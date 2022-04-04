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Вследствие обстрела Николаева оккупантами погибли десять человек, более 40 получили ранения, - мэр Сенкевич
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Из-за обстрела Николаева российскими оккупантами 10 человек погибли, а 46 получили ранения.
Об этом во время прямого эфира заявил мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера отбомбардировали Корабельный район. Многие дома пострадали, есть пострадавшие люди... Сегодня в 7:00 был снова обстрел, обстрел спального района. В районе нет ни одного военного объекта, даже завода или фабрики. Один человек погиб, пять человек пострадали, двое находятся в тяжелом состоянии.
К вечеру у нас обстреляли еще один район. В общей сложности 9 человек погибли, 41 человек был ранен.
Таким образом, на сегодняшний день 10 человек погибли и 46 ранены", - сказал он.
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@ThisThornyRose
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1 год
Розмовляла вранці з подругою. Та сама пані-психолог з Варашави.
Радить припинити оці звернення до матєрєй кцпів.
Цитую "Ви створюєте у своїй свідомості очікуваний образ опонента, до якого можна достукатися. Гуманізуєте нелюда. Це шлях до СТОКГОЛЬМСЬКОГО СИНДРОМУ. Не робіть так."