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армия РФ (15464) война (47275) мародерство (434)

Стали известны данные оккупантов-мародеров, которые пересылали награбленное в Украине в Россию. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Журналисты опубликовали данные российских оккупантов, которые оформляли доставку награбленных в Украине вещей.

Об этом сообщает Telegram-канал "Белорусский Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря небезразличным людям мы получили значительный массив личных данных преступников, которые должны понести ответственность за воровство и убийство людей в Украине.

Нам известно, что основная масса из них из Рубцовска (Алтайский край), также есть из Горняка (Алтайский край), Читы (Забайкальский край), Железногорска (Красноярский край), Омска, Ульяновска, Новосибирска, Москвы, Ангарска (Иркутская область), Уссурийска (Приморский край) и Биробиджана (Еврейская автономная область)", – говорится в сообщении.

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По данным журналистов, за 2 апреля, оккупанты сдали на отправку в мозырьскую службу доставки более 2 тонн вещей, среди которых значительная часть - краденые.

Опубликованы данные наиболее отличившихся, отправивших от 50 до 450 кг, в том числе краденых у гражданских украинцев вещей.

▪️Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100

▪️Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343

▪️Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819

▪️Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692

▪️Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг инструментов и вещей. Телефон: +79133660555

▪️Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822

▪️Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг инструментов и одежды. Телефон: +79230096646

▪️Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429

▪️Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617

▪️Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)

▪️Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг, крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)

▪️Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг одежды. Телефон: +79243830515

▪️Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239

▪️Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101

▪️Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг одежды. Телефон: +79137976731

▪️Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг инструментов и вещей. Телефон: +79236497934

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Топ комментарии
+41
каждый должен стать таким
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04.04.2022 21:06
+28
Они еще не поняли, что крупно попали.
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04.04.2022 21:03
+28
В связи с большими потерями личного состава в 35 и 36 общевойсковых армиях, проведение парада в Восточном военном округе под угрозой срыва. Так, в ходе боев на территории Украины воинские части - запланированные участники будущего парада, по состоянию на апрель месяц имеют следующие потери: в 35 общевойсковой армии: полностью уничтожена батальонная тактическая группа из состава 38 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21720, Екатеринославка); батальонная тактическая группа из состава 69 отдельной бригады прикрытия (в/ч 61424, Бабстово) потеряла больше 50% личного состава; батальонная тактическая группа из состава 64 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 51460, Князе-Волконское) потеряла более 60% личного состава и была выведена на территорию Белоруссии для восстановления. Тяжело ранен заместитель командира бригады; в 36 общевойсковой армии: две батальонные тактические группы из состава 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) в ходе боевых действий в районе Макарова (Киевская обл.) из белее чем 1500 военнослужащих, потеряли около 50% личного состава, очень много солдат получили ранения разной степени тяжести. Командира бригады полковника Медведева Юрия переехали танком; реактивный артиллерийский дивизион 30 артиллерийской бригады (в/ч 62048, Улан-Удэ), в боевых действия на территории Украины потерял более половины личного состава. Командир дивизиона пребывает в тяжёлом состоянии в Гомельском областном клиническом госпитале (Беларусь). Местным врачам пока не удаётся вытянуть осколок с бедра командира дивизиона поскольку существует риск ампутации ноги; полностью уничтожена батальонная тактическая группа из состава 5 отдельной танковой бригады (в/ч 46108, Улан-Удэ). Руководство воинских частей в пунктах постоянной дислокации не может собрать даже сводные парадные коробки, которые уже формируются не только из мужчин, но и из женщин военнослужащих.
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04.04.2022 21:05
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Правила форума Совет форумчан
Они еще не поняли, что крупно попали.
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04.04.2022 21:03 Ответить
побольше телефонных номеров !

это так неожиданно, когда тебе звонит ночью сослуживец сына и грустно сообщает, что
ваш сын убит
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04.04.2022 21:37 Ответить
Хер там. Ще й героями будуть.

