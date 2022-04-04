США могут объявить новые санкции против РФ уже на этой неделе, - Белый дом

Соединенные Штаты собираются объявить о новых экономических ограничительных мерах против России на этой неделе.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Объявления о новых санкциях можно ожидать на этой неделе... На этой неделе мы объявим о дополнительном экономическом давлении на Россию", - отметил он.

Он добавил, что США координируют свои действия по этому вопросу с союзниками и партнерами.

Читайте также: Байден о зверствах оккупантов в Буче: "Это военное преступление"