Оперативная информация по состоянию на 6:00 5 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ
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Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 5 апреля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
Так, начались сорок первые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Как сообщается, враг осуществляет перегруппировку войск и сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции на востоке нашего государства. Цель – установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Противник пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобужском операционных районах.
"Продолжается перемещение выведенных из Полесья и Сиверщины подразделений в новые районы оперативного назначения. Завершена передислокация войск Центрального военного округа с территории Украины. Определенные подразделения из состава вышеупомянутых, после завершения восстановления боеспособности, будут перемещены в район населенного пункта Валуйки и включены в состав наступательных группировок войск .
Отмечается движение колон вооружения и военной техники по территории Республики Беларусь в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны. Значительная часть самолетов и вертолетов воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации перебазирована с аэродромов Республики Беларусь на территорию России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковой армии, 1-й танковой армии, балтийского и северного флотов враг сосредоточил основные усилия на подготовке к возобновлению наступательных действий, а также попытке окружения группировки Объединенных сил. Противник осуществляет пополнение запасов продовольствия, горюче-смазочных материалов и боеприпасов.
Кроме того, российские оккупанты продолжают блокировать Харьков, постоянными артиллерийскими обстрелами и дальше уничтожают жилые кварталы и инфраструктуру города.
В направлении Славянска враг пытается возобновлять наступательные действия. В направлении Барвенково имеет частичный успех, продвинулся на 7 км, взял под контроль населенный пункт Бражковка. Также силами в батальонную тактическую группу 1-го танкового полка наступал в направлении на населенный пункт Сулиговка, успеха не имел.
Для улучшения движения войск на направлении и обеспечения переправы через реку Северский Донец проводит работы по восстановлению моста в городе Изюм.
На Донецком и Луганском направлениях определенным составом сил оккупанты основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, а также подготовке наступательных действий в районе населенного пункта Золотая Нива.
В районах населенных пунктов Боровское, Новолуганское, Сладкое, Марьинка, Золотая Нива, враг продолжал артиллерийские обстрелы позиций подразделений Вооруженных Сил Украины и гражданской инфраструктуры.
Вблизи населенных пунктов Новотошковское, Нижнее, Попасная, Калиновое, Степное, Рубежное, Троицкое, Новобахмутовка, Новоселовка вторая противник проводил штурмовые действия, успеха не имел.
Российские захватчики наносили массированные артиллерийские и авиационные удары по городу Мариуполю.
На Южнобужском направлении оккупационные войска проводят штурмовые действия при поддержке артиллерии с целью взятия под контроль населенного пункта Александровка, имеют частичный успех. В районе населенных пунктов Любино, Мирное, Копани оккупанты обстреливали из артиллерии позиции ВС Украины", - добавили в Генштабе.
Российские войска совершили обстрелы Николаева запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Под вражеский огонь попали гражданские кварталы и медицинские учреждения, в том числе – детская больница. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети.
Оккупационные войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказам военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне на территории Украины.
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«Для меня очевидно, как выглядит план "победы" Путина.
До мая-июня он собирается захватить Луганскую и Донецкую область в их административных границах, закрепить коридор на Крым и контроль над Херсонской областью, провести референдум и объявить о присоединении Россией четырех новых земель: Луганской, Донецкой, Херсонской областей и Южной Осетии. Взять их в состав РФ и объявить, что вопрос закрыт так же, как по Крыму.
Если Путину удастся осуществить этот план, то никакие мирные договоренности не предвидятся», - заявил Михаил Саакашвили.
По его мнению, до реальных переговоров пока очень далеко и их исход сейчас решается на фронте.
Дуже важко.
Але Україна мусить вистояти. Тільки якою страшною ціною ...
Сходи в спам погуляй, чмо диванное.
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От, думаю.
Якщо би 24.02.2022 за 5 хвилин до свого звернення по ТБ про початок "специальной военной операции"(а сталося так, що я бачив це звернення у прямому етері) ***** мав бы можливість почути фразу із сьогодня, 05.04.2022, про "сорок перший день спротиву", то зупинився бы він чи таки продовжив робити те, що зробив.
Оточують.