2022 20:25 Ответить
Пакет санкцій відомий з 2014 року. Свіфт. Закриття кордонів і торгівлі. Ресурсне ембарго - нафта, газ, руда і т п.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:29 Ответить
Остались ещё наивные, которые думают что нам будет реальная помощь от Запада в плане санкций и оружия? Санкции (кроме заморозки средств цб рф) пшик, которые уже начали обходить, оружия дали кое какое, чтобы смогли на какое-то время остановить прорыв орков, но это все равно не то, что нужно, чтобы забрать свои территории. Нам надо намного больше, чем нам дали, иначе ***** получит сухопутный коридор в Крым, а мы вечную войну на своей территории без малейших перспектив на будущее страны. А пока цены на нефть и газ рекордные и Европа это скупает, то ***** сможет воевать вечно. Но если даже зверства в Буче не заставили их принять эмбарго и начать поставки нужного нам оружия, то тогда ничего уже не заставит, потому что я не знаю что может быть хуже того, что орки устроили в Буче. Никогда не думал что Европа настолько слаба и ничтожна. На сейчас в душе чувствую одно угнетение от понимания того, что наказание виновных это всего лишь наши мечты, которые никогда не будут реальностью. Никого не наказали в 2014, не накажут и сейчас, судя по риторике глав Европы
показать весь комментарий
04.04.2022 19:34 Ответить
Зброя поставляється. Біженці в безпеці. Гуманітарка надходить. А Вам що? Хочеться "все і відразу бо Ви того варті?" Та варті Ви абсолютно нічого! Судячи з Вашої риторики голосували Ви за Зе а до цього за регіони... Вам, кацапам, скільки не дай усе мало... Ви вражені спадковим дефектом кацапа - "унинієм".
показать весь комментарий
04.04.2022 21:23 Ответить
 
 