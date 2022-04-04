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Резников в разговоре с главой Пентагона Остином: "Россия-убийца должна быть остановлена"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Минобороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Обсудили с другом Украины, министром обороны Ллойдом Дж. Остином III войну РФ против Украины, ужасные военные преступления, которые совершает РФ. Это нельзя допускать, и россия-убийца должна быть остановлена", - подчеркнул он.
По словам Резникова, будущий пакет помощи в сфере безопасности увеличит возможности украинской армии для борьбы с агрессором.
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Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника.
Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат.
То розкажіть тепер як з вбивцею можна підписувати будь-які угоди і як вбивця може бути гарантом безпеки?Чекаємо ****...их пояснень від подоляка та його ботів
@Q0MT6pFmbVqynsM
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2 ч
США пригрозили Индии санкциями, если страна продолжит закупать российскую нефть в повышенных объемах.
И до сих пор видать не кончился,что такие переговоры готовят