Силы ПВО сбили ночью две вражеские цели в Ривненской области, - председатель ОВА Коваль

Силы ПВО сбили ночью две вражеские цели в Ривненской области

В Ривненской области в ночь на вторник силы ПВО сбили две вражеские цели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль в телеграме.

"Ночью силами ПВО сбиты две вражеские цели. Небо под контролем ВСУ", - сообщил Коваль.

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