Стали известны данные оккупантов-мародеров, которые пересылали награбленное в Украине в Россию. СПИСОК
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Журналисты опубликовали данные российских оккупантов, которые оформляли доставку награбленных в Украине вещей.
Об этом сообщает Telegram-канал "Белорусский Гаюн", передает Цензор.НЕТ.
"Благодаря небезразличным людям мы получили значительный массив личных данных преступников, которые должны понести ответственность за воровство и убийство людей в Украине.
Нам известно, что основная масса из них из Рубцовска (Алтайский край), также есть из Горняка (Алтайский край), Читы (Забайкальский край), Железногорска (Красноярский край), Омска, Ульяновска, Новосибирска, Москвы, Ангарска (Иркутская область), Уссурийска (Приморский край) и Биробиджана (Еврейская автономная область)", – говорится в сообщении.
По данным журналистов, за 2 апреля, оккупанты сдали на отправку в мозырьскую службу доставки более 2 тонн вещей, среди которых значительная часть - краденые.
Опубликованы данные наиболее отличившихся, отправивших от 50 до 450 кг, в том числе краденых у гражданских украинцев вещей.
▪️Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100
▪️Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343
▪️Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819
▪️Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692
▪️Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг инструментов и вещей. Телефон: +79133660555
▪️Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822
▪️Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг инструментов и одежды. Телефон: +79230096646
▪️Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429
▪️Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617
▪️Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)
▪️Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг, крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)
▪️Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг одежды. Телефон: +79243830515
▪️Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239
▪️Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101
▪️Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг одежды. Телефон: +79137976731
▪️Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг инструментов и вещей. Телефон: +79236497934
Пожалуйста, подождите...
это так неожиданно, когда тебе звонит ночью сослуживец сына и грустно сообщает, что
ваш сын убит
Я освобождаю вас от древней химеры именуемой совестью.
Адик перед " спецоперацией" Барбаросса в 1941.
20 июня 2014 года на плацу Нарышкинского бавручение погон лейтенанта личному составу 5 батальона курсантов: Канболатов Ельдар Арсланович
Читать подробнее... https://giperboloid.info/osipov-a-i-prorochestva-o-rossii/ .
2 квітня 2022 на білоруській пошті
ПАРАД УРОДІВ
ПОСПІШАЙТЕ ПОБАЧИТИ!
І як ці тварі з нього їстимуть після всього? 🙄
или пару слово о "гусаре с пизженной дрелью"...
Наверное, надо кое-что пояснить...
На счёт мародёрства... и вообще воинских преступлений, связанных с насилием и убийствами в отношении мирных граждан, которыми в обязательном порядке это мародёрство и грабежи сопровождаются.
Почему армия, ведущая войну, в случае перехода к мародёрству и грабежу перестаёт быть, собственно, армией...? И вообще, считается, что такое вооружённое формирование якобы "разлагается"...
Да всё просто...
Организованная вооружённая сила, обуянная мародёрством, становится абсолютно бесполезной и непригодной к ведению собственно войны...
Тут нет никакого выскопарного "уважения к институту частной собственности", или "человеколюбия"... Мародёры и грабители, пускай и задрапированные в военную форму, не получая наказания за свои деяния, связанные с грабёжом и мародёрством, просто перестают подчинятся приказам...
Другими словами, "зараженные" мародёрством и грабежом воинские подразделения и части становятся сначала малобоеспособными в силу того, что их личный состав начинает больше интересоваться импортными сковородками и бытовой электротехникой, нежели собственно боевыми действиями. А потом такие подразделения и части и вовсе перестают выполнять потребные их командованию задачи. Точнее говоря, кладут с большим прибором на всё, что связано с ведением боевых действий против противника, а не с добыванием материальных ценностей...
Мародёр в военной форме, грабя и убивая мирных жителей, просто перестаёт видеть хоть какой-то полезный лично ему смысл в ведении боевых действий. И действительно, на кой чёрт ему надо "захватывать какой-то рубеж" и тем более "удерживать его", да ещё ценой собственной жизни и здоровья, когда можно без всякого риска или с очень малым риском пойти грабануть в первой подвернувшейся хате телевизор, нажраться импортного пойла в разфигаченном магазе или заправке, изнасиловать первую попавшуюся на глаза симпатичную деваху...и вообще отлично провести время. Зачем погибать и страдать... когда можно обогащаться и наслаждаться жизнью, пользуясь тем, что у тебя есть оружие и ты "на танке", а кругом "мирняк" за счёт которого всё это достаточно просто и нетрудно осуществить?
