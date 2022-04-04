РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11981 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
7 606 24
война (47275) Резников (1165) Остин Ллойд (288)

Резников в разговоре с главой Пентагона Остином: "Россия-убийца должна быть остановлена"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Глава Минобороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили с другом Украины, министром обороны Ллойдом Дж. Остином III войну РФ против Украины, ужасные военные преступления, которые совершает РФ. Это нельзя допускать, и россия-убийца должна быть остановлена", - подчеркнул он.

По словам Резникова, будущий пакет помощи в сфере безопасности увеличит возможности украинской армии для борьбы с агрессором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин атакует гражданское население в Украине, потому что терпит военные неудачи, - Пентагон
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+21
Когда Штаты и Британия предупреждали, что устроит Куйло в Украине и карты возможных боевых действий показывали (на 80% они оказались правильными) у одной гоп-компании из боевого цирка эти прогнозы вызывали дружный ржон и желание побольше спереть на асфальте и под ним тоже. А сейчас они от Штатов требуют того, что те им сами предлагали, только их никто тогда слышать не хотел.
показать весь комментарий
04.04.2022 23:19
+13
показать весь комментарий
04.04.2022 23:11
+11
- Ну как, Киев взял?

- Нет.

- Тогда, наверное, Харьков?

- Нет.

- А что взял?

- Ноутбук, мясорубку, миксер, кроссовки и две пары трусов. Почти новые, между прочим!

- Ах ты мой герой!
показать весь комментарий
04.04.2022 23:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
- Ну как, Киев взял?

- Нет.

- Тогда, наверное, Харьков?

- Нет.

- А что взял?

- Ноутбук, мясорубку, миксер, кроссовки и две пары трусов. Почти новые, между прочим!

- Ах ты мой герой!
показать весь комментарий
04.04.2022 23:07 Ответить
уважно подивися..в основному телевізори/зомбоящик/мародерили,одяг..є і єксклюзив Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей.
Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника.
Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат.
показать весь комментарий
04.04.2022 23:24 Ответить
росія-вбивця має бути зупинена Джерело: https://censor.net/ua/n3331385

То розкажіть тепер як з вбивцею можна підписувати будь-які угоди і як вбивця може бути гарантом безпеки?Чекаємо ****...их пояснень від подоляка та його ботів
показать весь комментарий
04.04.2022 23:09 Ответить
Игорь Пачковский


@Q0MT6pFmbVqynsM

·
2 ч



США пригрозили Индии санкциями, если страна продолжит закупать российскую нефть в повышенных объемах.
показать весь комментарий
04.04.2022 23:10 Ответить
показать весь комментарий
04.04.2022 23:11 Ответить
Мабуть єдиним справжнім другом України був покійний Джон Маккейн. А ці, вибачте, максимум - випадкові знайомі.
показать весь комментарий
04.04.2022 23:12 Ответить
ой не кажіть..серце крається за ним...Завжди його вспоминаю
показать весь комментарий
04.04.2022 23:20 Ответить
И я ,
показать весь комментарий
05.04.2022 00:42 Ответить
доки не в'**** РБ і не перебїємо логістику кацапам , вони будуть сунути і сунути...
показать весь комментарий
04.04.2022 23:13 Ответить
ось на переговорах з рашистом їхня згода (переговорників- зрадників)),але не згода Українського народу) на нейтральний статус і відмову від НАТО , можуть зупинити перемогу України і світу над рашистським окупантом
показать весь комментарий
04.04.2022 23:17 Ответить
Так і буде судячи зі складу нашої делегації і маніакального бажання Зеленського заглянути в очі сатані
показать весь комментарий
04.04.2022 23:30 Ответить
я думаю ,шо втрачати Україну вже нема сенсу.. а тому нададуть ще більше озброєння ..а санкції теж своє зроблять ,як би )(уйлостан не викручувався
показать весь комментарий
04.04.2022 23:18 Ответить
Когда Штаты и Британия предупреждали, что устроит Куйло в Украине и карты возможных боевых действий показывали (на 80% они оказались правильными) у одной гоп-компании из боевого цирка эти прогнозы вызывали дружный ржон и желание побольше спереть на асфальте и под ним тоже. А сейчас они от Штатов требуют того, что те им сами предлагали, только их никто тогда слышать не хотел.
показать весь комментарий
04.04.2022 23:19 Ответить
Этой компании видать свежий кокс кацапы в январе завезли,что они все ржали над ми-6 и ЦРУ.
И до сих пор видать не кончился,что такие переговоры готовят
показать весь комментарий
04.04.2022 23:22 Ответить
1000% ви праві
показать весь комментарий
04.04.2022 23:55 Ответить
1000 убитых это сделали россияне а не «игра с НАТО»
показать весь комментарий
04.04.2022 23:46 Ответить
Закрийся ублюдок
показать весь комментарий
04.04.2022 23:56 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2022 00:17 Ответить
***** планирует полностью уничтожить украинцев как этнос, для этого в россии планируют обьявить всеобщую мобилизацию. Тех кого не уничтожат попадут в рабство где будут работать до последнего вздоха. Это уже не фантазия а реальная программа выложенная во всех российских медиа
показать весь комментарий
04.04.2022 23:52 Ответить
Ви думали це Путлер виродок? Ні, це "глубинный народ России" виповз на поверхню та показав своє звіряче обличчя...
показать весь комментарий
05.04.2022 00:08 Ответить
Єдиний спосіб спинити це - участь військ америки у конфлікті, а це 3 світова.
показать весь комментарий
05.04.2022 06:06 Ответить
 
 