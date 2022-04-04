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Войска РФ обстреляли село на Днепропетровщине, под огонь попал жилой сектор, - глава облсовета Лукашук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Российские оккупанты обстреляли один из населенных пунктов Криворожского района на Днепропетровщине.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной обстрел одного из населенных пунктов Криворожского района. Под огонь оккупантов попал жилой сектор в селе. Разрушен один дом, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Также, по словам Лукашука, в Кривом Роге правоохранители задержали четырех граждан, которые могут быть причастны к сотрудничеству с РФ.

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"Разбитое" ПВО Украины.
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04.04.2022 23:53 Ответить
 
 