При этом следует понимать, что военнослужащий, находящийся в зоне боевых действий, перешедший "на тёмную сторону" мародёрства, грабежа и насилия... не сразу становится бесполезным для своих командиров. Этот процесс носит постепенный и плавный характер... Какое-то время, он одновременно и воюет и мародёрит... Но потом, постепенно, мародёрство берёт в нём верх. И в один прекрасный момент, он посылает ***** и своего командира и вообще начальство... и начинает творить весь этот ужас исключительно на своё усмотрение и по своему хотению...
Собственно, так и "разлагаются" не только батальоны, полки и бригады. Но иногда целые дивизии, корпуса и армии. А бывает, и вообще... всё воюющее войску. И что, хараткерно... у Российского государства на сей счёт ОЧЕНЬ БОГАТЫЕ ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ... начиная от суворовских "чудо-богатырей", заканчивая Красной Армией в Европе... Мародёрит там всегда умели, любили и делали это весьма "широко"...
Именно потому, с мародёрством и насилием в армии по отношению к мирным жителям пытались ранее и пытаются ныне бороться. Но это в нормальных армиях, с осознанием необходимости дисциплины, наличия иерархической системы командования и обязательном и неукоснительном выполнении приказов, а так же в армиях, ведущих СПРАВЕДЛИВУЮ, оборонительную войну на своей земле, где военнослужащий высоко-мотивирован стремлениями прямо противоположными насилию, грабежам и мародёрству в отношении мирных жителей...
Тот факт, что нынешнее российское вооружённое стадо в отношении мирного населения имеет запредельный уровень насилия, мародёрства и грабежа, более того, в котором самое прямое и непосредственное участие берут и его командные структуры разных уровней, свидетельствует об одном...
ОНО МАЛОБОЕСПОСОБНО...
Другими словами... в вооружённом столкновении с упорным, жёстким противником, сосредоточенном и нацеленным именно на вооружённую борьбу, а не на мародёрство... это стадо просто бесполезно. Оно к нему непригодно, уже в силу того, что погрузка в оставшуюся на ходу транспортную машину пизженных в ближайшем раздолбанном супермаркете стиральных машин приведёт к разгрому быстрее... нежели аналогичные действия в отношении топлива, снаряжения или боеприпасов...
Кстати, брошенные труппы собственных солдат и раненных товарищей... это из той же серии. На кой чёрт тащить этот балласт, когда можна запихать в БТР вместо этого мяса парочку намародёренных плазм...
Глядя на всё это... у меня возникает по поводу нынешнего МПС орков весьма много вопросов. И в частности... а вообще воевать хоть сколько-нибудь длительное время эта армия способна...?
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
Сегодня в ООН надо представить и эти материалы со списками мародёров . ВЕДЬ ОНИ ЕЩЁ НЕ В ОТПУСКЕ ?
потребовать от раши ареста мародёров . Лавров точно к такому позору не готов , учитывая что есть фото и квитанции посылок
НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО У ПОГИБШИХ ВЗЯТЬ КАПЛИ СПЕРМЕННОЙ ЖИДКОСТИ.
когда то возмездие придёт
**** орда.
Надіюсть наші не будуть брати їх вже в полон і чайом гарячим поїти.
ПРО ЯКІ УГОДИ З МАНІЯКОМ МОЖЕ ЙТИСЯ???
Тільки мертва росія може стати нашим ґарантом безпеки.
Ми маємо їй у цьому допомогти!
Пишуть, що: " Зe-команда согласовала безъядерный, внеблоковый, безоружейный, безкрымный, внедонбассовский и безчерноморский статус Украины."
але Захисники Маріуполя псують їм усю картину...
Kviatkovskyi Viktor
- ...і безукраїнський.
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Зеленський з єрмаком дуже хотіли помиритися з братішками, але Путін дав відповідь: Буча.
Трошки поставив у незручне становище Зеленського. Але нічого: боневтік продовжить спроби. Під наглядом єрмака, демченка, левченко, він перекладе вбивства мирних жителів з Путіна на Меркель і Саркозі, "які нас не прийняли до НАТО у 2008-му", на Порошенка, на голову ЦРУ, який "нагнітав".
А підсанкційний Коломойський і наташа скабєєва допоможуть.
Головне не нагадувати, що саме Тимошенко у 2008 році відмовилася від НАТО. Точно так само, як зараз сам Зеленський відмовляється, бо "нас не беруть". А ще - Янукович. Той самий, з яким тоді в Межигір'ї Вова бухав, про що сам гордо і повідомив перед виборами в тому інтерв'ю, в якому розповідав, що НАТО це какаяразніца.
Це все треба швиденько забути, щоб українці не згадали чий кагал допоміг рашистським оркам зв'язати українцями руки за спиною.
Джон Сміт