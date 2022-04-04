За зверства в Украине будут отвечать все, кто их совершал и отдавал приказы, - заявление Госдепа США
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Соединенные Штаты работают вместе с союзниками и партнерами, чтобы поддержать уголовный процесс, осуждение и привлечение к ответственности всех, кто совершал зверства и военные преступления в Украине, а также отдавал приказы
С таким заявлением выступил в понедельник во время брифинга в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Все ответственные за эти зверства, а также те, кто отдает им приказы, должны быть привлечены к ответственности. Их действия не смогут и не останутся безнаказанными", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.
Он подчеркнул, что США помогают отслеживать и документировать факты зверств. Эта информация направляется соответствующим международным учреждениям, уполномоченным вести расследование и устанавливать вину.
Кроме того, Прайс сообщил, что Соединенные Штаты поддержали инициативу Офиса Генпрокурора Украины о создании международной следственной группы по расследованию военных преступлений РФ.
Представитель Госдепа также отметил, что Соединенные Штаты продолжат усиливать давление на Россию и вместе с союзниками и партнерами готовят введение новых санкций. Кроме того, по его словам, предпринимаются "быстрые и решительные" шаги, обеспечивающие Украину большим количеством оборонительного оружия.
"Мы делаем все, что можем в координации с нашими союзниками и партнерами, чтобы усилить давление на Путина, укрепить позиции Украины на поле боя, а также за столом переговоров, чтобы положить конец ужасам этой войны, и чтобы свободная и демократическая Украина могла восстановиться и стать сильнее, чем раньше", - подчеркнул представитель Госдепартамента США.
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Только за один день, 2 апреля, российские солдаты сдали на отправку в мозырский СДЭК более 2 тонн вещей, среди которых значительная часть - краденые. Данные рекордсменов, которые отправили от 50 до 450 кг.
Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат.
Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло.
Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор.
Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей.
Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров.
Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды.
Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор.
Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров.
Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор.
Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника.
Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды.
Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК.
Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей.
Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды.
Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей.
@ADiomins
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3 ч
Фото з Бучі. А це Антоша Геращенко робить селфі.
Что, самолеты. танки пушки дали?