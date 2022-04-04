РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8709 посетителей онлайн
Новости ФоторепортажВойна в Украине Война
23 356 30
война (47275) жертвы (1564) Буча (419) Офис Генпрокурора (2056)

В освобожденной Буче в детском санатории обнаружена пыточная с пятью убитыми, - Офис генпрокурора. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Тела пятерых замученных мужчин обнаружены в подвале детского санатория в освобожденном городе Буча Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.

В освобожденной Буче в детском санатории обнаружена пыточная с пятью убитыми, - Офис генпрокурора 01

"Прокуроры совместно с сотрудниками полиции Киевщины обнаружили пыточную в городе Буча. В подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин со связаными руками. Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации пытали безоружных мирных жителей, а после этого убивали их", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры и окружных прокуратур Киевщины расследуются уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Смотрите также: В Буче нашли тела людей, которых убили и пытались сжечь российские оккупанты. ФОТО 21+

Принимаются меры по установлению событий каждого военного преступления и лиц, причастных к российской агресии с целью привлечения их к ответственности.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+48
тяжко щось коментувати... прокляті вони до кінця існування російської мови..
показать весь комментарий
04.04.2022 22:00
+42
Жили собі люди.Працювали.Раділи дітям.
Будьте проклятї всі россіяни .Щоб ви здохли разом зі своїми дітьми.
показать весь комментарий
04.04.2022 22:01
+32
Касапские ****** уже далеко зашли со своим фашизмом. Дальше только кончина этой нелюдской *********.
показать весь комментарий
04.04.2022 22:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тяжко щось коментувати... прокляті вони до кінця існування російської мови..
показать весь комментарий
04.04.2022 22:00 Ответить
Люди! О каких переговорах может идти речь? С кем говорить!?
показать весь комментарий
04.04.2022 22:28 Ответить
Лавров не поверит. Он скажет, что это фейк.
Йозеф Геббельс говорил в том же духе. Как министр пропаганды он без зазрения совести рекомендовал обманывать свой народ и всё человечество: «Врите наглее. Чем чудовищнее ложь, тем легче люди в нее верят»; «Тысячекратно повторенная ложь становится правдой».
показать весь комментарий
04.04.2022 22:00 Ответить
та кіл йому в сраку
показать весь комментарий
04.04.2022 22:01 Ответить
Вони и кива шизофреник говорит, что МИ - 6 трупы разбрасывала, странно даже, что не было рабсейских фашистов и трупов не было и города целые были, а ведь могли американцы с бритами наворотить гору трупов до освобождения ***********.
показать весь комментарий
04.04.2022 22:08 Ответить
Італьяшки пишуть шо все фейк-в ютюбі на оф. ресурсах (коментаторщики) (відсотків 50%) -кожен 2 й. Бидла тут тупого й недалекого дуже багато на жаль. особисто таких зустрічав дуже багато а в ютюбі вони більш сміливі. Я то знав шо вата їх обробила але не уявляв шо настільки! Газети пишуть більш менш адекватно але простий плєбс тут це біда. В газетах навіть окремі статті є на зразок "Ось чому це не фейк". . Основний аргумент італобидла шо Зєля в минулому актор - вони з більшим апетитом хавають російські вкиди бо в них скрізь заговор і "амеріка у всьому винна". Аби ж вони ще мовчали а то гавкають багато вонючими ротами. Корчать вумних а насправді тупі нікчемні людішки. Навіть після 18 ти років тут я такого не очікував.
показать весь комментарий
04.04.2022 22:24 Ответить
Багато словаків - такі самі.
показать весь комментарий
04.04.2022 23:02 Ответить
Касапские ****** уже далеко зашли со своим фашизмом. Дальше только кончина этой нелюдской *********.
показать весь комментарий
04.04.2022 22:00 Ответить
Жили собі люди.Працювали.Раділи дітям.
Будьте проклятї всі россіяни .Щоб ви здохли разом зі своїми дітьми.
показать весь комментарий
04.04.2022 22:01 Ответить
Господи, расстреляли просто так людей. Причем это обычные люди, строители, слесари, которые зарабатывали на жизнь честным трудом и никого не обидели.

Россияне за эти зверства должны быть уничтожены все без исключений. Нет им никаких оправданий.
показать весь комментарий
04.04.2022 22:03 Ответить
Цей відступ з Київської області треба дуже сильно фільмувати та максимально перекладати.

Бо те, що відбувалося там, не має ані найменшого військового пояснення.

Навіть знищення Маріуполя має збочену, психопатичну, але логіку. Пробиття коридору на Крим, вихід на адміністративні кордони, небажання нести втрати під час боїв в місті...

Київщина не пояснюється нічим, крім абсолютно нелюдського складу розуму. Все те, що відбувалося тут, не мало військового сенсу. Навпаки, з цієї точки зору воно було шкідливим.

Місяць грабунків, вбивств і згвалтувань там, де завдання стояло завоювати прихильність місцевих. Розстріли заради забави. Морення голодом. Вбивство домашніх та свійських тварин. Нищення музеїв. Прицільне полювання на вчителів. Мародерство навіть якихось дешевих дрібничок. Такого досвідчені люди не бачили навіть у близькосхідніх конфліктах, найближчий аналог - Руанда.

