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Оперативная информация по состоянию на 6:00 5 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 5 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Так, начались сорок первые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Как сообщается, враг осуществляет перегруппировку войск и сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции на востоке нашего государства. Цель – установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Противник пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобужском операционных районах.

"Продолжается перемещение выведенных из Полесья и Сиверщины подразделений в новые районы оперативного назначения. Завершена передислокация войск Центрального военного округа с территории Украины. Определенные подразделения из состава вышеупомянутых, после завершения восстановления боеспособности, будут перемещены в район населенного пункта Валуйки и включены в состав наступательных группировок войск .

Отмечается движение колон вооружения и военной техники по территории Республики Беларусь в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны. Значительная часть самолетов и вертолетов воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации перебазирована с аэродромов Республики Беларусь на территорию России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковой армии, 1-й танковой армии, балтийского и северного флотов враг сосредоточил основные усилия на подготовке к возобновлению наступательных действий, а также попытке окружения группировки Объединенных сил. Противник осуществляет пополнение запасов продовольствия, горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

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Кроме того, российские оккупанты продолжают блокировать Харьков, постоянными артиллерийскими обстрелами и дальше уничтожают жилые кварталы и инфраструктуру города.

В направлении Славянска враг пытается возобновлять наступательные действия. В направлении Барвенково имеет частичный успех, продвинулся на 7 км, взял под контроль населенный пункт Бражковка. Также силами в батальонную тактическую группу 1-го танкового полка наступал в направлении на населенный пункт Сулиговка, успеха не имел.

Для улучшения движения войск на направлении и обеспечения переправы через реку Северский Донец проводит работы по восстановлению моста в городе Изюм.

На Донецком и Луганском направлениях определенным составом сил оккупанты основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, а также подготовке наступательных действий в районе населенного пункта Золотая Нива.

В районах населенных пунктов Боровское, Новолуганское, Сладкое, Марьинка, Золотая Нива, враг продолжал артиллерийские обстрелы позиций подразделений Вооруженных Сил Украины и гражданской инфраструктуры.

Вблизи населенных пунктов Новотошковское, Нижнее, Попасная, Калиновое, Степное, Рубежное, Троицкое, Новобахмутовка, Новоселовка вторая противник проводил штурмовые действия, успеха не имел.

Российские захватчики наносили массированные артиллерийские и авиационные удары по городу Мариуполю.

На Южнобужском направлении оккупационные войска проводят штурмовые действия при поддержке артиллерии с целью взятия под контроль населенного пункта Александровка, имеют частичный успех. В районе населенных пунктов Любино, Мирное, Копани оккупанты обстреливали из артиллерии позиции ВС Украины", - добавили в Генштабе.

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Российские войска совершили обстрелы Николаева запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Под вражеский огонь попали гражданские кварталы и медицинские учреждения, в том числе – детская больница. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети.

Оккупационные войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказам военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне на территории Украины.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
А где главная важная новость что ночью мы вышли западнее Бердянска к Азовскому морю окружив Мелитополь и Бердянск разорвав фронт Раши пополам и продвинулись к Мариуполю..... теперь. Мелитопольско Каховская группировка попадает в котел а если Мост через Керченский залив будет уничтожен Крым и армия Раши попадут в окружение полное...
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05.04.2022 07:48
+7
Хотелось бы, но не верю, стоит только на карту глянуть - данные маневры так далеко вглубь - невозможны
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05.04.2022 08:05
+2
Саакашвили заявил, что знает «план Путина»

«Для меня очевидно, как выглядит план "победы" Путина.

До мая-июня он собирается захватить Луганскую и Донецкую область в их административных границах, закрепить коридор на Крым и контроль над Херсонской областью, провести референдум и объявить о присоединении Россией четырех новых земель: Луганской, Донецкой, Херсонской областей и Южной Осетии. Взять их в состав РФ и объявить, что вопрос закрыт так же, как по Крыму.

Если Путину удастся осуществить этот план, то никакие мирные договоренности не предвидятся», - заявил Михаил Саакашвили.

По его мнению, до реальных переговоров пока очень далеко и их исход сейчас решается на фронте.
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05.04.2022 07:18
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Саакашвили заявил, что знает «план Путина»

«Для меня очевидно, как выглядит план "победы" Путина.

