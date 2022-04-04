В Бундестаге призывают увеличить поставки вооружений Украине

Наряду с санкциями и политическим давлением на Россию, в первую очередь необходимо увеличить поставки вооружений в Украину для эффективной защиты, а также для освобождения оккупированных территорий.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от "Зеленых" Робин Вагнер, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны значительно усилить политическое и экономическое давление на Россию, как уже объявили Анналена Бербок (глава МИД Германии. – Ред.) и Роберт Хабек (министр экономики и защиты климата ФРН. – Ред.), анонсировав дополнительные санкции", - заявил политик

"Но в первую очередь Украине нужно больше оружия для защиты. Кроме того, ввиду преступлений, совершенных на оккупированных территориях, "защита" также означает освобождение оккупированных территорий. Поэтому мы должны поставлять больше оружия и вооружений, которые необходимы", - подытожил Вагнер.

Ранее бригадный генерал армии США Блейн Холт заявил, что вместо создания бесполетной зоны в классическом варианте США должны рассмотреть вопрос предоставления Украине современного оружия для противодействия авиационным и ракетным ударам, а также атакам с моря.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о договоренности по "конкретным шагам", которые должны уменьшить количество российских ракет, попадающих в объекты в Украине, после переговоров с американской делегацией в Варшаве.

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