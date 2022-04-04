США могут объявить новые санкции против РФ уже на этой неделе, - Белый дом
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Соединенные Штаты собираются объявить о новых экономических ограничительных мерах против России на этой неделе.
Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Объявления о новых санкциях можно ожидать на этой неделе... На этой неделе мы объявим о дополнительном экономическом давлении на Россию", - отметил он.
Он добавил, что США координируют свои действия по этому вопросу с союзниками и партнерами.
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Петро Воля
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