"Выкрикивали в лицо "слава рассии!". На наше молчание отвечали пытками": освобожденные из плена украинские военнослужащие рассказали об издевательствах россиян над ними
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Украинские военные связисты Анастасия Матрущенко и Александра Цепук, недавно освобожденные из российского плена, рассказали о том, что им пришлось пережить.
Расположение воинской части, где несла службу старший солдат Анастасия Матрущенко, расстреляла вражеская артиллерия и танки, сообщает Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.
"В бункер, где находилась очередная смена, несколько раз попал танк, – вспоминает она. – Когда пыль развеялась, в помещение полетели гранаты. У нас изъяли оружие, амуницию, бронежилеты и мобильные телефоны. Связали руки, на глаза надели повязку
Сначала девушка попала в Беларусь. Вспоминает, как к ним подходил военный неславянского вида и угрожал расправой: до утра не доживете!
"Между тем из соседних помещений доносились звуки допросов наших военнослужащих-мужчин", – тихо говорит она.
Впоследствии ее и других пленных переправили в СИЗО №3 где-то под Брянском.
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"Тюремные надзиратели выстроили нас и пытались сломать морально, – продолжает Анастасия. – Какой-то начальник несколько раз выкрикивал мне в лицо "слава россии!", ожидая, наверное, какого-то ответа на такое "приветствие". На молчание с нашей стороны тюремщики отвечали пыткой" .
Девушкам пришлось пережить много страшного. В присутствии мужчин заставляли полностью раздеваться, приседать. Постригли наголо. В камере снова и снова допрашивали, рассказывает Анастасия.
Девушка все еще не может понять, что она свободна и дома.
Узел связи, где проходит службу Александра Цепук, защищался от натиска врага всеми возможными средствами. Но оккупанты активно применяли тяжелое вооружение, забрасывали бункер гранатами. Женщины чудом остались живы.
"На всем пути следования в Беларусь и дальше в Россию нас постоянно обыскивали", – вспоминает девушка.
В Беларуси началось с провокаций: к ним подошли репортеры российского телевидения в сопровождении военнослужащего неславянского вида.
"Им очень не понравилось то, что мы говорим на украинском языке, требовали перейти на русский, – продолжает Александра. – Но я, например, русским почти не владею – как и остальные мои коллеги. Это очень разозлило репортеров"…
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В камере, где находились женщины, было две кровати и один матрас на семерых.
"За такие "удобства" нас просили рассказать на камеру о хорошем отношении со стороны оккупантов. Мы отказались", – говорит Александра.
Пожалуйста, подождите...
Ви , кацапи , мразі і не маєте морального права ще щось вимагати від нас , бо ми нормальна нація і ставимось до ваших орків , аж занадто толерантно !
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Павло Шатохін 04.04.2022
Воєнних злочинців ідентифіковано. Величезна подяка тим, хто поширив історію про військових рф, які відправляли в росію награбоване майно українців - живих та вбитих ними.
Зробімо їх відомими. Можете зателефонувати їм або написати в вайбер/телеграм/whatsapp. Якщо знайдете їх в російських соцмережах, напишіть пару слів їм або їхнім друзям.
UPD. Ось тут вже подзвонили:
fb.com/zoya.yarosh/videos/1349386018874818
Ті, хто надіслав найбільше.
м. Рубцовськ (Алтайський край):
Коваленко Евгений Евгеньевич (450 кг)
Лазарев Артем Петрович отправил (255 кг)
Николаев Павел Александрович (205 кг)
Сердцев Андрей Николаевич (150 кг)
Валиев Георгий Муратович (150 кг)
Канболатов Эльдар Арсланович (140 кг)
Жуковский Роман Александрович (130 кг)
Чучалин Евгений Викторович (100 кг)
Волощук Иван Иванович (95 кг)
Дацюк Иван Андреевич (60 кг)
Кузьмин Игорь Сергеевич (50 кг)
Степанов Николай Николаевич (140 кг в Усурійськ)
Колоцей Сергей Александрович (90 кг в Ульянівськ)
Юшин Владимир Сергеевич (85 кг в Чіту)
Шулайкин Николай Николаевич (60 кг в Біробіджан)
Григорян Артур Ашотович (60 кг в м. Горняк, Алтайський край)
Їхні контакти тут:
https://motolko.help/.../belaruski-*****-opublikoval.../
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Російські солдати вкрали у людей зерно, коли відступали. Порізали мішки й порозсипали, щоб нікому не дісталось.
Це не нагадує вам 1932-33 роки?
Джерело: Правда ТУТ NEWS
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Olga Kovalevskaya 01.04.2022
Русскіе вбили всіх корів "Агромолу" під Харковом.
Не для того, щоб їх їсти...
Ви ж розумієте, що блокування портів, знищення і викрадення стратегічних запасів зерна, спалення нафтобаз перед посівною, крадiжки в оселях украiiнцiв - це не просто так.
Геноцид - улюблена забава русскіх.
1616
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....