Я освобождаю вас от древней химеры именуемой совестью.
Адик перед " спецоперацией" Барбаросса в 1941.
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04.04.2022 21:41 Ответить
Кожне п'яте прізвище українське, ось як так?
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04.04.2022 22:36 Ответить
На дальний восток много украинцев при Сталине отправили. Плюс БАМ, плюс газовые месторождения ЯНАО- там выходцев из УССР полно. Сам ох..л, был в Новом Уренгое когда-то, за день несколько раз слышал западенский украинский (ну это тот, в котором половина слов вообще не русские и не украинские)
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05.04.2022 00:18 Ответить
питання тільки одне- до якого коліна ці людиноподібні істоти прокляті разом з їх фюрером
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04.04.2022 21:04 Ответить
Навіки
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04.04.2022 21:23 Ответить
Це вже мішені для спеціалістів помсти оркам за злочини прти цивільного населення.
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04.04.2022 21:29 Ответить
для початку обзвонити .....
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04.04.2022 21:38 Ответить
В Санкт-Петербургском военном институте внутренних войск МВД России прошел выпуск офицеров.

20 июня 2014 года на плацу Нарышкинского бавручение погон лейтенанта личному составу 5 батальона курсантов: Канболатов Ельдар Арсланович
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04.04.2022 21:46 Ответить
Дякую. так та мерзота ще й з вертухаїв.
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04.04.2022 22:12 Ответить
Щоб так неочікувано.... Раз і труп...
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04.04.2022 21:47 Ответить
В связи с большими потерями личного состава в 35 и 36 общевойсковых армиях, проведение парада в Восточном военном округе под угрозой срыва. Так, в ходе боев на территории Украины воинские части - запланированные участники будущего парада, по состоянию на апрель месяц имеют следующие потери: в 35 общевойсковой армии: полностью уничтожена батальонная тактическая группа из состава 38 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21720, Екатеринославка); батальонная тактическая группа из состава 69 отдельной бригады прикрытия (в/ч 61424, Бабстово) потеряла больше 50% личного состава; батальонная тактическая группа из состава 64 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 51460, Князе-Волконское) потеряла более 60% личного состава и была выведена на территорию Белоруссии для восстановления. Тяжело ранен заместитель командира бригады; в 36 общевойсковой армии: две батальонные тактические группы из состава 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) в ходе боевых действий в районе Макарова (Киевская обл.) из белее чем 1500 военнослужащих, потеряли около 50% личного состава, очень много солдат получили ранения разной степени тяжести. Командира бригады полковника Медведева Юрия переехали танком; реактивный артиллерийский дивизион 30 артиллерийской бригады (в/ч 62048, Улан-Удэ), в боевых действия на территории Украины потерял более половины личного состава. Командир дивизиона пребывает в тяжёлом состоянии в Гомельском областном клиническом госпитале (Беларусь). Местным врачам пока не удаётся вытянуть осколок с бедра командира дивизиона поскольку существует риск ампутации ноги; полностью уничтожена батальонная тактическая группа из состава 5 отдельной танковой бригады (в/ч 46108, Улан-Удэ). Руководство воинских частей в пунктах постоянной дислокации не может собрать даже сводные парадные коробки, которые уже формируются не только из мужчин, но и из женщин военнослужащих.
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04.04.2022 21:05 Ответить
Имея ввиду текущие обстоятельства, парад гробов и платформ с металоломом сойдёт.
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04.04.2022 21:23 Ответить
до девятамая цифра потерь приблизится к 40 тысячам, а санитарные достигнут 120 тысяч, поэтому для проведения парада придется привлечь весь потенциал системы соцобеспечения рф. Думаю, инвалидных колясок, костылей и ходунков должно хватить. По крайней мере, на это девятамая.
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04.04.2022 21:33 Ответить
Деросіянізація світу - завдання для кожного на планеті. Роботи вистачить на всіх.
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04.04.2022 21:06 Ответить
каждый должен стать таким
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04.04.2022 21:06 Ответить
загадка--без рук ,без ніг ,в мішок заліз?
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04.04.2022 21:13 Ответить
без головы и пиписку отстрелили тоже
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04.04.2022 21:39 Ответить
упакувати кожного у таку "тару" і відправити з білоруського мозира (там адресатів вже знають) до мамки бандеролькою.
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04.04.2022 22:07 Ответить
В м. рубцовск алтайського краю є лише військова частина 6720, саме з цієї в/ч основні мародери, які відправляли посилки з Білорусі.
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04.04.2022 21:07 Ответить
Всі ці прізвища мають бути на могилах на рашці.
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04.04.2022 21:27 Ответить
..там есть телефоны... Берут ублюдки трубку и сразу отключаются ..как только начинаем говорить. Воняет страхом прямо со смартфона.
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04.04.2022 21:56 Ответить
ордер американського суду- і по всьому світу-****** турція таіланд- арешти і видача для повішання в Бучі
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04.04.2022 21:07 Ответить
Какие ******-таиланды, 80% козломордых НИКОГДА на выезжало за пределы педирации, 60% никогда не выезжало за пределы области или края не срать в штаны научились недавно.
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04.04.2022 21:26 Ответить
Інтересно,чи номери ще активні? З якого оператора можна позвонити?
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04.04.2022 21:08 Ответить
це номера відправників? вайбер майже у всіх відключено -номера родичів тре шоб давали...
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04.04.2022 21:39 Ответить
Кацап любит вотсап. Вайбером они почти не пользуются.
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05.04.2022 00:24 Ответить
на вотсап надо звонить- писать
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05.04.2022 00:26 Ответить
владимир юшин Чита открыта страница в одноклассниках
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04.04.2022 21:49 Ответить
уже звоню по вайберу
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04.04.2022 21:10 Ответить
кому ?? там тільки один номер з вайбером і то скидає...
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04.04.2022 22:34 Ответить
Колоцей Сергій Олександрович відправив до Ульяновська 90 кг, а саме кришку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родича) . На вайбері світить "Александр" , мабуть батько мородера., але виклик скидає... Кришку гроба він відправив для сім'ї , а не багажника...
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04.04.2022 22:42 Ответить
У попів з філіалу рпц в Україні жодної згадки про вину росіі та росіян. Може це інопланетяни в Бучі були?

