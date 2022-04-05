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Всем скабеевым, вечерним мудозвонам и фронтовым лжецам следует понимать, что финал их жизни будет за решеткой, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

соловйов

Финал жизни всех прокремлевских пропагандистов будет за решеткой. В лучшем случае.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Российским пропагандистам и их руководителям сейчас может удаться только одно: наработать на приговор будущего трибунала, который будет подобен приговору Юлиусу Штрайхеру, одному из идеологов нацизма, главному редактору еженедельника "Дер Штюрмер". Он был казнен за антисемитскую пропаганду.

В наше время уже не казнят. Но всем скабеевым, вечерним мудозвонам, фронтовым лжецам и их руководителям в Москве стоит запомнить: финал вашей жизни будет за решеткой. В лучшем случае", - подчеркнул президент.

Также смотрите: "Смотри, мразь, что ты натворил за 20 лет своей пропаганды", - Геращенко обратился к Соловьеву. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+32
"Всім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам та фронтовим брехунам..." і тим, хто шукає гарантії у рашки...
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05.04.2022 01:01
+28
Я очень гуманный человек, но не сегодня, так что и вместе с их семьями должно быть тоже что и с ними, за эти деньги они все кормились!
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05.04.2022 00:59
+17
Ну хватит эту чушь уже нести. Если ты договорился уже там за нашими спинами с касабами, то висеть тебе на сосне. Если будеешь с нами до победы, то дальше будет видно. Будем разбираться, почему проиграли первый период войны, почему захватили у нас так много территории.
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05.04.2022 01:06
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Я очень гуманный человек, но не сегодня, так что и вместе с их семьями должно быть тоже что и с ними, за эти деньги они все кормились!
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05.04.2022 00:59 Ответить
Hang'em all!
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05.04.2022 00:59 Ответить
Обов'язково треба не забути і про продажного виродка Якова Кедмі який розпалює у імперських "великоросів" люту ненависть до українців! За що ж це стерво так ненавидить українців, гроші великі честь і розум захмарили, чи всього цього у нього й не було! ??
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05.04.2022 07:18 Ответить
"Всім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам та фронтовим брехунам..." і тим, хто шукає гарантії у рашки...
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05.04.2022 01:01 Ответить
Кацапи - вбивці, гвалтівники, мародери і брехуни.
Ні про які "гарантії" з їхнього боку не може бути й мови.

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05.04.2022 01:14 Ответить
Слова "і тим, хто шукає гарантії у рашки... " треба виділити жирним шрифтом, щоб Вава побачив. Бо складається враження, що з рашистськими пропагандонами він зводить особисті рахунки, а не за антиукраїнську пропаганду і розпалювання ворожнечі та ненависті до українців. І прикривається ними, щоб відволікти увагу, як він з ****** торгується по капітуляції України.
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05.04.2022 01:15 Ответить
Эти гниды должны умирать очень долго и очень страшной смертью. Такой, чтобы они уже мечтали поскорее попасть в ад...
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05.04.2022 01:04 Ответить
Достатньо закрити в одиночній камері в умовах повної ізоляції і абсолютної тиші. Тихо сходять з розуму всі. За рік людина перетворюється на овоч.
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05.04.2022 01:34 Ответить
Заставлять бесконечно слушать свои же передачи за последние 10 лет...
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05.04.2022 01:46 Ответить
Поїдь спочатку на переговори і арештуй там путлєра! За які нафіг ґрати і як ти збираєшся їх саджати балабол! Україні потрібен Моссад свій і негайно створений! За таке лише страта! Тільки страта!
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05.04.2022 01:05 Ответить
Так от і я ніяк не зрозумію (може вже старий, а може страшно про правду подумати).

Спочатку визначись - ОРДЛО віддаєш + Крим через 15 років тільки почнеш заікатися за нього,
- чи всіх за грати, вся територія наша, репарації і т.д.

