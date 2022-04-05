Общие потери РФ с начала войны – около 18,5 тыс. человек, 150 самолетов, 134 вертолета, 676 танков и 1 858 бронированных машин

Войска РФ, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 апреля потери личного состава противника составляют около 18,5 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 18500 человек,

танков ‒ 676 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1858 ед,

артиллерийских систем – 332 ед,

РСЗО - 107 ед,

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средства ПВО - 55 ед,

самолетов – 150 ед,

вертолетов – 134 ед,

автомобильной техники - 1322 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 94.

Специальная техника – 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.