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04.04.2022 21:10 Ответить
онуфрій - цинічне брехло. ні за кого він не молиться і нікому не співчуває
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04.04.2022 21:28 Ответить
Святитель Игнатий Брянчанинов - Россия может стать орудием Антихриста на Земле. Профессор Осипов - Пророчества о России (Видео)

Читать подробнее... https://giperboloid.info/osipov-a-i-prorochestva-o-rossii/ .
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04.04.2022 21:28 Ответить
Потрібно негайно прибрати з назви секти московського патріархату назву "українська". Це феесбешна секта кірюші гундяєва - оплот фашизму!
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04.04.2022 21:32 Ответить
Треба попу онуфрію писати нехай ***** і посіпак аідлучає від церкви, виголошує анафему. Інакше його молитви ні людьми ані Богом, мабуть, не сприймаються
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04.04.2022 21:40 Ответить
Потрібні списки з фото, даними, соц. сторінками, тощо. За кожного має бути призначена винагорода у великому розмірі. Думаю також потрібні данні їхніх сімей (діти, жінка, батьки, друзі).
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04.04.2022 21:11 Ответить
Ядерная сверхдержава донашивает трусы украинцев. Чётенько.
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04.04.2022 21:16 Ответить
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04.04.2022 21:25 Ответить
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04.04.2022 21:18 Ответить
парад до 9 травня не дотерпів
2 квітня 2022 на білоруській пошті

ПАРАД УРОДІВ

ПОСПІШАЙТЕ ПОБАЧИТИ!
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04.04.2022 21:20 Ответить
И в каждую посылку поставить растяжку, Шобы был СюрпрЫззз
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04.04.2022 21:23 Ответить
В РФ сим-карты персонифицированы - "награды" найдут "героев" и "прославлены" будут не только они, а и их семьи…
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04.04.2022 21:26 Ответить
И эти "герои" будут участниками трибунала над РФ: как самого государства, так иеё нацистов в структурах власти, СМИ…
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04.04.2022 21:35 Ответить
крісло... стіл...мдаа 🥴
І як ці тварі з нього їстимуть після всього? 🙄
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04.04.2022 21:26 Ответить
О мародёре и боеспособности...
или пару слово о "гусаре с пизженной дрелью"...

