"Выкрикивали в лицо "слава рассии!". На наше молчание отвечали пытками": освобожденные из плена украинские военнослужащие рассказали об издевательствах россиян над ними

Украинские военные связисты Анастасия Матрущенко и Александра Цепук, недавно освобожденные из российского плена, рассказали о том, что им пришлось пережить.

Расположение воинской части, где несла службу старший солдат Анастасия Матрущенко, расстреляла вражеская артиллерия и танки, сообщает Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.

"В бункер, где находилась очередная смена, несколько раз попал танк, – вспоминает она. – Когда пыль развеялась, в помещение полетели гранаты. У нас изъяли оружие, амуницию, бронежилеты и мобильные телефоны. Связали руки, на глаза надели повязку

Сначала девушка попала в Беларусь. Вспоминает, как к ним подходил военный неславянского вида и угрожал расправой: до утра не доживете!

"Между тем из соседних помещений доносились звуки допросов наших военнослужащих-мужчин", – тихо говорит она.

Впоследствии ее и других пленных переправили в СИЗО №3 где-то под Брянском.

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"Тюремные надзиратели выстроили нас и пытались сломать морально, – продолжает Анастасия. – Какой-то начальник несколько раз выкрикивал мне в лицо "слава россии!", ожидая, наверное, какого-то ответа на такое "приветствие". На молчание с нашей стороны тюремщики отвечали пыткой" .

Девушкам пришлось пережить много страшного. В присутствии мужчин заставляли полностью раздеваться, приседать. Постригли наголо. В камере снова и снова допрашивали, рассказывает Анастасия.

Девушка все еще не может понять, что она свободна и дома.

Узел связи, где проходит службу Александра Цепук, защищался от натиска врага всеми возможными средствами. Но оккупанты активно применяли тяжелое вооружение, забрасывали бункер гранатами. Женщины чудом остались живы.

"На всем пути следования в Беларусь и дальше в Россию нас постоянно обыскивали", – вспоминает девушка.

В Беларуси началось с провокаций: к ним подошли репортеры российского телевидения в сопровождении военнослужащего неславянского вида.

"Им очень не понравилось то, что мы говорим на украинском языке, требовали перейти на русский, – продолжает Александра. – Но я, например, русским почти не владею – как и остальные мои коллеги. Это очень разозлило репортеров"…

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В камере, где находились женщины, было две кровати и один матрас на семерых.

"За такие "удобства" нас просили рассказать на камеру о хорошем отношении со стороны оккупантов. Мы отказались", – говорит Александра.