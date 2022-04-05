РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16175 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
14 069 68
Пентагон (1221) помощь (6282) США (23253) Кирби (349)

Javelin, Stinger, беспилотные летательные аппараты, - в Пентагоне рассказали о новых пакетах помощи Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пентагон

Только за прошедшие выходные в Украину прибыла военная помощь США стоимостью $800 млн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление сделал спикер Пентагона Джон Кирби.

По его словам, еще одна помощь безопасности прибудет в Украину "в течение следующих 24 часов".

"Мы отдаем приоритет тем видам возможностей в тех поставках, которые, как мы знаем, больше всего нуждаются у украинцев: Javelins, Stingers, беспилотные летательные аппараты, поэтому все это приоритетно", — уточнил спикер Пентагона.

Также читайте: Танки от союзников по НАТО в Украину будут доставлены "в течение дней, а не недель"

Он напомнил, что в прошлую пятницу США объявили о еще одном пакете "дополнительных мер помощи" на сумму $300 миллионов долларов.

Кирби добавляет, что эта техника поступит не из американских запасов – ее придется покупать у подрядчиков.

"Это дополнительный инструмент поддержки Украины. И это не означает дефицита, который мог бы повлиять на готовность США",- резюмирует он.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
Нужна броня для наступательных операций и РСЗО много. И нужна авиация! И ракеты нужны малой, средней, и дальней дальности! Нужно уже было потопить российский флот! Корабли мешают Украине сильно с моря и их нужно срочно потопить и тогда будет легче в 2 раза!
показать весь комментарий
05.04.2022 02:11
+22
Для Донбасса пойдет+ ждём противокорабельные ракеты
показать весь комментарий
05.04.2022 02:07
+17
Це не Дєрьмак з Зєлєю їздить, а Зєдя з Дєрьмаком. Дєрьмак - наглядач над Зєлєю.
показать весь комментарий
05.04.2022 02:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та вже щось би посерйозніше
показать весь комментарий
05.04.2022 02:05 Ответить
Для Донбасса пойдет+ ждём противокорабельные ракеты
показать весь комментарий
05.04.2022 02:07 Ответить
Хочу побачити відео, як працюють дрони-камікадзе!
показать весь комментарий
05.04.2022 02:09 Ответить
С Карабаха осталась куча видео их работы.
показать весь комментарий
05.04.2022 09:46 Ответить
Нужна броня для наступательных операций и РСЗО много. И нужна авиация! И ракеты нужны малой, средней, и дальней дальности! Нужно уже было потопить российский флот! Корабли мешают Украине сильно с моря и их нужно срочно потопить и тогда будет легче в 2 раза!
показать весь комментарий
05.04.2022 02:11 Ответить
Ещё не помешало было лазерное орудие как в генералах)
Вот это у Вас список конечно. Я бы тоже был бы не против всего этого, но это всего лишь мечты, не дадут они никогда нам этого, чтобы не случилось
показать весь комментарий
05.04.2022 02:14 Ответить
дадут и очень скоро. афишировать может не будут, но все будет и чем дальше, тем больше будет!
показать весь комментарий
05.04.2022 02:32 Ответить
Ви думаєте ми підбили корабель гандонів з нептуна? я сумніваюсь
показать весь комментарий
05.04.2022 02:35 Ответить
Який корабль? Щось читав але думав що фейк
показать весь комментарий
05.04.2022 05:30 Ответить
ще 3 числа повідомили

директор благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут сповіщав про "гарні новини", пов'язані з українським ракетним комплексом "Нептун".
показать весь комментарий
05.04.2022 07:46 Ответить
Дают, потихоньку, чтобы не как в прошлый раз когда кое-кто хвастался и все сорвал. А после бойни в Буче дают много того, что не хотели раньше. Кажется мне, что США теперь заставлять хоть-какой-то мирный договор подписывать не будут Украину, а наоборот, будут давать оружие, чтобы руками украинцев раскатать рашистов максимально.
показать весь комментарий
05.04.2022 04:40 Ответить
Надо крылатые ракеты. Сделал 30 залпов по скоплениям техники орков в зоне оос и можно принимать бумагу с капитуляцией от *****. Но это все мечты. Наши партнёры зачем-то растягивают войну во времени
показать весь комментарий
05.04.2022 02:12 Ответить
Може запускають внутрішні деструктивні процеси? Арабів підключають, хто в них там ще є... Але, очевидно, такі речі швидко не робляться.
показать весь комментарий
05.04.2022 02:15 Ответить
война идет горячая в Украине, и идет холодная война всего мира против России. Все закончится развалом России.
показать весь комментарий
05.04.2022 02:34 Ответить
Надо, но запускать на Белгород, Ростов, Воронеж и т.д.