Наверное, надо кое-что пояснить...
На счёт мародёрства... и вообще воинских преступлений, связанных с насилием и убийствами в отношении мирных граждан, которыми в обязательном порядке это мародёрство и грабежи сопровождаются.

Почему армия, ведущая войну, в случае перехода к мародёрству и грабежу перестаёт быть, собственно, армией...? И вообще, считается, что такое вооружённое формирование якобы "разлагается"...

Да всё просто...
Организованная вооружённая сила, обуянная мародёрством, становится абсолютно бесполезной и непригодной к ведению собственно войны...

Тут нет никакого выскопарного "уважения к институту частной собственности", или "человеколюбия"... Мародёры и грабители, пускай и задрапированные в военную форму, не получая наказания за свои деяния, связанные с грабёжом и мародёрством, просто перестают подчинятся приказам...

Другими словами, "зараженные" мародёрством и грабежом воинские подразделения и части становятся сначала малобоеспособными в силу того, что их личный состав начинает больше интересоваться импортными сковородками и бытовой электротехникой, нежели собственно боевыми действиями. А потом такие подразделения и части и вовсе перестают выполнять потребные их командованию задачи. Точнее говоря, кладут с большим прибором на всё, что связано с ведением боевых действий против противника, а не с добыванием материальных ценностей...

Мародёр в военной форме, грабя и убивая мирных жителей, просто перестаёт видеть хоть какой-то полезный лично ему смысл в ведении боевых действий. И действительно, на кой чёрт ему надо "захватывать какой-то рубеж" и тем более "удерживать его", да ещё ценой собственной жизни и здоровья, когда можно без всякого риска или с очень малым риском пойти грабануть в первой подвернувшейся хате телевизор, нажраться импортного пойла в разфигаченном магазе или заправке, изнасиловать первую попавшуюся на глаза симпатичную деваху...и вообще отлично провести время. Зачем погибать и страдать... когда можно обогащаться и наслаждаться жизнью, пользуясь тем, что у тебя есть оружие и ты "на танке", а кругом "мирняк" за счёт которого всё это достаточно просто и нетрудно осуществить?

При этом следует понимать, что военнослужащий, находящийся в зоне боевых действий, перешедший "на тёмную сторону" мародёрства, грабежа и насилия... не сразу становится бесполезным для своих командиров. Этот процесс носит постепенный и плавный характер... Какое-то время, он одновременно и воюет и мародёрит... Но потом, постепенно, мародёрство берёт в нём верх. И в один прекрасный момент, он посылает ***** и своего командира и вообще начальство... и начинает творить весь этот ужас исключительно на своё усмотрение и по своему хотению...

Собственно, так и "разлагаются" не только батальоны, полки и бригады. Но иногда целые дивизии, корпуса и армии. А бывает, и вообще... всё воюющее войску. И что, хараткерно... у Российского государства на сей счёт ОЧЕНЬ БОГАТЫЕ ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ... начиная от суворовских "чудо-богатырей", заканчивая Красной Армией в Европе... Мародёрит там всегда умели, любили и делали это весьма "широко"...

Именно потому, с мародёрством и насилием в армии по отношению к мирным жителям пытались ранее и пытаются ныне бороться. Но это в нормальных армиях, с осознанием необходимости дисциплины, наличия иерархической системы командования и обязательном и неукоснительном выполнении приказов, а так же в армиях, ведущих СПРАВЕДЛИВУЮ, оборонительную войну на своей земле, где военнослужащий высоко-мотивирован стремлениями прямо противоположными насилию, грабежам и мародёрству в отношении мирных жителей...

Тот факт, что нынешнее российское вооружённое стадо в отношении мирного населения имеет запредельный уровень насилия, мародёрства и грабежа, более того, в котором самое прямое и непосредственное участие берут и его командные структуры разных уровней, свидетельствует об одном...

ОНО МАЛОБОЕСПОСОБНО...
Другими словами... в вооружённом столкновении с упорным, жёстким противником, сосредоточенном и нацеленным именно на вооружённую борьбу, а не на мародёрство... это стадо просто бесполезно. Оно к нему непригодно, уже в силу того, что погрузка в оставшуюся на ходу транспортную машину пизженных в ближайшем раздолбанном супермаркете стиральных машин приведёт к разгрому быстрее... нежели аналогичные действия в отношении топлива, снаряжения или боеприпасов...

