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За зверства в Украине будут отвечать все, кто их совершал и отдавал приказы, - заявление Госдепа США

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прайс,нед

Соединенные Штаты работают вместе с союзниками и партнерами, чтобы поддержать уголовный процесс, осуждение и привлечение к ответственности всех, кто совершал зверства и военные преступления в Украине, а также отдавал приказы

С таким заявлением выступил в понедельник во время брифинга в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все ответственные за эти зверства, а также те, кто отдает им приказы, должны быть привлечены к ответственности. Их действия не смогут и не останутся безнаказанными", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

Он подчеркнул, что США помогают отслеживать и документировать факты зверств. Эта информация направляется соответствующим международным учреждениям, уполномоченным вести расследование и устанавливать вину.

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Кроме того, Прайс сообщил, что Соединенные Штаты поддержали инициативу Офиса Генпрокурора Украины о создании международной следственной группы по расследованию военных преступлений РФ.

Представитель Госдепа также отметил, что Соединенные Штаты продолжат усиливать давление на Россию и вместе с союзниками и партнерами готовят введение новых санкций. Кроме того, по его словам, предпринимаются "быстрые и решительные" шаги, обеспечивающие Украину большим количеством оборонительного оружия.

"Мы делаем все, что можем в координации с нашими союзниками и партнерами, чтобы усилить давление на Путина, укрепить позиции Украины на поле боя, а также за столом переговоров, чтобы положить конец ужасам этой войны, и чтобы свободная и демократическая Украина могла восстановиться и стать сильнее, чем раньше", - подчеркнул представитель Госдепартамента США.

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Топ комментарии
+14
Ви думали це Путлер виродок? Ні, це "глубинный народ России" виповз на поверхню та показав своє звіряче обличчя...
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04.04.2022 23:45
+6
Хлопці, ви там разом з Європою можете озабочуватися на камери хоч до всрачки. Я знаю, що зброя і гроші ******* тишу. Але те що ви обіцяли, що дозволить херячити їх кораблі, захищати міста і села від тактичних і балістичних ракет, повинно вже бути в Україні. Інакше ваша сцикливість призведе до загибелі вас самих. Бункерний карла на Україні не зупинеться.
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04.04.2022 23:53
+5
Конечно же нет. Ведь кацапский снаряд может попасть в бокал пива какого нибудь бюргера. Или в тарелку с омаром Енса Столтенберга.
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04.04.2022 23:49
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Ви думали це Путлер виродок? Ні, це "глубинный народ России" виповз на поверхню та показав своє звіряче обличчя...
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04.04.2022 23:45 Ответить
Это ху*ло повинен в этом!!!! .потому как всю власть и пропаганду которую он вел и по его указаниям подмяли все телеканалы .прессу .по его указанию ликвидировались журналисты .оппозиция кто выступал против него и его кровавой политики по его указаниям велись войны в странах ..... Его вина и понятно что тот скот что населяет те ипеня. позволяя себя взрывать и за это еще кланяться ху*лу. они рады своему самообману и повелись на безумную пропаганду скреп.идентичности .избранности .всей той чепухи .превратившись в худшую версию нацизма и живя в этом что не замечают уже этого сами кем стали
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05.04.2022 00:01 Ответить
А де про "заплатять велику ціну"? Несерйозно якось.
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04.04.2022 23:46 Ответить
Ну это же совершенно не повод передвать Украине наступательное вооружение ?
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04.04.2022 23:46 Ответить
Ааа.... А зачем? Переговоры идут, скоро мир. Или вы "хатите вайны"?
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04.04.2022 23:49 Ответить
Ты определись наконец, тебе переговоры или наступательное вооружение.
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05.04.2022 00:04 Ответить
Лучше асфальтоукладчик. Скоро ведь дороги строить.
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05.04.2022 00:40 Ответить
В Буче поскаль зубы *****.
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05.04.2022 00:54 Ответить
***** там уже был. Который разминировал перешеек, и послал нахрен разведки союзников. Вот интересно, он рассказал жителям Бучи, Ирпеня и Макрова, шо не хотел их нервировать? А ведь этот *****, по его собственным словам, был в курсе и нападения, и направления ударов?
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05.04.2022 01:52 Ответить
Конечно же нет. Ведь кацапский снаряд может попасть в бокал пива какого нибудь бюргера. Или в тарелку с омаром Енса Столтенберга.
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04.04.2022 23:49 Ответить
https://youtu.be/guacGHehUdU
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04.04.2022 23:47 Ответить
Хлопці, ви там разом з Європою можете озабочуватися на камери хоч до всрачки. Я знаю, що зброя і гроші ******* тишу. Але те що ви обіцяли, що дозволить херячити їх кораблі, захищати міста і села від тактичних і балістичних ракет, повинно вже бути в Україні. Інакше ваша сцикливість призведе до загибелі вас самих. Бункерний карла на Україні не зупинеться.
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04.04.2022 23:53 Ответить
D Мозыре, российские солдаты-мародеры отправляют домой краденые у украинцев вещи. Основная масса обнаруженных мародеров - из города Рубцовск Алтайского края, но также есть из Горняка (Алтайский край), Читы (Забайкальский край), Железногорска (Красноярский край), Омска, Ульяновска, Новосибирска, Москвы, Ангарска (Иркутская область), Уссурийска (Приморский край) и Биробиджана (Еврейская автономная область).

Только за один день, 2 апреля, российские солдаты сдали на отправку в мозырский СДЭК более 2 тонн вещей, среди которых значительная часть - краденые. Данные рекордсменов, которые отправили от 50 до 450 кг.

Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат.

Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло.

Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор.

Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей.

Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров.

Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды.

Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор.

Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров.

Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор.

Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника.

Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды.

Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК.

Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей.

Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды.

Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей.
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04.04.2022 23:55 Ответить
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05.04.2022 00:12 Ответить
Ха, оборонної зброї. Гниди.
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04.04.2022 23:56 Ответить
Якось вже не реагую на подібні заяви заходу.це вже звичайна імпотенція і весь світ вже бачить і давно зробив висновки. Захід в лиці СшА , європи і нато -це такий собі 90літній дідусь, що грозиться на камеру що він ще шось там може
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04.04.2022 23:59 Ответить
Рашка старается обойти санкции через Грузию и Армению.
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05.04.2022 00:02 Ответить
абсолютне зло


@ADiomins

·
3 ч



Фото з Бучі. А це Антоша Геращенко робить селфі.

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05.04.2022 00:02 Ответить
Або записує відео показуючи тіла закатованих. Ти до чого тут ляпнув?
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05.04.2022 07:15 Ответить
Ти до чого тут ляпнув? Тіла закатованих обов'язково повинні бути показані на фоні його харі?
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05.04.2022 09:56 Ответить
А когда против хутина введут уже зверские смертельные санкции ???
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05.04.2022 00:10 Ответить
Ніколи
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05.04.2022 00:20 Ответить
""Мы делаем все, что можем в координации с нашими союзниками и партнерами, чтобы усилить давление на Путина, укрепить позиции Украины на поле боя, а также за столом переговоров..."

Что, самолеты. танки пушки дали?
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05.04.2022 00:24 Ответить
А якже, вже не знаємо куди це все ставити
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05.04.2022 00:33 Ответить
 
 