Раніше я хотів побачити вогонь над Кремлем. Тепер я думаю про їхні деревні. Ці нелюди не з Москви йшли, а з глубінки, з селищ з невимовними назвами. Це були навіть не якісь ідейні ватники, а звичайні Вані та Ахмети, часто призовники. Це була не каральна акція, а просто прояв їхнього бачення світу.

Такі вони. От він - їхній простий хлоп від землі та сохи.

І він схожий на людину ще менше за Путіна.

Автор Віктор Трегубов
показать весь комментарий
04.04.2022 22:16 Ответить
В московітській армії служать жителі Мухосранськів та дерєвень, москвич чи петербуржець в армії біла ворона.
показать весь комментарий
05.04.2022 00:15 Ответить
"На снимки, которые свидетельствуют о зверствах, совершённых твоей стороной, стандартная реакция такова: они сфабрикованы, зверств таких не было, а трупы привезены противником на грузовиках из морга и выложены на улице. Или, да, такое было, но враг учинил это сам над собой. Так, руководитель франкистской пропаганды утверждал, что 26 апреля 1937 года баски сами разрушили свой древний город и бывшую столицу Гернику, заложив динамит в водостоки (или, по позднейшей версии, сбросив бомбы, изготовленные на баскской территории) с тем, чтобы вызвать возмущение за границей и увеличить помощь республиканцам. Так же до самого конца сербской осады Сараева и даже после нее сербы у себя на родине и за границей утверждали, что боснийцы сами устроили жуткие побоища в очереди за хлебом в мае 1992 года и на рынке в феврале 1994-го - обстреляли центр своей столицы крупнокалиберными снарядами или заминировали город. Мол, эти кошмарные зрелища были организованы специально для иностранных корреспондентов, чтобы усилить международную поддержку Боснии".

Сьюзен Зонтаг, "Смотрим на чужие страдания", 2003 год
показать весь комментарий
04.04.2022 22:03 Ответить
Ось Зеленський домовиться , і все буде добре (сарказм)
показать весь комментарий
04.04.2022 22:04 Ответить
всіх воскресить.
показать весь комментарий
04.04.2022 22:11 Ответить
Венедіктова про воєнні злочини РФ: Найгірша ситуація - в Бородянці
показать весь комментарий
04.04.2022 22:06 Ответить
Я все чекаю, що Зе відмовиться від перемовин. Офіційно в зверненні до нації. Це його врятує і Україну врятує
показать весь комментарий
04.04.2022 22:07 Ответить
А що вони творять в Маріуполі, Херсоні, Мелітополі...
показать весь комментарий
04.04.2022 22:10 Ответить
Нічого не можу додати, кацапи не люди, однозначно, і це було ясно (всім, хто не сидить на нафтодоларових валізах від кремля) задовго до Бучі. Достатньо просто згадати, що вони понаробили за останніх 30 років.
Але є одна деталь...

І ця деталь - це ключове слово: беззбройних!
Аби у цивільних людей була зброя, ситуація була би інакша, я впевнений.
Обов'язково мусимо додавити владу, аби був прийнятий закон про вільне володіння автоматичною зброєю для українців!
показать весь комментарий
04.04.2022 22:10 Ответить
чума на кацапію!
показать весь комментарий
04.04.2022 22:10 Ответить
Купувати в Росії нафту і газ після Бучі - все одно, що купувати в Рейху мило з людського жиру.
показать весь комментарий
04.04.2022 22:10 Ответить
Если собрать все преступления за 30 лет правления ***** - Чечня, Грузия, Сирия, Украина и собственно сама рашка - то счет убитых этими маньяками перейдет за миллионы.
показать весь комментарий
04.04.2022 22:10 Ответить
ЗНАЙТИ УСІХ МОСКАЛІВ, ВБИВЦЬ ТА МАРОДЕРІВ КАЦАПЛЯНДІЇ ЗА МЕТОДИКОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
показать весь комментарий
04.04.2022 22:13 Ответить
Почему молчите про Бородянку ? Венедиктова сообщила, что там тоже кошмар
показать весь комментарий
04.04.2022 22:34 Ответить
Кошмар на всіх окупованих територіях.
показать весь комментарий
05.04.2022 16:27 Ответить
ДАЙТЕ ЛЮДЯМ ЗБРОЮ ДЛЯ САМОЗАХИСТУ!!!
показать весь комментарий
04.04.2022 22:40 Ответить
А тем временем Арахамия вместе с Подолякой вылизывают жопу Лаврову.
показать весь комментарий
05.04.2022 00:14 Ответить
Зелёные ублюдки! Дайте оружие!
показать весь комментарий
05.04.2022 01:50 Ответить
Хватит болтать! Мы уже увидели достаточно. *** до чьей-либо думки. Рубаймо, браття!
показать весь комментарий
05.04.2022 02:08 Ответить
Прокляті росіяни, звісно. Але при чому тут, російська мова, яка існує, незалежно від нацизму
показать весь комментарий
16.07.2022 17:56 Ответить
 
 