А то про івана, через годину - про пана.
Чи просто мізки українцям пудриш?
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05.04.2022 01:18 Ответить
Він зараз із шкури лізе,щоб путлєра відмазати від Гааги.
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05.04.2022 01:18 Ответить
Ну хватит эту чушь уже нести. Если ты договорился уже там за нашими спинами с касабами, то висеть тебе на сосне. Если будеешь с нами до победы, то дальше будет видно. Будем разбираться, почему проиграли первый период войны, почему захватили у нас так много территории.
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05.04.2022 01:06 Ответить
Лапоть, если бы Украину хотели сдать, ее сдали бы уже гораздо раньше..я, кстати, не голосовал за зеленого..но он сделал ДВЕ вещи, которые мог просто не делать, если бы хотел капитулировать..не убежал 24 числа и поставил вместо придурошного Хомчака грамотного и авторитетного Залужного..этого оказалось достаточно что бы выдержать первый удар..как будет дальше, увидим..но вот твои стенания про капитуляцию и предательство уж Украине не помогают точно..
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05.04.2022 01:24 Ответить
Його просто ЗСУ взяла за яйця. От і смикається - всім сторонам винен ось тільки ЗСУ може розстріляти миттєво. І втекти не дасть.
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05.04.2022 01:39 Ответить
Сам лапоть. Хуже, ты - валенок. Мне не важно, как это началось. Важно, чем закончится. До войны ЗЕ особо не был воинственным, предлагал договориться где-то посредине. И сейчас от него эта же муть исходит. Я не говорю, что он на 100% предаст. Но, *****, если предаст, то будет висеть.
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05.04.2022 01:49 Ответить
Ну и? Предположим он сдрыснул. На его место станет Порох или Кроль или Пастор. А оно цапам надо?
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05.04.2022 02:48 Ответить
"Предположим сдрыснул"?! "Нострадамус" ты херов! А ты можешь "предположить" как бы на это отреагировал Запад, благодаря поддержке которого, мы имеем сейчас возможность успешно сопротивляться? Как бы отреагировал народ? ВСУ?
Свои упоротые гадания на кофейной гуще, бабушкам возле подъезда рассказывай!
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05.04.2022 09:13 Ответить
О как? Так оружие дали Зе? Не ЗСУ, которое остановило кацапов? Ты свои упоротые надрачитвания на хрипатого, со сцены рассказывай. Вы уже на дороги надрочили - "уставший ат вайны нарид"
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05.04.2022 14:35 Ответить
Попытка съехать с неудобных вопросов и перевести стрелки - не зачетная.
Еще раз:
Если бы "сдрыснул", то как бы на это отреагировал Запад?
Если бы "сдрыснул", то как бы на это отреагировал народ?
Если бы "сдрыснул", то как бы на это отреагировали ВСУ ?