До мая-июня он собирается захватить Луганскую и Донецкую область в их административных границах, закрепить коридор на Крым и контроль над Херсонской областью, провести референдум и объявить о присоединении Россией четырех новых земель: Луганской, Донецкой, Херсонской областей и Южной Осетии. Взять их в состав РФ и объявить, что вопрос закрыт так же, как по Крыму.

Если Путину удастся осуществить этот план, то никакие мирные договоренности не предвидятся», - заявил Михаил Саакашвили.

По его мнению, до реальных переговоров пока очень далеко и их исход сейчас решается на фронте.
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05.04.2022 07:18 Ответить
А где главная важная новость что ночью мы вышли западнее Бердянска к Азовскому морю окружив Мелитополь и Бердянск разорвав фронт Раши пополам и продвинулись к Мариуполю..... теперь. Мелитопольско Каховская группировка попадает в котел а если Мост через Керченский залив будет уничтожен Крым и армия Раши попадут в окружение полное...
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05.04.2022 07:48 Ответить
Да это просто праздник какой то!!!!!!!! Красавцы!!!!
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05.04.2022 07:50 Ответить
Хотелось бы, но не верю, стоит только на карту глянуть - данные маневры так далеко вглубь - невозможны
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05.04.2022 08:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gOzSh5iSnjc&t=614s
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05.04.2022 09:52 Ответить
Читаємо стрічку https://twitter.com/PVB40
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05.04.2022 08:50 Ответить
кто вам доктор, если вы "главные новости" смотрите на странном ютуб канале
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05.04.2022 11:59 Ответить
Кажуть, що правда (не хочу давати лінк на відео - не дивилася, бо мені боляче), що наших морпіхів-героїв з 501 батальону (під Маріуполем) взяли в полон: у них закінчилися **********.

Дуже важко.

Але Україна мусить вистояти. Тільки якою страшною ціною ...
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05.04.2022 07:18 Ответить
Без розриву блокади і налагодження постачання, нажаль, рано чи пізно Маріуполь впаде - ********** рано чи пізно закінчаться ... На вивіз жителів та військових морем особливих ілюзій не маю
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05.04.2022 08:14 Ответить
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05.04.2022 08:16 Ответить
ти,ботяра,кацапський,пішов в сраку!
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05.04.2022 07:25 Ответить
Тьі что, стфронта пишешь, чмошник?
Сходи в спам погуляй, чмо диванное.
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05.04.2022 07:57 Ответить
Так, розпочалася сорок перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
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От, думаю.
Якщо би 24.02.2022 за 5 хвилин до свого звернення по ТБ про початок "специальной военной операции"(а сталося так, що я бачив це звернення у прямому етері) ***** мав бы можливість почути фразу із сьогодня, 05.04.2022, про "сорок перший день спротиву", то зупинився бы він чи таки продовжив робити те, що зробив.
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05.04.2022 07:29 Ответить
продовжують блокувати Харків. Салтовка 50х50 газ вода єлєктріка - все є
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05.04.2022 07:35 Ответить
Гаряча вода. Обласному привіт
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05.04.2022 07:36 Ответить
У напрямку на Барвінкове має частковий успіх, просунувся на 7 км, взяв під контроль населений пункт Бражківка. Джерело: https://censor.net/ua/n3331429

Оточують.
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05.04.2022 08:07 Ответить
Київ теж оточували.
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05.04.2022 08:15 Ответить
з Києвом було простіше для оборони тут важче.
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05.04.2022 08:25 Ответить
Не розумію, чому наші на Маріупольському напрямку Баї не застосовують? Невже за 150 км від Маріуполя наших вже нема? Вільха ж по Бердянську стріляла, в неї максимум 140 км...
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05.04.2022 08:17 Ответить
дике поле
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05.04.2022 08:55 Ответить
бан по айпі адресу ні за що, я в шоці.
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05.04.2022 08:59 Ответить
Напевно якогось обсирача ЗЕ в спам відправив?
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05.04.2022 10:01 Ответить
ні була з ранку інформація зі штабу по фронту і сказав, що щось не дуже хороші новини особливо по моєму напрямку. Так спочатку заклювали. А потім і бан прилетів. Хоча це ж не я цю інформацію дав, а на сайті виклали тут. А мені звісно боязко бо я в окупації та жду наших. Коротше кажучи не зрозуміло нічого. Нікого не обзивав, паніку не розводив. Можно сказати прокоментував інформацію.
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06.04.2022 00:16 Ответить
 
 