В освобожденной Буче в детском санатории обнаружена пыточная с пятью убитыми, - Офис генпрокурора. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Тела пятерых замученных мужчин обнаружены в подвале детского санатория в освобожденном городе Буча Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.
"Прокуроры совместно с сотрудниками полиции Киевщины обнаружили пыточную в городе Буча. В подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин со связаными руками. Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации пытали безоружных мирных жителей, а после этого убивали их", - говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры и окружных прокуратур Киевщины расследуются уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Принимаются меры по установлению событий каждого военного преступления и лиц, причастных к российской агресии с целью привлечения их к ответственности.
Пожалуйста, подождите...
Йозеф Геббельс говорил в том же духе. Как министр пропаганды он без зазрения совести рекомендовал обманывать свой народ и всё человечество: «Врите наглее. Чем чудовищнее ложь, тем легче люди в нее верят»; «Тысячекратно повторенная ложь становится правдой».
Будьте проклятї всі россіяни .Щоб ви здохли разом зі своїми дітьми.
Россияне за эти зверства должны быть уничтожены все без исключений. Нет им никаких оправданий.
Бо те, що відбувалося там, не має ані найменшого військового пояснення.
Навіть знищення Маріуполя має збочену, психопатичну, але логіку. Пробиття коридору на Крим, вихід на адміністративні кордони, небажання нести втрати під час боїв в місті...
Київщина не пояснюється нічим, крім абсолютно нелюдського складу розуму. Все те, що відбувалося тут, не мало військового сенсу. Навпаки, з цієї точки зору воно було шкідливим.
Місяць грабунків, вбивств і згвалтувань там, де завдання стояло завоювати прихильність місцевих. Розстріли заради забави. Морення голодом. Вбивство домашніх та свійських тварин. Нищення музеїв. Прицільне полювання на вчителів. Мародерство навіть якихось дешевих дрібничок. Такого досвідчені люди не бачили навіть у близькосхідніх конфліктах, найближчий аналог - Руанда.
Раніше я хотів побачити вогонь над Кремлем. Тепер я думаю про їхні деревні. Ці нелюди не з Москви йшли, а з глубінки, з селищ з невимовними назвами. Це були навіть не якісь ідейні ватники, а звичайні Вані та Ахмети, часто призовники. Це була не каральна акція, а просто прояв їхнього бачення світу.
Такі вони. От він - їхній простий хлоп від землі та сохи.
І він схожий на людину ще менше за Путіна.
Автор Віктор Трегубов
Сьюзен Зонтаг, "Смотрим на чужие страдания", 2003 год
Але є одна деталь...
І ця деталь - це ключове слово: беззбройних!
Аби у цивільних людей була зброя, ситуація була би інакша, я впевнений.
Обов'язково мусимо додавити владу, аби був прийнятий закон про вільне володіння автоматичною зброєю для українців!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!