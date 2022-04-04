9 496 70
Россия проводит геноцид в Украине, потому что уверена, что Европа не ответит, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты совершают геноцид на территории Украины.
Об этом он заявил во время выступления в парламенте Румынии, передает Цензор.НЕТ.
"Почему в России открыто призывают к геноциду и почему возможны такие преступления оккупантов, которые все, весь мир увидели в Буче, – это уверенность российских топ-чиновников, что европейские лидеры не смогут, что они будут слабыми. Что Европе не хватит лидерства. И что европейские народы не способны защищать ценности, объединившие континент", - отметил глава государства.
Топ комментарии
+39 Олександр Полесов
показать весь комментарий04.04.2022 22:36
+24 Палєо Мустьє
показать весь комментарий04.04.2022 22:41
+18 SerjUA
показать весь комментарий04.04.2022 22:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Автозаміна?
Сподіваюсь, "парашне військо" обійшлось без автозамін?
"Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зраду" і роблять "оцінки" оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами, на кшталт противник нібито без проблем узяв те чи інше місто або що нібито готується зрада країни, ви ображаєте наших воїнів. Сили оборони героїчно протистоять ворогові, якого називали другою армією у світі, зупинили супротивника на всіх напрямках і завдали йому таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити, про це знають усі українці, весь світ. Я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками". Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти. Кожен має займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Не заважаєте нам».
Як зупинити бомбардування міст, гибель людей?
Ви краще розбираєтесь в політиці? Ви краще розбираєтесь в військовій справі?
Чому ви тоді тут, а не в штабах?
Чи може ви з підвалу в Маріуполі пишете? (В чому я особисто дуже сумніваюсь)
Сидите, горілку з салом жрете, та пишете всіляку нісенітницю про зраду, в шо президент в нас якийсь не такий як вам хочеться.
Який є. Не він привів війну в країну.
На вас не накладена і тисячна частка того, за що думають інші - президент, військові.
Ви, довбні, навіть не читаєте та слухаєте нормально те що вам пишуть та говорять
Про щоб вони не домовились, рішення прийматиметься на референдумі.
Дай бог, щоб вас цей референдум застав за вашим салом з горілкою, а не в підвалі
І до речі, ще з моменту перед самими першими перемовинами
"Я не бачу сенсу в цих переговорах, але як президент я не маю права їх ігнорувати, щоб потім не казали що я цього не робив"
каламойша журналистам заявлял ,что танки рашистов будут стоять у границ Польши
а чим верховний відповість? хоч рах назвав ***** вбивцею ?
все про особисту зустріч мрієш... а вину за свої ****** на Європу поклав???
Ти цими діями всім у душу плюнув, капітулянт!
Як же дістав цей уродець.
Виявляється, глава ЦРУ ще в січні таємно відвідав Зеленського і передав йому детальні дані про напрямки удару на Київ. Розвідка США не тільки вскрила в загальних обрисах російський план, американці виявилися праві навіть в деталях: "Глава ЦРУ попередив, що російські війська планують захопити аеропорт Антонов у Гостомелі і використовувати його як ключовий плацдарм для атаки на Київ." - Wall Street Journal.
Але Зеленський ці дані проігнорував.
На нас працювала вся розвідка США. З усіма супутниками, агентурою в Москві, з аналітичними відділами і суперкомп'ютерами. Так щастить раз у житті.
Натомість в нас був Арахамія з розповідями, що CNN i WSJ - гірші за Скабєєву, і Зеленський - про шашлики, бо в нас "теж є розвідка".
От тільки Буданов за своїм рівнем ніякий не глава розвідки. Він не пройшов всі необхідні кар'єрні щаблі для такої посади. Точно, як і Хомчак перескочив купу сходинок до НГШ. Голова розвідки це не героїчний спецпризначенець, він має вміти мислити стратегічно, а головне - незалежно. Замість цього Буданов ходив на мотузочці по зелених шоу на каналі Коломойського і заперечував дані США. Тупо як ЛОМ подоляка відпрацьовував темники Банкової про "погану опозицію", яку "Росія намагається розпалити антиурядові настрої через "Вагнергейт""(с).
Як бачимо, ніякі протести РФ не розпалила, а просто в тупу поперла на Гостомель з Білорусі. Як і казали американці.
