За зверства в Украине будут отвечать все, кто их совершал и отдавал приказы, - заявление Госдепа США

Соединенные Штаты работают вместе с союзниками и партнерами, чтобы поддержать уголовный процесс, осуждение и привлечение к ответственности всех, кто совершал зверства и военные преступления в Украине, а также отдавал приказы

С таким заявлением выступил в понедельник во время брифинга в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все ответственные за эти зверства, а также те, кто отдает им приказы, должны быть привлечены к ответственности. Их действия не смогут и не останутся безнаказанными", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

Он подчеркнул, что США помогают отслеживать и документировать факты зверств. Эта информация направляется соответствующим международным учреждениям, уполномоченным вести расследование и устанавливать вину.

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Кроме того, Прайс сообщил, что Соединенные Штаты поддержали инициативу Офиса Генпрокурора Украины о создании международной следственной группы по расследованию военных преступлений РФ.

Представитель Госдепа также отметил, что Соединенные Штаты продолжат усиливать давление на Россию и вместе с союзниками и партнерами готовят введение новых санкций. Кроме того, по его словам, предпринимаются "быстрые и решительные" шаги, обеспечивающие Украину большим количеством оборонительного оружия.

"Мы делаем все, что можем в координации с нашими союзниками и партнерами, чтобы усилить давление на Путина, укрепить позиции Украины на поле боя, а также за столом переговоров, чтобы положить конец ужасам этой войны, и чтобы свободная и демократическая Украина могла восстановиться и стать сильнее, чем раньше", - подчеркнул представитель Госдепартамента США.

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