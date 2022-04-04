РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11948 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
28 164 204
война (47275) Зеленский (16621) Арахамия (957) переговоры с Россией (450)

Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с РФ во главе с Арахамией

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

переговори

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил делегацию для участия в переговорах с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины, которую возглавил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В состав делегации вошли также министр юстиции Денис Малюська, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Украины Алексей Резников и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Кроме того, в качестве экспертов делегации в ее состав включены юрист-международник Александр Малиновский и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Александр Чалый.

Членами делегации (по согласию) утверждены народные депутаты Украины Андрей Костин (фракция "Слуга народа"), Дмитрий Лубинец (группа "За будущее") и Рустем Умеров (фракция "Голос").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Архамия о переговорах с РФ: Россия устно согласилась с предложениями Украины, кроме вопроса оккупированного Крыма

Менять состав делегации уполномочен ее руководитель по согласованию с министром иностранных дел Украины. Глава делегации также может привлекать к обеспечению работы работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций (по согласованию с руководителями), научных советников и экспертов.

Указом также утверждаются директивы делегации (прилагаются тайно).
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+116
То звіздець.... мавпа представляє державу... Суки зелені, а що, дипломатів в нас вже взагалі нема?
показать весь комментарий
04.04.2022 22:15
+79
С КЕМ? С Арахуеей?
Вова, ты совсем **...ся?
Где профессиональные дипломаты? Где патриоты? Одного из жителей Бучи включи в состав.
показать весь комментарий
04.04.2022 22:16
+79
Гарантії безпеки від гвалтівників дітей особливо надихають...
.
показать весь комментарий
04.04.2022 22:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Агрохімія + слуги Коломойського хочуть для України гарного майбутнього ?
Таки 2019 рік для України був великим програшом.
Клала Коломойша великий болт на Україну.
показать весь комментарий
05.04.2022 10:37 Ответить
1. Зеленський, врешті, дослухався до критики Чалого (не цього, що у складі т.з. "делегації), і затвердив її склад та директиви на перемовини. Попередні "перемовини" москалі могли просто не визнати через незатверджений склад української делегації.
2.Цю делегацію мав би сформувати і очолити П. Порошенко. "Професіоналізм" цієї розцяцькованої шантрапи викликає хіба що іронічну посмішку.
3. Єдина надія - що це посміховище зроблено спецом, щоб затягнути процес у надії на якийсь прорив на фронті (чи з боку союзників...) на нашу користь.
показать весь комментарий
05.04.2022 10:37 Ответить
це срамота - так бездарно зливати Україну! як можна йти на ті принизливі поступки після всього, що сталося! стільки смертей - і все намарно!
показать весь комментарий
05.04.2022 10:47 Ответить
Тільки на наших умовах

Вимоги до Россії:
1. Россія виводить усі війська з території України! Донеччина та Крим - то Україна! Усі виявлені, після виведення, озброєні формування знищуються як терористи!

2. На території Россії та Білорусії знищуються усі види зброї масового ураження!

3. Усі види збройних формувань на території Россії та Білорусії відводяться на 200 км від кордону України! Включаючи заборону на перебування військових апаратів у повітрі!

3. Полосу території Россії та Білорусії на 100 км від кордону України контролюють поліцейські частини ООН!

4. Усі кораблі Чорноморського флоту та Азовської та Донської флотилій роззброюються та інтернуються у порту Сіноп, Турція!

5. Россісьйким військовим кораблям та літаками заборонено входити до Чорноморського Басейну!

6. Россія Виплачує репарації з 2014 року!

То і є запорука нашої безпеки!

Хто згоден - ПОШИРЮЙТЕ!!!

#ЙДУНАВИ
показать весь комментарий
05.04.2022 11:12 Ответить
Страница 3 из 3
 
 