Силы ПВО сбили ночью две вражеские цели в Ривненской области, - председатель ОВА Коваль
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Силы ПВО сбили ночью две вражеские цели в Ривненской области
В Ривненской области в ночь на вторник силы ПВО сбили две вражеские цели.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль в телеграме.
"Ночью силами ПВО сбиты две вражеские цели. Небо под контролем ВСУ", - сообщил Коваль.
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Amber
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Олена Тихонова b920a9e0
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