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Силы ПВО сбили ночью две вражеские цели в Ривненской области, - председатель ОВА Коваль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Силы ПВО сбили ночью две вражеские цели в Ривненской области

В Ривненской области в ночь на вторник силы ПВО сбили две вражеские цели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль в телеграме.

"Ночью силами ПВО сбиты две вражеские цели. Небо под контролем ВСУ", - сообщил Коваль.

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Слава нашим доблесним воїнам !
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05.04.2022 09:44 Ответить
Як працює наша ппо, то хати у навколишніх селах підстрибують. Вибігають усім селом побачити що робиться. Родичі уже бачили момент збиття ракети. Радості було.
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05.04.2022 09:52 Ответить
Знищене лапатними ротами українське ППО продовжує реально нищити лапатне недовійсько-респект.Не зупиняйтесь...
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05.04.2022 09:55 Ответить
 
 