Мозг не сломай, Нострадамус херов
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05.04.2022 15:05 Ответить
Это вы записали в великое достижение, шо хрипатый не здрыснул.
Я такое уже слышал - "есть фюрер - есть Германия"
"Есть Путин - есть Россия"
Оружие дают не Зе, его дают Украине.
И напомню, Байрактары и Джавы были впервые предоставлены при Порохе.
Иди поцелуй асфальт, под который уложена вся наша ракетная программа. Идиот зеленый.
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05.04.2022 15:28 Ответить
Всё в стране поменялось ... И только упоротые неизменны в своей тупости: Увидев неудобные вопросы, загоняющие их под лавку - на вопросы никогда не отвечают, переводят стрелки, врут и манипулируют и обязательно лизнуть попу своему верховному божеству.
Тупо, банально, скучно ...
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05.04.2022 15:42 Ответить
Всё в стране поменялось ... И только Зебилы продолжают яростно надрачивать на Колю Сракотряса, вагнеровца дЕрьмака, подстилку Бени - хрипатого, и пана Бакланова с дружбанами сдрыснувшими в кацапию. Весело, с огоньком, "хоть поржем"...
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05.04.2022 15:51 Ответить
Ты врешь, упоротое. Это тебе бы так хотелось, что бы твои выссеры имели хоть какой-то смысл. Твоя жалкая попытка представить всех в говне, чтобы самому выглядеть в белом - это комплекс неполноценности. Это клиника. Это к психиатору.
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05.04.2022 16:24 Ответить
Бла, бла, бла. Кроме тупого вранья, начиная с выборов 19 года, у вас ничего не меняется. Как были ****************, так и остались.
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05.04.2022 16:38 Ответить
А воно дурне здавати Україну одразу й повністю? Щоби його одразу ж на шмаття роздерли? Ні, воно, так, для виду, скаже щось "антимосковське", бровки насупить. А рашистам - Крим, Донецьк, Луганськ - "за дужки", й на додачу чи то Південь, чи то Харків з Запоріжжям з Дніпром - як вийде. А ще - нав'язати Україні капітуляцію - відмову від НАТО, від озброєнь, від Армії - щоби була лише декоративна. - Щоб коли касап знову прийде, ра рік-другий-третій, сильніший, краще підготовлений - щоб вже не змогли захиститися. А Зєля, ну шо - воно вже не буде при посаді. Буде сидіти у себе в Омані, пити коктейль, посміхатися й рахувати бабло. Ну й ще один бородань буде задоволений. Всі в шоколаді. Окрім українців. Українцям в їх планах - смерть, вигнання, рабство, перетворення на "орків".
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05.04.2022 03:22 Ответить
Этих выродков только вешать на столбах !Тюрьма для них слишком мягко.
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05.04.2022 01:07 Ответить
‼️‼️Нетральній статус України - Це Буча по всій Україні рано чи пізно
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05.04.2022 01:13 Ответить
Мадам, я так понимаю, Вы очень сильны в геополитике?
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05.04.2022 01:18 Ответить
Sophia-Maria Duglass

svetozar

Резня в Буче. Разве Россия сделала, что-то новое?

4 апреля в 15:07



Резня в Буче. Разве Россия сделала что-то новое?

Сегодня весь Запад клокочет в дружном негодовании. Заголовки статей и заявления политиков буквально вопиют всеобщим возмущением дикой резне, учиненной Россией в городке Буча в Киевской области Украины.

Речь идет о нескольких сотнях убитых и замученных мирных жителей. Называется цифра в 480 жертв этой бойни.

Читая заголовки статей и слушая гневные сентенции западных политиков, хочется их всех спросить - А разве Россия сделала в Буче, в Мариуполе в других городах и селах Украины, что-то новое чего она не делала раньше?!

Разве вы не были свидетелями чудовищных, инфернальных русских преступлений на протяжении последних 30 лет, которые Россия совершала в режиме онлайн на глазах всего мира сначала в Чечне, а затем в Сирии?

Что изменилась в вашем восприятии, что подвигло вас к таким бурным эмоциям?

В чём разница? Или все дело в том, что кровь стала литься у вашего порога, а не в горах Кавказа?

«Сегодня есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления России», - заявляют государственные мужи Европы и США.

Но позвольте, разве убийство 260 тысяч мирных жителей в Чечне в т.ч. 42 тысяч детей из 1,3 млн. населения (т.е. 20% народа) не было для вас уликой?!

Вы только вдумайтесь в эти цифры - 260 тысяч, среди которых 42 тысячи чеченских детей от 0 до 11 лет!!!

Сегодня мир бурлит из-за убийства 130 украинских детей. Пишут, что 480 безвинно убитых украинце в Буче это геноцид.

Но разве убийство 20% населения Чечни не было геноцидом? Если мерить мерками населения Украины это 9 млн. человек!!!

И разве не вы (Запад) привели к новой резне в Украине, закрыв глаза на резню в Чечне? И более того, оплатив эту резню миллиардами долларов и евро, разного рода кредитами, траншами и инвестициями?

