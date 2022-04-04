Вследствие обстрела Николаева оккупантами погибли десять человек, более 40 получили ранения, - мэр Сенкевич

Из-за обстрела Николаева российскими оккупантами 10 человек погибли, а 46 получили ранения.

Об этом во время прямого эфира заявил мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера отбомбардировали Корабельный район. Многие дома пострадали, есть пострадавшие люди... Сегодня в 7:00 был снова обстрел, обстрел спального района. В районе нет ни одного военного объекта, даже завода или фабрики. Один человек погиб, пять человек пострадали, двое находятся в тяжелом состоянии.

К вечеру у нас обстреляли еще один район. В общей сложности 9 человек погибли, 41 человек был ранен.

Таким образом, на сегодняшний день 10 человек погибли и 46 ранены", - сказал он.

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