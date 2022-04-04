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Вследствие обстрела Николаева оккупантами погибли десять человек, более 40 получили ранения, - мэр Сенкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Из-за обстрела Николаева российскими оккупантами 10 человек погибли, а 46 получили ранения.

Об этом во время прямого эфира заявил мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера отбомбардировали Корабельный район. Многие дома пострадали, есть пострадавшие люди... Сегодня в 7:00 был снова обстрел, обстрел спального района. В районе нет ни одного военного объекта, даже завода или фабрики. Один человек погиб, пять человек пострадали, двое находятся в тяжелом состоянии.

К вечеру у нас обстреляли еще один район. В общей сложности 9 человек погибли, 41 человек был ранен.

Таким образом, на сегодняшний день 10 человек погибли и 46 ранены", - сказал он.

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писда тварі
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04.04.2022 21:26 Ответить
Angelica
@ThisThornyRose
·
1 год
Розмовляла вранці з подругою. Та сама пані-психолог з Варашави.
Радить припинити оці звернення до матєрєй кцпів.
Цитую "Ви створюєте у своїй свідомості очікуваний образ опонента, до якого можна достукатися. Гуманізуєте нелюда. Це шлях до СТОКГОЛЬМСЬКОГО СИНДРОМУ. Не робіть так."
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04.04.2022 21:27 Ответить
99.9% жителей рф должно быть удалено с планеты земля, 0.01% будет еще доказывать что они не виновны, на стройках в Украине
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04.04.2022 21:30 Ответить
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04.04.2022 21:42 Ответить
Украине нужны дальние и противокорабельные ракеты. Эта рашистская **** обстреливает или с кораблей или со своей территории где невозможно их достать.
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04.04.2022 21:52 Ответить
За що ви рашиські варвари вбиваєте мирне населення ? будьте прокляті гади і ваша дибільна імперія зла ,вбий рашиста, смерть окупантам.
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04.04.2022 21:57 Ответить
 
 