поэтому нам их и не дают, так как ссутся что мы так и будем делать
показать весь комментарий
05.04.2022 09:18 Ответить
Ну, хай Зеленський у Бучі.
Але навіщо він Єрмака туди потяг?

показать весь комментарий
05.04.2022 02:13 Ответить
Це не Дєрьмак з Зєлєю їздить, а Зєдя з Дєрьмаком. Дєрьмак - наглядач над Зєлєю.
показать весь комментарий
05.04.2022 02:31 Ответить
зверніть увагу: дєрьмак взагалі без броніка і каски, зеля у броніку, але без каски. Він що - вважає, що в голову йому нічого не прилетить? чи вважає, що якщо й прилетить то - нічого?
Може я чогось не розумію?
показать весь комментарий
05.04.2022 09:38 Ответить
Щоб усі бачили що дєррмак і вБучі є дєрмаком.
показать весь комментарий
05.04.2022 11:05 Ответить
***** скулить. Выгребать все что лежит в Чернобыле, снаряжать все, что можно. Ракеты, снаряды. Посылать людей с грязными бомбами на их территорию.Стрелять этим отработаным топливом по их городам, селам, что можно достать. Сделайте их жизнь адом.Хуже Украине не будет, так как хуже уже быть не может. ХВАТИТ!
показать весь комментарий
05.04.2022 02:14 Ответить
а ви думаєте, чого касави в Чорнобилі окопавшись були? тирили паливо. А те, що в них тисячі через те від променевої хвороби подохнуть - їм на це начахати. "М'ясо".
показать весь комментарий
05.04.2022 02:50 Ответить
ви не забувайте про техніку, яка тудою їхала з кацами, і піднімала "пилюку", а також та, що там стояла... Так що, як мінімум 1000 буде через пару місяців
показать весь комментарий
05.04.2022 07:27 Ответить
Я понимаю эмоции. Очень хочется, но мы не рашисты. Можно и без этого победить, пусть US/EU даст только необходимое, так и быть, украинцы сделают грязную работу за всех.
показать весь комментарий
05.04.2022 04:44 Ответить
Нет никаких "эмоций"
Есть простой трезвый подход.
Европа даст все, что нужно только тогда, когда правительство и ВСУ покажут скажем канцлеру Германии и ли Макрону процесс снаряжения ракеты и десяток уже снаряженных и готовых к запуску.. Это и только это встряхнет "европейских союзников" Украины.
Когда у Израиля были проблемы в войне Судного Дня(американцы решили сдать Израиль и прекратили поставки боеприпасов), евреи демонстративно на виду у американских и советских спутников средь бела дня начали подвешивать атомные бомбы на F15. И все все поняли и всё встало на свое место.
Ничего не нужно бояться. Страх-90% проигрыша.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:57 Ответить
Развязать кацапам руки на применение ЯО?
показать весь комментарий
05.04.2022 09:48 Ответить
Они в любом случае используют ЯО
Так что земляк, лучше бить первым
показать весь комментарий
05.04.2022 14:49 Ответить
Опять в основном оборонное вооружение.В степях Донбасса и Херсонщины оно сейчас не особо нам пригодится если мы там хотим действительно наступать,а не сидеть в глухой обороне.
показать весь комментарий
05.04.2022 02:34 Ответить
джавелин на 4 км стреляет можно и в степи нормально доставать с крыш и деревьев)
показать весь комментарий
05.04.2022 03:31 Ответить
2,5 километра
показать весь комментарий
05.04.2022 06:16 Ответить
там два типа есть

