Новая фаза войны в Украине может длиться несколько месяцев и дольше, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия меняет планы по Украине и готовится к новой фазе войны. Она может занять несколько месяцев и дольше.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник американского президента Джейк Салливан на брифинге.
Салливан отметил, что сейчас Россия сосредотачивает силы для попыток атаковать украинские войска в Донецкой и Луганской областях. Вероятно, захватчики будут продолжать блокировать Николаев и наступление на Харьков.
По словам чиновника, войска РФ передислоцируются с севера Украины в Донбасс. Вероятно, оккупанты развернут там дополнительные батальонные тактические группы из десятков тысяч солдат.
В США прогнозируют, что Россия сосредоточится на попытках захватить более широкие границы Луганской и Донецкой областей, чтобы "замаскировать" предыдущие военные неудачи.
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02:16
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил о выделении Украине новой крупной партии вооружения на сумму 300 миллионов долларов, передает РБК-Украина.
Глава Пентагона подчеркнул, что с 24 февраля 2022 года общая сумма обязательств США по оказанию помощи в области безопасности составила более 1,6 миллиарда долларов.
А у нас "2 армия мира" с авиацией 4+ поколения, куча крылатого и баллистического дерьма, корабли, овер ***** танков и прочего железа, и нам сумарно дали +ярд долларов за 40 дней. Помощь из разряда на ********. А дают что? Партизанские стингеры и джавелины, с ними особо в наступление не пойдёшь.
А на деле сначала бидон нас продал, а теперь выдал роль Вьетнама, что бы зверь застрял в наших болотах.
На жаль.
Але це сталося тому, що в них скінчилися **********.
А не тому, що вони просто здалися.
Дуже хочеться, щоб це було неправдою.