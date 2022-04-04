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Потери России в войне сопоставимы с размерами армий некоторых стран. ІНФОГРАФІКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Потери армии РФ в результате вторжения в Украину сопоставимы с размерами некоторых армий других стран.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери России в войне сопоставимы с размерами армий некоторых стран 01

Потери армии РФ по состоянию на 4 апреля 2022 года оцениваются в 18 300 человек. Для сравнения, армия Ирландии насчитывает 12,7 тыс. человек, Словакии – 13 тыс., Словении – 14 тыс., Кипра – 16 тыс., Кыргызстана – 22 тыс., Грузии – 25 тыс. человек.

С начала вторжения Россия потеряла в Украине 647 танков. Для сравнения, у Великобритании – 227 танков, Италии – 200 танков, в Казахстане – 310, Испании – 327, во Франции – 406, Беларуси – 601, в Польше – 880 танков.

Также ВСУ сбили 147 боевых самолетов российских оккупантов. Для сравнения: в Беларуси насчитывается 105 боевых самолетов, в Польше – 112, в Казахстане – 120, в Великобритании – 142, в Испании – 150, Италии – 200, во Франции – 266.
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Топ комментарии
+22
Подивився на кількість військових в армії Ірландії і посміявся. Декілька днів тому, абізянія розказував, що Ірландія може стати нашим гарантом безпеки. Ще раз, цей чорноротий абхаз на повному серйозі вважає, що країна з армією у 12 тис може нам допомогти при агресії кацапської армії з чисельністю понад 200 тис! А ще сєкта свідків73% обіжається, коли я називаю їх слуг - довпойопами.
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04.04.2022 23:08
+11
Меня только терзают смутные сомненья, какие гарантии нам могут дать страны у которых армии намного меньше чем мы уничтожили у кацапов?
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04.04.2022 23:13
+7
гарантии озабоченности
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05.04.2022 00:02
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04.04.2022 22:52 Ответить
Цн ми типу Британську армію вже знищили?
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04.04.2022 23:00 Ответить
ІПСО
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04.04.2022 23:03 Ответить
Слава Украине!

ЗЫ. Но у них, РФашистов, ещё много осталось...
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04.04.2022 23:01 Ответить
Треба додати дані по армії Угорщини і показати Орбану.
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04.04.2022 23:06 Ответить
Подивився на кількість військових в армії Ірландії і посміявся. Декілька днів тому, абізянія розказував, що Ірландія може стати нашим гарантом безпеки. Ще раз, цей чорноротий абхаз на повному серйозі вважає, що країна з армією у 12 тис може нам допомогти при агресії кацапської армії з чисельністю понад 200 тис! А ще сєкта свідків73% обіжається, коли я називаю їх слуг - довпойопами.
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04.04.2022 23:08 Ответить
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04.04.2022 23:49 Ответить
"сєкта свідків73%" - клас!! 5 балів!
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05.04.2022 02:15 Ответить
Меня только терзают смутные сомненья, какие гарантии нам могут дать страны у которых армии намного меньше чем мы уничтожили у кацапов?
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04.04.2022 23:13 Ответить
гарантии озабоченности
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05.04.2022 00:02 Ответить
Ще потрібно трішки помолоти і путіностан буде демілітаризований!
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04.04.2022 23:22 Ответить
тут один особо опасный с порваным пердаком рвется в бой
смотреть
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05.04.2022 00:11 Ответить
Звикли спокійно їсти бургер і пити пиво ці європейці... От їх би путлєр захопив за день своєю ордою! Тому Європа і сцить путлєра!
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04.04.2022 23:38 Ответить
Зачем Испании танки? Пусть отдаст ВСУ
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05.04.2022 00:51 Ответить
 
 