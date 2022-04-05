ЕС уже завтра может принять новый пакет санкций против РФ, – госсекретарь МИД Франции Бон

В Министерстве иностранных дел Франции назвали дату согласования новых санкций ЕС против России. Это может произойти уже завтра, 6 апреля

Об этом заявил госсекретарь МИД Франции Клеман Бон в эфире радио RFI, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Европейский Союз, скорее всего, примет новый пакет санкций против России после сообщений об убийствах мирных жителей на севере Украины российскими военными. Новые санкции, вероятно, будут приняты завтра", - сказал он.

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