Effective firing range

Original CLU: 2,500 m (1.6 mi)
Lightweight CLU: 4,000 m (2.5 mi)[11]
From vehicle: 4,750 m (2.95 mi)[12][13]
показать весь комментарий
05.04.2022 06:22 Ответить
Нам уже нужно тяжелое оружие, чтобы истреблять российского оккупанта на нашей земле. Его надо выкинуть вон, чтобы и духу его не было на святой украинской земле.
показать весь комментарий
05.04.2022 02:41 Ответить
Javelin, Stinger, мы войну не выиграем.
США, хватит тупить...
Рзаберите уже самолеты и пришлите частями, мы их тут соберем
показать весь комментарий
05.04.2022 02:44 Ответить
С самолётами ладно. Как летчиков разобрать то-же, вот как их потом собрать?
показать весь комментарий
05.04.2022 02:59 Ответить
летчики будут отпускники. Соберутся, и приедут к нам в отпуск погостить.
показать весь комментарий
05.04.2022 15:54 Ответить
Я и не против. Только есть еще вопросы тех. обеспечения и тактики применения.
показать весь комментарий
05.04.2022 16:05 Ответить
как это горько не звучит, но дать выиграть Украине никто и не собирается. Слушал сегодня что сказал Байден (видео перед вертолетом на зел. лужайке). Он назвал Путина убийцей и т.д. а вот насчет оружия Украине он высказался очень "интересно".
Дословно он сказал следующее: "мы и дальше будем предоставлять Украине оружие чтобы она... чтобы она могла и дальше бороться".
Все ясно? Он не сказал, "... чтобы она могла победить", а просто могла и дальше бороться.
Вот така ***** малята.
А насчет тяжелых ракет, задайте вопрос нынешней власти, где отечественные разработки:
1) тяж. крылатые ракеты Спапсан-Гром2 кот были уже готовы к финальным испытаниям к 2020
2) противокорабельные Нептун, готовы были уже к концу 2019 года
3) беспилотник Сокол 300
Где это все, почему это все было заморожено моментально после прихода Зе-команды во власть?
показать весь комментарий
05.04.2022 03:05 Ответить
Операція "Буратіно".
показать весь комментарий
05.04.2022 04:16 Ответить
Не надо спешить кричать "зрада" и домысливать. ты не эксперт в дипломатических намеках, извини. И вообще, слова это такое, посмотрим на дела.
показать весь комментарий
05.04.2022 04:42 Ответить
да, я не эксперт, но есть вещи, которые относятся к разряду "и ежу понятно".
А прожив столько лет, сколько я прожил многое начинаешь видеть насквозь.
В данном случае, кроме всего прочего, если дать Украине нужное оружие - то она быстро победит, что приведет к тому, что Путина уберут, а после этого Россия начнет сыпаться на куски.
А НАТО это надо? А какой угрозой тогда свое существование оправдывать?
А хозяевам США это надо? До всего этого, тот же ГазПром примерно на треть принадлежал нашим инвестбанкам (аффилированным с Дем Партией между прочем) , что то мне подсказывает, что для снятия санкций им еще одну треть придется на какой-нибудь Black Rock переписать...
показать весь комментарий
05.04.2022 04:51 Ответить
не совсем соглашусь.

как по мне то Европа и США не сильно спешат по простой причине, они видят что зверь уже смертельно ранен, и наблюдают как он истекает кровью (а заодно и мы), но боятся спровоцировать его на какие-то безумные действия во время агонии. ОНи просто дают рашке загнуться, потихоньку наращивая давление, понимая что он завязнет в военных преступлениях, потому что без них рашисты не могут, понимая что он будет шантажировать и пугать всех вокруг. Общественное мнение в ЕС и США постепенно освобождается от навязанного рос.пропагандой образа Великой России со смелыми и суровыми людьми и решительным царем Путиноидом.

Теперь они видят их истинное лицо. И хочешь не хочешь, западным политикам приходится прислушиваться к своим избирателям (там эта связь оч чувствительна) и делать все больше для победы Украины. Но они определенно ссут, что ***** может окончательно рихнуться и попыться наносить ядерные удары. Потому просто осторожно затягивают петлю. Типа это не мы... ты сам полез
показать весь комментарий
05.04.2022 05:26 Ответить
Я тоже сначала так думал, но потом понял почему это не так.
Допустим они таким образом дадут Путину сохранить "морду лица" в виде еще одного куска Украины. И что дальше? Вернутся после этого к business as usual и снять санкции? Так тогда получается он победил. В смысле ядерный шантаж работает. После поднятия санкций он, его режим, тот кто будет после него (неважно) быстро за 5-6 лет "обрастет жирком" и пойдет дальше.
А если санкции не снимать, так он потребует их снятия угрожая опять-таки ядерным оружием.
показать весь комментарий
05.04.2022 05:35 Ответить
Не соглашусь. Это сопли могут применить или нет оружие ЯО меня вообще не колышут. Нам без разницы . Мы делаем свою работу . После известных событий никого щадить не будем от слова совсем... Даже при всем том что дают мы их вычистим всех до единого !!!
показать весь комментарий
05.04.2022 06:35 Ответить
Ядерным оружием Путлер угрожает не Украине и даже не таким как я, он угрожает членам тех несколько тысяч семей которые и владеют всем. А они не хотят допустить даже 0,001% вероятности что это может произойти.
показать весь комментарий
05.04.2022 07:55 Ответить
именно поэтому они и развалят режим этого дебилоида карликового

они не будут жить в страхе и постоянной угрозе конца света
показать весь комментарий
05.04.2022 08:08 Ответить
ну по такой логике они бы могли вообще особо не вводить санкции (или ввести бутафорские, как они сделали в 2014). могли бы не давать оружие (а без их ПТРК нам бы уже давно были кронты, учитывая что свои программы были свернуты действующей властью) и тд. ТО есть могли бы сделать вид и выразить обеспокоенность. Так было с Крымом и Донбасом.

