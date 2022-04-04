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Враг совершил одну атаку на Восточном направлении, потерял до 30 солдат, 2 танка, 2 пушки, - ОТУ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

схід,оту

4 апреля в районе оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 1 атаку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "Потери врага составили: личного состава – до 30; танков – 2; БТР – 3; Д-30 – 2; минометных расчетов – 1.

Каждый день сопротивления украинского народа, каждый день обороны позиций наших защитников приближает нас к победе. Да, нашим воинам нелегко, ведь почти каждый день оккупанты наносят удары тяжелой артиллерией и авиацией. Однако защитники держат оборону, ведь знают, что за их плечами вся Украина".

Читайте также: На Восточном направлении отбиты 4 атаки, уничтожены 40 оккупантов, 1 бронемашина и 41 авто, - ОТГ "Схід"
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04.04.2022 21:19 Ответить
ДЯКУЄМО нашим Українським воїнам!!!! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!!!!
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04.04.2022 21:30 Ответить
це розвідка перед великим наступом...
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04.04.2022 21:41 Ответить
З кожним днем все менше і менше атакують. Може там вже й нема кому атакувати до того моменту поки вони не підготують свій генеральний наступ.
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04.04.2022 21:49 Ответить
Зараз переможемо
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04.04.2022 21:51 Ответить
вот же ж пепруха....
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04.04.2022 21:59 Ответить
 
 