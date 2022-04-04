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США могут объявить новые санкции против РФ уже на этой неделе, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кремль

Соединенные Штаты собираются объявить о новых экономических ограничительных мерах против России на этой неделе.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Объявления о новых санкциях можно ожидать на этой неделе... На этой неделе мы объявим о дополнительном экономическом давлении на Россию", - отметил он.

Он добавил, что США координируют свои действия по этому вопросу с союзниками и партнерами.

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Краще б цієї доби.
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04.04.2022 22:46 Ответить
Все обещания партнёров идут со словом "может". Лучше бы вообще ничего не говорили, а помогали втихаря.
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04.04.2022 22:46 Ответить
Если честно, то все, что со словами "может" это не новость. Это максимум слухи❗👎
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04.04.2022 22:49 Ответить
... а может быть ворона , а может быть...
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04.04.2022 23:01 Ответить
а можуть не оголосити
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04.04.2022 23:23 Ответить
 
 