Сам же Буданов на своїх картах удар з Білорусі на Київ проспав. Цей напрямок в його прогнозах був відсутній, а тому був відсутній в планах оборони.
Скажу більше. Ми маємо очевидне агентурне проникнення на рівень голови ГУР. Буданов жив в одному домі з громаданином РФ, ФСБшним Гогілашвілі, а Зеленський цьому не протидіяв, бо Гогілашвілі - його дружбан, і навіть попри скандал і викриття Буданов продовжував розповідати, що Гогілашвілі йому друг. Асолютно не дивує, що він і зараз продовжує постити свої казки в фб про "замах на путіна".
Якби ми просто повірили главі ЦРУ і розмістили під Гостомелем хоча б до важкого механізованого батальону, російський десант легкої піхоти ми розчавили б за 1 годину. Якби Гостомель прикрили хоча б 20 одиницями ПЗРК, а не так, що НГУшники збивали російські вертольоти з чого попало (і то збили 3 вертушки), з 30 вертольотів ми б мінімум третину пустили на дно Дніпра. А залишки були б деморалізовані і був би полон сотень російських десантників.
Замість цього влада інфантильно заперечувала бабайку.
Не американські ЗМІ були гірші за скабєєву. Ні. Наташа мосєйчук була гірша за Скабєєву. Це ЗМІ Коломойського вели проти нас інформаційну війну, щоб пиляти бабос на дорогах до останнього дня перед вторгненням, і розповідали, що американці руйнують нашу економіку.
Тих нещасних в Бучі, Ірпіні, Гостомелі розстрілював звісно не Зеленський. Цих мирних людей вбило звірьйо за наказом їхнього утирка гітлера. Але це Зеленський проігнорував дані розвідки США. Якби ми просто розгорнули рубежі на північ Київа, ці люди могли б жити. А так, єдиним, хто подумав про напрям Прип'ять-Гостомель, виявився опльований Пашинський, який взагалі ніхто в нинішній системі влади.
Буча, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Херсон - повністю на совісті Зеленського.
Дай Бог нам, щоб ми хоча б колись змогли віддячити американцям і британцям. Ці люди за океаном зберегли нам тисячі життів. Але ми могли б зберегти ще більше, якби не Єрмак із Зеленським.
Зараз же ситуація кардинально інша і тому мені дуже дивно бачити ці перемовини і чути про ті пункти, які є нездійсненними.
Для чого це все???
ЗНАЙТИ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ВБИВЦЬ ТА МАРОДЕРІВ МОСКАЛЬСЬКОГО КАЦАПОСТАНА ЗА МЕТОДИКОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
ОСЬ ТАК ВОНИ ВБИЛИ МІЛІОНИ УКРАЇНЦІВ І ВИВОЗИЛИ ЇХ В КОНЦЛАГЕРА СИБІРУ, КОЛИМИ, МАГАДАНА, ГУЛАГА, ПІВНОЧІ ТА ЗАПОЛЯРЬЯ РАШКИ в Красноярск, Норільск Дудінку, НА
ПОГИБЕЛЬ І ВИСНАЖЛИВУ СМЕРТЬ...!!!
ШТАЛЮПЕРСЬКА ТРАГЕДІЯ-ЯК СОВЄТИ РОЗСТРІЛЯЛИ У ТОБОРІ 10 ТИСЯЧ ПОЛОНЕНИХ ДІВЧАТ.
https://uaua.top/25417/fbclid=IwAR070hwX2fq4NSCQKk66xI77U6RAz2AjPR6htoOVId2nyCpb7K7BU5P1xwk
Архіви НЕ Горять ! Завозили Ешелонами і селили в хати ЗАМОРДОВАНИХ УКРАЇНЦІВ
https://puer-press.org.ua/?p=13901
І ТАКИХ ІСТОРИЧНИХ ДОКАЗІВ НЕСКІНЧЕНО!
Європа відповідає якби не було, а ці куди засунули язики і як вони нам далі будуть гарантувати безпеку, коли зараз не допомогають.
Щось мені в ріториці бубочки підказує, що бубочка і надалі спрямовує всі зусилля для того, щоб захід остаточно відвернувся від України і тоді він зміг-би спокійно, дочекавшись загибелі справжніх патріотів у Маріуполі, заглянувши в очко кумира, здати неньку на милість переможцю, на останок ще раз звинувативши Європу в зраді.