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Выведенная с севера Украины армия РФ нуждается в значительном переоснащении, - разведка Британии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,росія

Выведенные с севера Украины для передислокации на восток российские войска нуждаются в значительном переоснащении и модернизации, прежде чем снова вступать в бои с ВСУ.

Об этом идет речь в ежедневном отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Военные констатируют, что украинские силы отбили ключевой участок на севере Украины, прервав цепь снабжения и заставив российских оккупантов отступить из районов  под Черниговом и к северу от Киева.

"Вялые" боевые действия, вероятно, продолжатся на некоторых направлениях в захваченных россиянами районах, однако на этой неделе они значительно ослабеют из-за вывода российских войск.

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Топ комментарии
+12
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05.04.2022 09:18
+12
сумніваюсь я в тому що ті орки, підрозділи яких получили крерпких кіздюлей
знову поїдуть в Україну. хто десь відсидівся і не бачив бойових дій, трупів орків і розбитої техніки,
може й поїде. але сарафанне радіо робить свою справу.
родичі здохлих і зкалічених орків вже піднімають шум.
от як би ще відключили свіфт на 100% щоб з голоду дохли, булоб краще
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05.04.2022 09:19
+11
Арестовищ казав, що вони оточені.
То як вони вийшли?
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05.04.2022 09:17
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Арестовищ казав, що вони оточені.
То як вони вийшли?
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05.04.2022 09:17 Ответить
Та уже не понять кому верить.
Развелось в нынешнее время много чесунов-задушевников!
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05.04.2022 09:19 Ответить
как кому?

ЗСУ!
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05.04.2022 11:58 Ответить
вони не йшли, а тiкали
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05.04.2022 09:20 Ответить
люсе верить и туда бежали остатки бежали бросая всё под Харьковом 3 бтгр кацапов утилизированы а доказательством есть их кп с документами с забытыми связистами которых сейчас раскалывает армейская разведка ЗСУ
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05.04.2022 09:20 Ответить
"Арестович казав..." На цьому все)
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05.04.2022 09:22 Ответить
Арестовіщ це звіздун номер один
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05.04.2022 09:26 Ответить
Не казав він такого. Наші з'явились в тилу - в Макарові. А це значить можливість контратаки і часткового оточення. Тому вони і драпанули.
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05.04.2022 09:26 Ответить
Добре. Дай посилання на відео де Арестович каже що вони були оточенні.
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05.04.2022 09:40 Ответить
За те і підполковника дали.
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05.04.2022 10:02 Ответить
Угруповання на схід від Києва майже місяць сиділи в котлі з дуже обмеженим постачанням. В результаті штурм Києва не вдався. Вони поїхали назад і вийшли через північ Сумської обл.

Чому не знищили? - Їх занадто багато. Близько тисячі одиниць техніки. Швидко перекинути в глухомань щось еквівалентне практично неможливо. Та в нас і немає таких резервів.
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05.04.2022 10:21 Ответить
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05.04.2022 09:18 Ответить
сумніваюсь я в тому що ті орки, підрозділи яких получили крерпких кіздюлей
знову поїдуть в Україну. хто десь відсидівся і не бачив бойових дій, трупів орків і розбитої техніки,
може й поїде. але сарафанне радіо робить свою справу.
родичі здохлих і зкалічених орків вже піднімають шум.
от як би ще відключили свіфт на 100% щоб з голоду дохли, булоб краще
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05.04.2022 09:19 Ответить
Та тим родичам байдуже. Вони розповідають що ванька помер захищаючи родину. Вони, кончені, навіть не усвідомлюють, як можна захищать родину напавши на суверенну державу. Почитайте, що вони пишуть про звірства в наших містах, називаючи постановкою. Вони придумають будь- яку дічь в своє виправдання. Я їм пишу- хочеш нацика побачить, подивись в дзеркало
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05.04.2022 09:36 Ответить
Рукою з поламаними пальцями та кістками вже сильно не вдарити...
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05.04.2022 09:20 Ответить
пока только по хлебалу дали и зубы прорядили, если сейчас хорошо добавить то начнется стадия ступора, если нет то только злее будут
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05.04.2022 09:49 Ответить
Ну, німці і французи допоможуть. Після 2014ж допомагали.
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05.04.2022 09:20 Ответить
А мертвих "ванєк" чим переоснастити? Ще гіршим генетичним сміттям?
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05.04.2022 09:20 Ответить
Нічого німеуькі і французькі компанії зараз фурами оптику і електроніку підвезуть.Аякже гроші покидькам не смердять. Це так як і Меркель блокувала будь яку зброю для України а в той же час продавали для немитов.
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05.04.2022 09:23 Ответить
Срочно каждому путлеровцу для въезда в Украину контейнер на 500 кг для сбора трахвеев и пластиковый мешок для самодоставки тушки в лаптестан. **** епт деди ж варавали и єтим хочется.
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05.04.2022 09:23 Ответить
Это называется - не хочешь срать не мучай ж0пу.. не дано, значит баранов по чечне всей раССеей гоняйте..
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05.04.2022 09:26 Ответить
Поки кацапи загрузли в Україні, турки, схоже, готуються трохи поскубти сирійських асадовців.