Разве не вы взращивали все эти годы кровавую мразь по имени Путин, ручкались с ним на саммитах и посиделках, улыбались и лобызались, хлопали его речам, в то время как эта тварь убивала десятками тысяч мирных жителей в Чечне?!

Разве не вы приглашали эту кровавую мразь к себе в гости, в то время как он превращал Грозный и Алеппо в груду развалин, вбивая в бетон детей, женщин, больных, стариков, снося с лица земли больницы, роддома, базары, мечети, школы?!

Вы пособники и соучастники того, что сейчас происходит в Украине. Вы несете прямую ответственность за эту войну, в т.ч. за резню в Буче.

Вы и сейчас занимаетесь пособничеством кремлевской банде, отказывая Украине в поставках нужного ей вооружения, хотя Украина защищает вас и вашу сытую жизнь, умываясь в крови.

Вы пособники и трусы, господа…!

Кавказ-Центр
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05.04.2022 01:45 Ответить
Она права. Особенно если нашим гарантом будет выступать рашка. Просто представь ситуацию, что каким-то образом рашке снова удастся усадить условного Овоща на трон. И представь ,что будет ,если народ решит этого Овоща скинуть. Ему достаточно будет запросить помощь рашки, чтобы ее войска уже завтра были здесь. А остальные гаранты через 3 дня могут только начинать консультации. И что толку от таких гарантий? И самое печальное, что такой "нейтралитет" предложили наши.
Понятно, что сейчас смысла разгонять зраду нет, так как итогового текста соглашений мы не знаем. Но то, что говорит Арахамия и А. Чалый вряд ли соответствует интересам Украины. Этот Чалый нам уже Будапештский меморандум подсунул. Мало?
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05.04.2022 01:48 Ответить
Правильно каже. Про цих мудозвонів-пропагандонів треба постійно нагадувати, тому що світова спільнота на дуже про них знає, а Зе зараз слухає увесь світ і є надія, що Європа повиганяє не лише мудозвонів , але й їхніх коханок, лічінок, мамусь, бабусь та заарештує усе їхнє майно.
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05.04.2022 01:16 Ответить
Это все заявления на внутреннюю публику. Для одушевления обычного люда. В реальности же расписан капитулянский договор со многими уступками для рф, с ни одним намеком на никакие репарации, после чего с рф снимают санкции и они все и дальше живут как ни в чем не бывало, а мы остаемся один на один с разбитой страной и ещё без многих территорий
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05.04.2022 01:17 Ответить
Ніт, бот-песиміст. Це все заяви саме на зовнішню публіку.

В реаліях все росписано у твоїй голові, де усі думки перетрахались, судячи з коментарів. Досить нас лякати, ми вже настільки лякані, що якась ботяра, яка за миску щей тут працює, погоду та настрій нам вже не зіпсує. Тобі туди
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05.04.2022 02:24 Ответить
Ага, то ми вже на росєї опинилися, що ми маємо тільки хвалити царя та не мати права виражати своєї думки? А я думав що ми навпаки воюємо за свободу думки, щоб не бути як на росєї. Вам с таким світоглядом тільки на парашку до братів по розуму.
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05.04.2022 02:32 Ответить
Та я бачу, як ти воюєш, стільки коментарів настругав, що мабуть весь диван пропердів. Ми воюємо за свободу від орків, а свобода слова у нас вже давно відвойована.

Це у тебе на парашкє сцарь! А у мене - Гетьман Порох!
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05.04.2022 02:46 Ответить
Всім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам та фронтовим брехунам варто розуміти, що фінал їхнього життя буде за ґратами, - Зеленський..."

