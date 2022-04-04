Отправляйте снимки российских убийц. Технологии позволяют найти каждого, - Федоров призвал помочь найти россиян, совершавших зверства в Буче. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр цифровой трансформации Федоров утверждает, что большинство россиян-убийц, совершавших зверства в Буче, Гостомеле, Ирпене, уже найдены с помощью искусственного интеллекта.
Как информирует Цензор.НЕТ, Михаил Федоров в своем Telegram опубликовал фото офицера спецназа армии РФ Артема Лазарева, отправляющего награбленное своей семье.
"Они грабили и убивали мирных людей в Буче, Ирпене, Гостомеле… И после этого отправляли все награбленное своим семьям. Их лица зафиксировала камера в офисе службы доставки в Беларуси. Большинство этих убийц уже найдено благодаря искусственному интеллекту. Еще сотни фотографий и видео с лицами сейчас в обработке. Будет найден каждый, кто убивал ни в чем неповинных украинцев у нас дома", - пишет Федоров.
Также глава Минцифры обратился ко всем жителям Киевской области, к жителям Бучи, Ирпеня, Гостомеля.
"Отправляйте сюда @ruskie_vbyvtsi фото/видео убийц российской армии, поднимайте камеры наблюдения, которые успели зафиксировать их лица, поднимите видео и фотографии, которые удалось сделать. Мы никогда этого не простим. Технологии позволяют найти каждого", - призвал Федоров всех украинцев приобщиться к поиску россиян-убийц.
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▪️Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100
▪️Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343
▪️Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819
▪️Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692
▪️Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79133660555
▪️Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822
▪️Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды. Телефон: +79230096646
▪️Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429
▪️Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617
▪️Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)
▪️Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)
▪️Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды. Телефон: +79243830515
▪️Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239
▪️Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101
▪️Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды. Телефон: +79137976731
▪️Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79236497934
Просим передать данную информацию СБУ. А мы продолжаем собирать, проверять и публиковать данные военных преступников.
Данные и подробности также читайте тут
Информацию приводим и на английском языке
@Hajun_BY
«В Буче обнаружены новые залежи трупов. Эта война разрушит все мифы о «русском солдате». Первым рухнет миф под названием «Василий Теркин». С этим образом прощаться будет больновато. Но кто же виноват, что вы бездумно и послушно заглотили эту фальшивку?
«Теркин» - это изощренная, особо успешная пропаганда совкового изготовления. Она стала частью «культурного кода». Если бы не война в Украине, «Теркин» в этом «коде» прожил бы еще долгие годы. Теперь с «Василием» придется прощаться.
Харьков, Мариуполь, Буча - открыли истинное лицо русского солдата. Вряд ли оно сильно изменилось с «теркинских» времен. ВСЕМ, кто хочет понять суть происшедшего в Буче. Очень рекомендую прочесть знаменитые мемуары ветерана Второй мировой Леонида Рабичева «Война все спишет». Читать больно, тяжело и блевотно. Впрочем, правда всегда штука безрадостная».
▪️Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100
▪️Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343
▪️Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819
▪️Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692
▪️Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79133660555
▪️Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822
▪️Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды. Телефон: +79230096646
▪️Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429
▪️Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617
▪️Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)
▪️Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)
▪️Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды. Телефон: +79243830515
▪️Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239
▪️Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101
▪️Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды. Телефон: +79137976731
▪️Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79236497934
Просим передать данную информацию СБУ. А мы продолжаем собирать, проверять и публиковать данные военных преступников.
Данные и подробности также читайте тут
Информацию приводим и на английском языке
@Hajun_BY
Что за вздор?
Включи голову -
Выключи телевизор.
Русский позор.
Якщо ви дійсно плануєте винищувати ціх виродків, як робив ізраіль, то робіть це без барабанів та літавр!
А надіятися на якийсь трибунал просто смішно: невже ви думаєте що кацапи відправлять своїх людожерів на слухання кудись у Гаагу, чи Нюрнберг?!
🔞😢 Сожженные дети и взрослые: украинский журналист Денис Казанський опубликовал новые кадры с погибшими в Буче
Чтоже вы делаете?????!!!!!!
Я этого понять не могу!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
за неделю, за месяц, год, два ...
но вычислить всех и всех уничтожить
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!