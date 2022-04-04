Украинские силы на Донбассе отразили 7 атак врага - уничтожено 7 танков, 8 единиц бронетехники, 3 артсистемы, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки российских оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 7 танков, 8 единиц бронированной техники и 3 артиллерийские системы противника.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+10 хрен
показать весь комментарий04.04.2022 21:58
+8 Slava Investor
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+6 Воьлодимир Омельянов
показать весь комментарий04.04.2022 22:02
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Можливо третина в робочому стані…
Так що вистачає.
А якби тебе найобували, то русня би вже під Дніпром сиділа. Що поробиш, що їх реально *****, швидко не закінчаться.