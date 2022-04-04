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Украинские силы на Донбассе отразили 7 атак врага - уничтожено 7 танков, 8 единиц бронетехники, 3 артсистемы, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оос

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 7 танков, 8 единиц бронированной техники и 3 артиллерийские системы противника.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии
+10
ви тільки себе бережіть.. і куй з ними з касабами..далеко не втічуть
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04.04.2022 21:58
+8
Дохлих орків уже навіть не рахують. І правильно
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04.04.2022 22:00
+6
Молодці ! тримайтись знищуйте рашиську нечисть.
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04.04.2022 22:02
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Правила форума Совет форумчан
ви тільки себе бережіть.. і куй з ними з касабами..далеко не втічуть
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04.04.2022 21:58 Ответить
Дохлих орків уже навіть не рахують. І правильно
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04.04.2022 22:00 Ответить
пруть і пруть стількиж там танків? А хто знає стільки треба часу щоб привести танк знятий з консервації до ладу? Там же їх тисячі
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04.04.2022 22:01 Ответить
За найбільш скромними підрахунками, десь 12500 штук.
Можливо третина в робочому стані…
Так що вистачає.
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04.04.2022 22:04 Ответить
ну скажемо так що менша кількість, ясно що вони активно 30 років продавали плюс і збарігали багато дуже погано як в принципі і ми. От мені і цікаво стільки треба часу щоб перетворити металолом на робочий танк
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04.04.2022 22:08 Ответить
Немного,если танки сохранялись как положено под"коконом"или "полукоконом",но судя по расгильдяйству орков, бтт стояло под открытым небом и достойно разукомлектовывалось..
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05.04.2022 09:57 Ответить
Молодці ! тримайтись знищуйте рашиську нечисть.
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04.04.2022 22:02 Ответить
Начебто все добре , атаки відбиваються . Але ж населені пункти здаються .
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04.04.2022 22:04 Ответить
які?
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04.04.2022 22:08 Ответить
Верхнєторецьке , Новобахмутка , Новоселівка . Оточують Торецьк з півдня .
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04.04.2022 22:12 Ответить
Це мєлочь.Їх росіянці просто рівняють з землею і захищати їх немає сенсу.Як Волноваху.ВСУ відкатуються назад на пару сотень кілометрів і займають нові позиції.Але фронт в основному тримається.
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04.04.2022 22:26 Ответить
Так важливі не самі населені пункти , а їх розташування , таж сама лінія фронту . Пару сотень кілометрів - " мєлочь " ?
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04.04.2022 22:43 Ответить
пару кілометрів*
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04.04.2022 23:18 Ответить
Наприклад
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04.04.2022 22:11 Ответить
а что, в войне главная задача удержать населенные пункты?
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04.04.2022 22:16 Ответить
Главная , неглавная - когда как . Бывают населённые пункты , которые имеют стратегическое значение .
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04.04.2022 22:20 Ответить
Блин , судя по отведённой технике , так они почти без потерь вышли , нас чё ******* ,а картинки одни и те же показывают ? У них по нашим подсчётам одни мопеды должны остаться
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04.04.2022 22:27 Ответить
Там на Донбасі порядка 700 танків було ще до повноцінної війни. Нехай русня брехала, але штук 300-400 було точно. А навезли ще як мінімум стільки ж. Якщо вибивати до 5 танків на день, вони будуть там півроку їздити...

А якби тебе найобували, то русня би вже під Дніпром сиділа. Що поробиш, що їх реально *****, швидко не закінчаться.
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04.04.2022 22:46 Ответить
Українці скоріше помруть, але ніколи не будуть рабами, - білоруський тренер Львова Дулуб.
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04.04.2022 22:58 Ответить
 
 