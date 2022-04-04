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В Бундестаге призывают увеличить поставки вооружений Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

вагнер,робін

Наряду с санкциями и политическим давлением на Россию, в первую очередь необходимо увеличить поставки вооружений в Украину для эффективной защиты, а также для освобождения оккупированных территорий.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от "Зеленых" Робин Вагнер, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны значительно усилить политическое и экономическое давление на Россию, как уже объявили Анналена Бербок (глава МИД Германии. – Ред.) и Роберт Хабек (министр экономики и защиты климата ФРН. – Ред.), анонсировав дополнительные санкции", - заявил политик

"Но в первую очередь Украине нужно больше оружия для защиты. Кроме того, ввиду преступлений, совершенных на оккупированных территориях, "защита" также означает освобождение оккупированных территорий. Поэтому мы должны поставлять больше оружия и вооружений, которые необходимы", - подытожил Вагнер.

Ранее бригадный генерал армии США Блейн Холт заявил, что вместо создания бесполетной зоны в классическом варианте США должны рассмотреть вопрос предоставления Украине современного оружия для противодействия авиационным и ракетным ударам, а также атакам с моря.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о договоренности по "конкретным шагам", которые должны уменьшить количество российских ракет, попадающих в объекты в Украине, после переговоров с американской делегацией в Варшаве.

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Топ комментарии
+13
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04.04.2022 19:37
+10
Volodymyr Omelyan
@V_Omelyan

Мінекономіки ФРН наказало до 30 вересня 2022 р. взяти під управління Gazprom Germania і Rosneft Deutschland.

Фактично, це націоналізація найбільших підземних сховищ газу в Німеччині, які належать Росії.

Завтра чекаємо на повне ембарго ЄС на російські нафту і вугілля.
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04.04.2022 19:39
+4
На конец начало доходить озабоченным немцам.
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04.04.2022 19:39
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04.04.2022 19:37 Ответить
А самі дати не пробували , закликати тільки виходить (( каски не зброя ((
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04.04.2022 19:38 Ответить
Та звідки ті фріци понабралися, аж приємно
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04.04.2022 19:39 Ответить
На конец начало доходить озабоченным немцам.
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04.04.2022 19:39 Ответить
Volodymyr Omelyan
@V_Omelyan

Мінекономіки ФРН наказало до 30 вересня 2022 р. взяти під управління Gazprom Germania і Rosneft Deutschland.

Фактично, це націоналізація найбільших підземних сховищ газу в Німеччині, які належать Росії.

Завтра чекаємо на повне ембарго ЄС на російські нафту і вугілля.
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04.04.2022 19:39 Ответить
Санкции 👉👌 кацапстан
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04.04.2022 19:46 Ответить
знову продадуть шось часiв холодноi вiйни та яке буде треба поремонтувати пару тижднiв на скiльки памятаю то нiмцi лише тi каски подарували а все iнше продають
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04.04.2022 19:41 Ответить
Маємо бачити
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04.04.2022 19:45 Ответить
да да , они сказали шо БЕхи могут дать советские 76 года , гдревские остались ... благодетали...
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04.04.2022 20:57 Ответить
Всім почало доходити, що світ воює з рашою руками і життями українців. Тому і зброя почала знаходитись.
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04.04.2022 19:45 Ответить
Продайте Украине самолеты ! Ваша Меркель вырастила военного преступника - так что теперь помогайте его уничтожить
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04.04.2022 19:45 Ответить
да ... можно сказать это мать родная немецкая гитлереныша ... 20 лет лелеяла и вскармливала !
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04.04.2022 21:00 Ответить
В Евросоюзе начинает доРОЖАТЬ хлеб
То есть муку немецкие бизнесмены скупали у Украины раньше ЗА КОПЕЙКИ , пользуясь тем, что она не в ЕС
ТЕПЕРЬ СТАНОВИТСЯ ЯСНО КОГО УКРАИНА КОРМИЛА
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04.04.2022 19:48 Ответить
как оказалось Украина кормила и Африку и Восток, и Европу... а сами голодали
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04.04.2022 20:03 Ответить
Европе это не так страшно, особенно западной. Тут люди уже обожрались и часто выкидивает еду в мусор. Станет есть меньше и еду экономить - от этого только польза. И здоровее будет.
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04.04.2022 21:02 Ответить
Дограються кацапи. У німцях краще не будити звіра...
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04.04.2022 19:49 Ответить
Щось дух Зігфріда ніяк не прокинеться. Тужтеся, німці - ми знаєм, що ви можете.
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04.04.2022 19:56 Ответить
у мэрхэль не забуттте спросить
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04.04.2022 19:59 Ответить
Vot i nemcam doslo sto nado dat oruzyje kotorogo u nix jest ,i ocen mnogo.
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04.04.2022 20:06 Ответить
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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04.04.2022 20:20 Ответить
Закликають і тут же дозволяють свинособакам парадами по їхній країні ходити...
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04.04.2022 20:53 Ответить
бундестаг сосе кутак ..путінский
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04.04.2022 20:59 Ответить
 
 