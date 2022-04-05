Общие потери РФ с начала войны – около 18,5 тыс. человек, 150 самолетов, 134 вертолета, 676 танков и 1 858 бронированных машин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 апреля потери личного состава противника составляют около 18,5 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.04 ориентировочно составили:
личного состава – около 18500 человек,
танков ‒ 676 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1858 ед,
артиллерийских систем – 332 ед,
РСЗО - 107 ед,
средства ПВО - 55 ед,
самолетов – 150 ед,
вертолетов – 134 ед,
автомобильной техники - 1322 ед,
корабли /катера - 7 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 94.
Специальная техника – 25.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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Кацапствующі у владі святкують перемогу?
Тому, я думаю, що больовий поріг рашистів у літаках винищувачах вже було досягнуто, тому що загалом 150 літаків (а на справді більше, тому що були ще підбиті а ще при регулярних вилітах потрібен завжди профілактичний техогляд і ремонт, тобто там ще мінімум 50 літаків на ремонті, тобто тимчасово небоєздатні) ну це взагалі офігєть як багато, ну просто у більшості країн світу взагалі стільки немає в арміях...