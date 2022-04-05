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С начала вторжения РФ в Украину погибли 165 детей, 266 - ранены, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

Более 431 ребенка пострадало в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

По официальным данным ювенальных прокуроров по состоянию на утро 5 апреля 2022 года 165 детей погибли и 266 получили ранения разной степени тяжести, говорится в сообщении Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

Больше всего пострадало детей в Киевской – 77, Донецкой – 78, Харьковской – 61, Черниговской – 49, Николаевской – 35, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.

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4 апреля в результате обстрела вооруженными силами РФ г. Николаева погиб ребенок.

Стало известно, что во время оккупации пгт. Ворзель Киевской области военнослужащие страны-агрессора бросили дымовую шашку в подвал одного из домов, где находились 14-летний ребенок и женщина, после чего произвели обстрел, в результате которого ребенок погиб на месте, а мать – через два дня в том же подвале.

Также в г. Буча Киевской области в результате одного из обстрелов погибли 6 человек, среди которых 1 ребенок.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью.

Автор: Анастасія Потіха
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