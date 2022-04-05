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армия РФ (15464) война (47275) Генштаб ВС (4361) ликвидация (1985) уничтожение (3967) потери (3875)

Общие потери РФ с начала войны – около 18,5 тыс. человек, 150 самолетов, 134 вертолета, 676 танков и 1 858 бронированных машин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Войска РФ, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 апреля потери личного состава противника составляют около 18,5 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 18500 человек,

танков ‒ 676 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1858 ед,

артиллерийских систем – 332 ед,

РСЗО - 107 ед,

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средства ПВО - 55 ед,

самолетов – 150 ед,

вертолетов – 134 ед,

автомобильной техники - 1322 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 94.

Специальная техника – 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Общие потери РФ с начала войны – около 18,5 тыс. человек, 150 самолетов, 134 вертолета, 676 танков и 1 858 бронированных машин 01
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Топ комментарии
+15
Всім українським утілізаторам кацапських вбивць-респект.Не зупиняйтесь...
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05.04.2022 09:38
+14
А також відключено від інформації 5 Канал, Прямий, Експресо.
Кацапствующі у владі святкують перемогу?
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05.04.2022 09:48
+13
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05.04.2022 09:48
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Всім українським утілізаторам кацапських вбивць-респект.Не зупиняйтесь...
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05.04.2022 09:38 Ответить
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05.04.2022 09:48 Ответить
А також відключено від інформації 5 Канал, Прямий, Експресо.
Кацапствующі у владі святкують перемогу?
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05.04.2022 09:48 Ответить
Утилизация спецоперационерщиков идёт по плану.
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05.04.2022 09:51 Ответить
29 танків за добу. Якщо так, то це блискучий результат. Як на мене, то больовий поріг рашистів це 1000 танків і 30000 бійців, а також 200 чи 250 літаків.
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05.04.2022 10:17 Ответить
Больовий поріг у кацапів це перекрита труба, свого сміття їм не жалко.
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05.04.2022 13:25 Ответить
200 а тим паче 250 літаків буде наразі дуже складно, по наявній інформації зараз набагато менше авіанальоті, в першу чергу беспілотники та звичайно ракети різних типів, розвідка каже, що проблема у кацапів саме в досвідчених пілотах, пускають вже курсантів з 60-80 годинами стажу в повітрі (за стандартами НАТО треба мінімум 300 годин, щоб сісти в бойовий виліт).
Тому, я думаю, що больовий поріг рашистів у літаках винищувачах вже було досягнуто, тому що загалом 150 літаків (а на справді більше, тому що були ще підбиті а ще при регулярних вилітах потрібен завжди профілактичний техогляд і ремонт, тобто там ще мінімум 50 літаків на ремонті, тобто тимчасово небоєздатні) ну це взагалі офігєть як багато, ну просто у більшості країн світу взагалі стільки немає в арміях...
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06.04.2022 06:49 Ответить
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05.04.2022 10:21 Ответить
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05.04.2022 11:02 Ответить
а те что восстановить невозможно пойдёт на металл, а от продажи в фонд ВСУ
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05.04.2022 11:03 Ответить
Літачки впевнено перемагають коптерів. 😀
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05.04.2022 11:54 Ответить
я вболівав за літачки - і вони пішли у відрив. тепер вболіватиму за вертушки))
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05.04.2022 12:27 Ответить
Вболівайте надалі за літачки, вертушки то біда значно менша.
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05.04.2022 13:24 Ответить
Наркотик яким вас колять для безстрашия безсилий від почуття жити вільно
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05.04.2022 17:15 Ответить
Цікаво, чи читає х-ло про свої втрати на Цензорі? Чи розуміє що у нього більше немає кращих танків, ні літаків, ні орків? Що йому п-ць із недобитими залишками бабуїнів? Чого він тягне з капітуляцією?
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06.04.2022 09:19 Ответить
 
 