Но как видим ситуация кардинально иная теперь. Нельзя просто так начать полномасштабную войну в центре Европы и думтаь что это окажется безнаказанным. Европе и её элитам не нужен постоянный очаг войны и угроза у себя под носом. Как бы они не относились к УКраине, им самим это не нужно. Поэтому я думаю решение о демонтаже РФ уже принято.
показать весь комментарий
05.04.2022 08:07 Ответить
Им проще пожертвовать куском Украины и десятками тысяч украинцев, чем миллионами своих граждан, в случае если ***** таки решится на применение ЯО.
показать весь комментарий
05.04.2022 09:53 Ответить
спасибо, конечно, US/UK (в меньшей степени EU), но надо понимать, что просто так ничего не бывает, украинскими руками и смертями они решают свои проблемы по устранению опасных идиотов-рашистов. Политика - грязное дело.
показать весь комментарий
05.04.2022 07:06 Ответить
За три роки правління зе , всі розробки похерили і все зупинили , а тепер скиглить на весь світ 😠
показать весь комментарий
05.04.2022 09:15 Ответить
Тяжелая? А у нас есть спецы, например Абрамс освоить?
показать весь комментарий
05.04.2022 03:00 Ответить
Они несколько модернизированны. Вопрос, за сколько их можно освоить. Я за электронику тащемта. Понятно, что это не авиация, но у Марика и так время на исходе.
показать весь комментарий
05.04.2022 03:27 Ответить
Буде. Такі речі афішувати не треба, бо розхерачать в транзиті.

В ідеалі, ми, як і кацапи, дізнаютємся про всі плюшки коли вони почнуть нищити рашистів на полі бою.
показать весь комментарий
05.04.2022 03:26 Ответить
Shipments from the $800 million security assistance package for Ukraine from the US arrived "over the course of the weekend," Pentagon spokesperson John Kirby said during a briefing on Monday. One package is arriving "in the next 24 hours," Kirby added.

Я ничего не имею против переводчиков с УП. Но пожалуйста, выучите английский. Не на 800 млн долларов за выходные, а поставки в рамках пакета на 800 млн!!!

Ху из он дюти тудэй млиин???
показать весь комментарий
05.04.2022 04:49 Ответить
Після того що робить ОП на чолі з Єрмаком, думаю нам рогатки тільки дадуть.
показать весь комментарий
05.04.2022 05:34 Ответить
+++++++😊
показать весь комментарий
05.04.2022 19:04 Ответить
Бидон лучший, кто-бы што-бы на него не ******
показать весь комментарий
05.04.2022 06:06 Ответить
Писал ниже.
День в афганистане стоил сша 300 млн долларов. Чем они там занимались? С ас130 и апачей бомжей по пустыне гоняли огромным контингентом сша, у которых тачка с пулемётом и рпг7 самое передовое оружие.
А у нас "2 армия мира" с авиацией 4+ поколения, куча крылатого и баллистического дерьма, овер ***** танков, и нам сумарно дали едва ярд долларов за 40 дней. Вот такой вот байден - борец за демократию.
показать весь комментарий
05.04.2022 12:38 Ответить
Нащастя для нас і америки - бидон там не главний рєшала
показать весь комментарий
05.04.2022 12:44 Ответить
Сегодня конгрессмены спросили с него, с намёком что он прихуел
показать весь комментарий
05.04.2022 18:58 Ответить
Дядя Джо брызнул мелочью. 300 млн - это так, чтоб не упрекаали, что ничего не дал
показать весь комментарий
05.04.2022 10:17 Ответить
Это один день в Афганистане из 20лет. Уже посчитали, и вышло 2,3 триллиона что бы бомжей и ********* гонять
показать весь комментарий
05.04.2022 12:31 Ответить
Нам нужны томагавки и м777.
показать весь комментарий
05.04.2022 10:41 Ответить
ВСУ иметь хотя бы десятую часть того вооружения,что Штаты с союзниками применили в операции"Буря в пустыне"от орков уже и следов на нашей земле не осталось бы..
показать весь комментарий
05.04.2022 11:57 Ответить
День в афганистане стоил сша 300 млн долларов. Чем они там занимались? С ас130 и апачей бомжей по пустыне гоняли огромным контингентом сша, у которых тачка с пулемётом и рпг7 самое передовое оружие.
А у нас "2 армия мира" с авиацией 4+ поколения, куча крылатого и баллистического дерьма, овер ***** танков, и нам сумарно дали едва ярд долларов за 40 дней. Вот такой вот байден - борец за демократию.
показать весь комментарий
05.04.2022 12:28 Ответить
 
 