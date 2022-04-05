В связи с обстрелами Краматорска поезда ждут анализ повреждений железнодорожного полотна, поезд Львов-Лозовая меняет маршрут, - "Укрзалізниця"

В связи с обстрелами Краматорска поезда "Укрзалізниці" ожидают анализ повреждений железнодорожного полотна, и возобновят движение после стабилизации на участке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Укрзалізниці".

В частности, поезд 45/46 находится по станции Лозовая, информация о возможности дальнейшего движения будет обновляться.

Пассажирам, ожидающим эвакуации из Краматорска, советуют находиться в безопасном месте и следить за официальными сообщениями.

Поезд 142/141 Львов-Лозовая тем временем меняет маршрут движения и будет следовать через Полтаву-Южную без заезда на станцию Харьков.

Отправление из Львова в 14:15, по Полтаве-Южной в 15:52, из Лозовой в 02:11, по Полтаве-Южной в 04:41.

Возможность следования поезда к конечной станции Лозовая будет подтверждаться на ежедневной основе в зависимости от ситуации в регионе.

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