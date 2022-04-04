Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с РФ во главе с Арахамией
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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил делегацию для участия в переговорах с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины, которую возглавил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
В состав делегации вошли также министр юстиции Денис Малюська, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Украины Алексей Резников и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.
Кроме того, в качестве экспертов делегации в ее состав включены юрист-международник Александр Малиновский и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Александр Чалый.
Членами делегации (по согласию) утверждены народные депутаты Украины Андрей Костин (фракция "Слуга народа"), Дмитрий Лубинец (группа "За будущее") и Рустем Умеров (фракция "Голос").
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Менять состав делегации уполномочен ее руководитель по согласованию с министром иностранных дел Украины. Глава делегации также может привлекать к обеспечению работы работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций (по согласованию с руководителями), научных советников и экспертов.
Указом также утверждаются директивы делегации (прилагаются тайно).
Пожалуйста, подождите...
Таки 2019 рік для України був великим програшом.
Клала Коломойша великий болт на Україну.
2.Цю делегацію мав би сформувати і очолити П. Порошенко. "Професіоналізм" цієї розцяцькованої шантрапи викликає хіба що іронічну посмішку.
3. Єдина надія - що це посміховище зроблено спецом, щоб затягнути процес у надії на якийсь прорив на фронті (чи з боку союзників...) на нашу користь.
Вимоги до Россії:
1. Россія виводить усі війська з території України! Донеччина та Крим - то Україна! Усі виявлені, після виведення, озброєні формування знищуються як терористи!
2. На території Россії та Білорусії знищуються усі види зброї масового ураження!
3. Усі види збройних формувань на території Россії та Білорусії відводяться на 200 км від кордону України! Включаючи заборону на перебування військових апаратів у повітрі!
3. Полосу території Россії та Білорусії на 100 км від кордону України контролюють поліцейські частини ООН!
4. Усі кораблі Чорноморського флоту та Азовської та Донської флотилій роззброюються та інтернуються у порту Сіноп, Турція!
5. Россісьйким військовим кораблям та літаками заборонено входити до Чорноморського Басейну!
6. Россія Виплачує репарації з 2014 року!
То і є запорука нашої безпеки!
Хто згоден - ПОШИРЮЙТЕ!!!
#ЙДУНАВИ