Кстати, брошенные труппы собственных солдат и раненных товарищей... это из той же серии. На кой чёрт тащить этот балласт, когда можна запихать в БТР вместо этого мяса парочку намародёренных плазм...

Глядя на всё это... у меня возникает по поводу нынешнего МПС орков весьма много вопросов. И в частности... а вообще воевать хоть сколько-нибудь длительное время эта армия способна...?
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04.04.2022 21:30 Ответить
Зараз їх перевозять на Донбас де вже все пограбовано і такої лафи як під Києвом не буде. От і побачимо наскільки Ви праві в Ваших висновках. Є точка зору що начальства вони бояться більше смерті... Головне щоб наші знали де вони там будуть і в полон "бучанську сволоту" не брали.
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04.04.2022 21:41 Ответить
А говорили, что в раше нет *********..
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04.04.2022 21:33 Ответить
ЗНАЙТИ УСІХ ВБИВЦЬ І МАРОДЕРІВ КАЦАПЛЯНДІЇ ЗА МЕТОДИКОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
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04.04.2022 21:41 Ответить
ПРО ВТОРУЮ АРМИЮ МИРА пора рассказывать - МАРОДЕРЫ И НАСИЛЬНИКИ
Сегодня в ООН надо представить и эти материалы со списками мародёров . ВЕДЬ ОНИ ЕЩЁ НЕ В ОТПУСКЕ ?

потребовать от раши ареста мародёров . Лавров точно к такому позору не готов , учитывая что есть фото и квитанции посылок
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04.04.2022 21:43 Ответить
Привет сучке Меркель - вот кого она покрывала - мародёров и напильников
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04.04.2022 21:44 Ответить
ДУМАЮ , что они и маленьких девочек насиловали и женщин
НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО У ПОГИБШИХ ВЗЯТЬ КАПЛИ СПЕРМЕННОЙ ЖИДКОСТИ.
когда то возмездие придёт
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04.04.2022 21:47 Ответить
Лікани, *****.
**** орда.
Надіюсть наші не будуть брати їх вже в полон і чайом гарячим поїти.
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04.04.2022 21:44 Ответить
СПАСИБО ХАКЕРАМ за помощь !!!
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04.04.2022 21:48 Ответить
В Бучі та Ірпені знайдено вбитих дітей до 10 рочків з ознаками зґвалтування і катувань...
ПРО ЯКІ УГОДИ З МАНІЯКОМ МОЖЕ ЙТИСЯ???
Тільки мертва росія може стати нашим ґарантом безпеки.
Ми маємо їй у цьому допомогти!

Пишуть, що: " Зe-команда согласовала безъядерный, внеблоковый, безоружейный, безкрымный, внедонбассовский и безчерноморский статус Украины."
але Захисники Маріуполя псують їм усю картину...
Kviatkovskyi Viktor
- ...і безукраїнський.

.
Зеленський з єрмаком дуже хотіли помиритися з братішками, але Путін дав відповідь: Буча.
Трошки поставив у незручне становище Зеленського. Але нічого: боневтік продовжить спроби. Під наглядом єрмака, демченка, левченко, він перекладе вбивства мирних жителів з Путіна на Меркель і Саркозі, "які нас не прийняли до НАТО у 2008-му", на Порошенка, на голову ЦРУ, який "нагнітав".
А підсанкційний Коломойський і наташа скабєєва допоможуть.
Головне не нагадувати, що саме Тимошенко у 2008 році відмовилася від НАТО. Точно так само, як зараз сам Зеленський відмовляється, бо "нас не беруть". А ще - Янукович. Той самий, з яким тоді в Межигір'ї Вова бухав, про що сам гордо і повідомив перед виборами в тому інтерв'ю, в якому розповідав, що НАТО це какаяразніца.
Це все треба швиденько забути, щоб українці не згадали чий кагал допоміг рашистським оркам зв'язати українцями руки за спиною.
Джон Сміт
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04.04.2022 22:12 Ответить
 
 