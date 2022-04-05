Новая фаза войны в Украине может длиться несколько месяцев и дольше, - Белый дом

Россия меняет планы по Украине и готовится к новой фазе войны. Она может занять несколько месяцев и дольше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник американского президента Джейк Салливан на брифинге.

Салливан отметил, что сейчас Россия сосредотачивает силы для попыток атаковать украинские войска в Донецкой и Луганской областях. Вероятно, захватчики будут продолжать блокировать Николаев и наступление на Харьков.

По словам чиновника, войска РФ передислоцируются с севера Украины в Донбасс. Вероятно, оккупанты развернут там дополнительные батальонные тактические группы из десятков тысяч солдат.

В США прогнозируют, что Россия сосредоточится на попытках захватить более широкие границы Луганской и Донецкой областей, чтобы "замаскировать" предыдущие военные неудачи.

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