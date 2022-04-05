Шабунин об отключении вещания "Прямого", "Еспресо" и "5 канала": "Именно так начиналась путинская цензура в медиа"
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"5 канал", "Прямий" и "Еспресо" должны быть возвращены в эфир немедленно.
Об этом заявил глава ГПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Отключение из цифроговой вещания 5, Прямого и Еспресо – это прямо очень плохое решение Банковой. Именно так начиналась путинская цензура в медиа.
Нельзя унижать Украину такими решениями. Очень хочу верить, что Зеленский этого решения не санкционировал и это самодеятельность Ермака и ко.
Особенно плохо это решение выглядит на фоне, например, того, что правоохранительной системой Украины продолжает рулить российский черт Татаров.
Татаров, который дал сбежать Медведчуку и Портнову, а также сынуле призывного возраста последнего (свалил 28.03).
Татаров, который от имени ОП пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха дерипаски (конкретно – НГЗ и Авали).
И это еще далеко не все, что делает мразота Ермака прямо сейчас – во время войны.
5 канал, Прямий и Еспресо должны быть возвращены в эфир немедленно. Украина – не россия.
А теперь расскажите мне, какой я давний и известный порохобот", - заявил он.
Пожалуйста, подождите...
Яка іронія долі, 73% людей, які зараз сидять у бомбосховищах - це виборці зеленського. Спочатку голосуєш по-пріколу, віддаєш повноту влади малохольному клоуну-малоросу, а через три роки сидиш у бомбосховищі і просиш НАТО закрити небо.
Зеленський не може цього не знать!!!
Що це за таємні договорняки з рашкою, проти яких усі люди хто має здоровий глузд, а тепер ще і закриття каналів!!!!!!
Лучше пусть прекратит терроризировать Порошенко, диктатуры тут уже никто не допустит
треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків.....ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
Що ви з Зеленського робите святого і справедливого. Завгоспу канали до пи*ди, а цей збирається іти на другий термін.