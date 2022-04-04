Россия заблокировала 7 эвакуационных автобусов из Мариуполя, на собственном транспорте эвакуировано 3376 человек, - Верещук

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины рассказала, что в течение сегодняшнего дня удалось эвакуировать 3376 граждан в безопасные места.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

В частности, по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном автотранспорте в Запорожье доехали 2 405 человек. Из них из Мариуполя – 1553 человека.

В то же время 805 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевки, Бердянска и Мелитополя.

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Ирина Верещук особо отметила, что колонна в составе 7 автобусов для эвакуации мариупольцев, следовавшая по согласованному маршруту в сопровождении делегации Международного комитета Червого Креста, до сих пор заблокирована в городе Мангуш Донецкой области.

Также из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Горское в Луганской области удалось эвакуировать 971 человека.

"Несмотря на договоренности, оккупанты сегодня продолжали систематически нарушать режим тишины во время проведения эвакуации в Луганской области. Сейчас мы ведем переговоры и, несмотря на сопротивление, которое оказывает российская федерация работе гуманитарных коридоров, мы не прекратим попыток спасения наших людей", - заверила глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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