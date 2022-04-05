Шабунин об отключении вещания "Прямого", "Еспресо" и "5 канала": "Именно так начиналась путинская цензура в медиа"

"5 канал", "Прямий" и "Еспресо" должны быть возвращены в эфир немедленно.

Об этом заявил глава ГПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Отключение из цифроговой вещания 5, Прямого и Еспресо – это прямо очень плохое решение Банковой. Именно так начиналась путинская цензура в медиа.

Нельзя унижать Украину такими решениями. Очень хочу верить, что Зеленский этого решения не санкционировал и это самодеятельность Ермака и ко.

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Особенно плохо это решение выглядит на фоне, например, того, что правоохранительной системой Украины продолжает рулить российский черт Татаров.

Татаров, который дал сбежать Медведчуку и Портнову, а также сынуле призывного возраста последнего (свалил 28.03).

Татаров, который от имени ОП пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха дерипаски (конкретно – НГЗ и Авали).

И это еще далеко не все, что делает мразота Ермака прямо сейчас – во время войны.

5 канал, Прямий и Еспресо должны быть возвращены в эфир немедленно. Украина – не россия.

А теперь расскажите мне, какой я давний и известный порохобот", - заявил он.