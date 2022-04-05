Выведенная с севера Украины армия РФ нуждается в значительном переоснащении, - разведка Британии

Выведенные с севера Украины для передислокации на восток российские войска нуждаются в значительном переоснащении и модернизации, прежде чем снова вступать в бои с ВСУ.

Об этом идет речь в ежедневном отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Военные констатируют, что украинские силы отбили ключевой участок на севере Украины, прервав цепь снабжения и заставив российских оккупантов отступить из районов под Черниговом и к северу от Киева.

"Вялые" боевые действия, вероятно, продолжатся на некоторых направлениях в захваченных россиянами районах, однако на этой неделе они значительно ослабеют из-за вывода российских войск.

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