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05.04.2022 09:27 Ответить
Будуть переоснащені БТР-40 і Т-62 з резерву.
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05.04.2022 09:29 Ответить
Впевнений що орки не захочуть сюди повертатись.Будуть розривати контракти.А знайомим роскажуть що було насправді,а не те що віщають уних по зомбоящику.Дуже добре що вони відступили,будуть "піднімати бойовий дух"кацапам.
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05.04.2022 09:44 Ответить
"Россия рулит!"
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Павло Шатохін 04.04.2022
Воєнних злочинців ідентифіковано. Величезна подяка тим, хто поширив історію про військових рф, які відправляли в росію награбоване майно українців - живих та вбитих ними.
Зробімо їх відомими. Можете зателефонувати їм або написати в вайбер/телеграм/whatsapp. Якщо знайдете їх в російських соцмережах, напишіть пару слів їм або їхнім друзям.
UPD. Ось тут вже подзвонили:
fb.com/zoya.yarosh/videos/1349386018874818
Ті, хто надіслав найбільше.
м. Рубцовськ (Алтайський край):
Коваленко Евгений Евгеньевич (450 кг)
Лазарев Артем Петрович отправил (255 кг)
Николаев Павел Александрович (205 кг)
Сердцев Андрей Николаевич (150 кг)
Валиев Георгий Муратович (150 кг)
Канболатов Эльдар Арсланович (140 кг)
Жуковский Роман Александрович (130 кг)
Чучалин Евгений Викторович (100 кг)
Волощук Иван Иванович (95 кг)
Дацюк Иван Андреевич (60 кг)
Кузьмин Игорь Сергеевич (50 кг)
Степанов Николай Николаевич (140 кг в Усурійськ)
Колоцей Сергей Александрович (90 кг в Ульянівськ)
Юшин Владимир Сергеевич (85 кг в Чіту)
Шулайкин Николай Николаевич (60 кг в Біробіджан)
Григорян Артур Ашотович (60 кг в м. Горняк, Алтайський край)
Їхні контакти тут:
https://motolko.help/.../belaruski-*****-opublikoval.../
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Російські солдати вкрали у людей зерно, коли відступали. Порізали мішки й порозсипали, щоб нікому не дісталось.
Це не нагадує вам 1932-33 роки?
Джерело: Правда ТУТ NEWS
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Olga Kovalevskaya 01.04.2022
Русскіе вбили всіх корів "Агромолу" під Харковом.
Не для того, щоб їх їсти...
Ви ж розумієте, що блокування портів, знищення і викрадення стратегічних запасів зерна, спалення нафтобаз перед посівною, крадiжки в оселях украiiнцiв - це не просто так.
Геноцид - улюблена забава русскіх.

























1616
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05.04.2022 10:04 Ответить
Цікаве питання про справжні причини ворожого відступу з Київської та Чернігівської областей.
Думаю, причин декілька.
Чому це питання цікаве? - Тому що Україна - це не тільки Київ. Захищати Київ особливо сильно було потрібно.
Однак чи потрібно і надалі тримати величезні сили в Києві, коли дуже бажано посилити оборону (створити значну перевагу сил локально) в інших місцях?
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06.04.2022 01:28 Ответить
 
 