Чому не на гіляці?
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05.04.2022 01:21 Ответить
Зеля краще нехай попіклується про долю керівництва, військових, СБУ у Херсонській області які збігли та допустили ворога
теж саме у Мелитополі
а також хто розмінував Кримський напрямок
та провалив захист із Півночі (+ Гостомесльське літовище)
та не еваюкуював Мрію.
І взагалі, чому населення не було оповіщено про напад? Захід показував плани Х-ла, скільки життів можна було б вберегти!
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05.04.2022 01:24 Ответить
Хотели ли переговоров с Гитлером лидеры Европы во время бомбёжек их городов? А почему Зеленский так их хочет? Вопрос...
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05.04.2022 01:25 Ответить
Та ему просто надо селфи с ******... ну, и заодно договориться, чтоб принял его после войны - ему же в Украине пожизненное светит))
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05.04.2022 01:42 Ответить
💯 Все дружно заходим на канал ТЕРРОРИСТА Подоняки и баним его канал путем жалобы в Ютуб. https://youtu.be/umsFFgmug5U
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05.04.2022 01:26 Ответить
Ці скарги схоже до лампочки. Той виродок вже реально достав, а ютубу похрену я більш місяця разом із групою людей із різних стран, скаржемось на цю скотину, ютуб вкрай охренел і не відповідає ні на що. Є ще засіб але лише у процессі формування - я прохаю англомовних друзів зателефонувати у студію CNN чи інше велике змі коли в них там ідуть єфіри та підійняте це питання, ще вважаю треба спробувати написати листа до якогось журналіста котрий може підняти бучу, але тяжко розуміюсь з лінкедіном, тому чекаю коли знайому знайде таку людину і ми долучимо журналістів до цього, якщо у вас є така нагода - долучайтесь, треба цих гнід додавити! Слава Україні!
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05.04.2022 03:38 Ответить
той канал уже заблокований. Проте пише, що заблокований в домені на території України. Тобто на інших територіях він, мабуть, може працювати чи там теж заблокований?
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05.04.2022 07:13 Ответить
вже всьо! забанили
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05.04.2022 09:30 Ответить
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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05.04.2022 01:28 Ответить
Зебил! Твои мудозвоны такие же дебилы как и эти!
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05.04.2022 01:40 Ответить
Не вполне понимаю как у него в голове сочетаются договор о мире, посадка военных преступников и репарации???
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05.04.2022 02:11 Ответить
Договор с Колумбией начал работать.
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05.04.2022 02:21 Ответить
Он очень хитрый поц, говорит одно, а делает то что сказал коломойша
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05.04.2022 08:38 Ответить
Зе забув додати що за ґратами цвинтаря. 💯
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05.04.2022 02:18 Ответить
Вечерние мудозвоны - это оно имеет в виду вечерний квартал95. Сам же там вещал херню всякую, в том числе и брехню.
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05.04.2022 02:20 Ответить
Надіюся всі отримають по заслугам, особливо Зе.
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05.04.2022 05:45 Ответить
Їх видача міжнародному трибуналу можлива тільки в разі зміни влади в рф (згадайте Ірак, Сербію), але враховуючи рабську психологію кацапів та їх сліпу віру в царя , в найближчі мінімум 10 років це нереально.
Здохне zуйло - його місце займе якісь інший кдб-шник, і політика не зміниться
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05.04.2022 08:09 Ответить
Их будут топить в сельской параше...
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05.04.2022 08:19 Ответить
Має бути вже зараз показова страта якогось одіозного пропагандона прямо на кацапських теренах. Щоб не змогли уникнути розголосу буцімто аварія чи серце стало. Ні, постріл, чи ніж, чи вибух, чи повішання але все з фільмуванням. І, звичайно, ж з повним запереченям відношеня до скоєного України чи її симпатиків. Але це ще більше налякає тих підерасів. А нас почнуть поважати люди.
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05.04.2022 08:40 Ответить
Дуже, дуже хочеться їхнього покарання. Але щось мені мало віриться.
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05.04.2022 09:16 Ответить
Ні, колективному Геббельсу не втекти так просто від відповідальності за свої злочини, петля на шиї на них чекає і ніякої пощади чи гуманості до військових злочинців, як вони є, бути не повинно!
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05.04.2022 10:01 Ответить
Лабытнанги ждёт. Сенцов для них дорожку протоптал.
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05.04.2022 19:26 Ответить
 
 