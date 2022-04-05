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ЕС уже завтра может принять новый пакет санкций против РФ, – госсекретарь МИД Франции Бон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкции

В Министерстве иностранных дел Франции назвали дату согласования новых санкций ЕС против России. Это может произойти уже завтра, 6 апреля

Об этом заявил госсекретарь МИД Франции Клеман Бон в эфире радио RFI, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Европейский Союз, скорее всего, примет новый пакет санкций против России после сообщений об убийствах мирных жителей на севере Украины российскими военными. Новые санкции, вероятно, будут приняты завтра", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут объявить новые санкции против РФ уже на этой неделе, - Белый дом
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Топ комментарии
+13
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05.04.2022 10:26
+11
Условия на которых Украине можно принять капитуляцию❗❗❗

1) Украинский как единственный государственный в роиси.
2) Полное разрружение как немцы после 2-й мировой.
3. День рождения Степан Андреевич Бандера 1 января гос. праздник.
4. Выплата репараций.

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05.04.2022 10:25
+6
*только лутше стало, Скален то поднялися* щас Эвропа с голоду помрёт без росисюшки, щас как запретит Щи и репу пареную поставлять и всё кабзда
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05.04.2022 10:27
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https://www.youtube.com/watch?v=T9savtZsf14
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Мародеры из числа российских военных отправляли домой краденное в Украине через компанию СДЭК с территории Белоруси. Отправку зафиксировали внутренние видео-камеры компании. Позже, были слиты в сеть данные об отправках мародеров. Украинские спецслужбы начали отрабатывать телефоны и всех "отправителей". Только 2 апреля российские мародеры сдали на отправку более 2-х тонн вещей. Больше всего краденного - от 50 то 450 кг - отправили: Коваленко Евгений Евгеньевич. Телефон: +79130213100. Отправил в Рубцовск 450 кг инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Лазарев Артем Петрович. Телефон: +79132257343. Отправил в Рубцовск 255 кг запчастей и электросамокат. Николаев Павел Александрович. Телефон: +79235652819. Отправил в Рубцовск 205 кг инструментов, телевизор и кресло. Сердцев Андрей Николаевич. Телефон: +79831816692. Отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Валиев Георгий Муратович. Телефон: +79133660555. Отправил в Рубцовск 150 кг инструментов и вещей. Степанов Николай Николаевич. Телефон: 89146747822. Отправил в Уссурийск 140 кг запчастей и кондиционеров. Канболатов Эльдар Арсланович. Телефон: +79230096646. Отправил в Рубцовск 140 кг инструментов и одежды. Жуковский Роман Александрович. Телефон: +79133615429. Отправил в Рубцовск 130 кг инструментов, вещей и телевизор. Чучалин Евгений Викторович. Телефон: +79230018617. Отправил в Рубцовск 100 кг инструментов, вещей и несколько телевизоров. Волощук Иван Иванович. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери). Отправил в Рубцовск 95 кг инструментов, вещей и телевизор. Колоцей Сергей Александрович. Телефон: +79378814554 (номер родственника). Отправил в Ульяновск крышку багажника, 90 кг. Юшин Владимир Сергеевич. Телефон: +79243830515. Отправил в Читу 85 кг одежды. Григорян Артур Ашотович. Телефон: +79831066239. Отправил в Горняк 60 кг вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Шулайкин Николай Николаевич. Телефон: +79142155101. Отправил в Биробиджан 60 кг одежды и рыболовных принадлежностей. Дацюк Иван Андреевич. Телефон: +79137976731. Отправил в Рубцовск 60 кг одежды. Кузьмин Игорь Сергеевич. Телефон: +79236497934. Отправил в Рубцовск 50 кг инструментов и вещей.
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05.04.2022 10:19 Ответить
Условия на которых Украине можно принять капитуляцию❗❗❗

1) Украинский как единственный государственный в роиси.
2) Полное разрружение как немцы после 2-й мировой.
3. День рождения Степан Андреевич Бандера 1 января гос. праздник.
4. Выплата репараций.

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05.04.2022 10:25 Ответить
Небось согласуют запретить слова Pretzel и Champagne для росиян
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05.04.2022 10:21 Ответить
О! У чеченов Дон, а у хранцузов Бон
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05.04.2022 10:24 Ответить
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05.04.2022 10:24 Ответить
*только лутше стало, Скален то поднялися* щас Эвропа с голоду помрёт без росисюшки, щас как запретит Щи и репу пареную поставлять и всё кабзда
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05.04.2022 10:27 Ответить
Интересно,как эти кацапские сволочи поделят туалетную бумагу.
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05.04.2022 10:28 Ответить
Винторогим капуста нужна как воздух😁. Фошызды сбавьте цену❗
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05.04.2022 10:29 Ответить
Це треба вже вчора. В взагалі як мінімум з 2008 року. Але кацапські гроші тоді не пахли грузинською кров'ю.
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05.04.2022 10:25 Ответить
можете не спешить, зачем так быстро
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05.04.2022 10:26 Ответить
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05.04.2022 10:26 Ответить
Швидше за все...ймовірно.. після вбивств... Уся безпорадність вмістилася у 2 речення.
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05.04.2022 10:27 Ответить
Сенкції проти раші це ракети, літаки і великі ракети. Інше треба, теж
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05.04.2022 10:28 Ответить
А може і не ухвалити
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05.04.2022 10:28 Ответить
Стремное слово МОГУТ.
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05.04.2022 10:29 Ответить
а где моль ? что-то давно не светился на тв
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05.04.2022 10:29 Ответить
Моль боится посцать в бункере без охраны.
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05.04.2022 10:34 Ответить
Охрана его и порешит👍😁
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05.04.2022 10:43 Ответить
Пока, самые действенные санкции ЕС и НАТО наложили на Украину-не поставлять ничего, что стреляет дальше 5 км
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05.04.2022 10:30 Ответить
Таке враження, що у заходу є в запасі не один десяток санкцій. Все що завгодно, крім газового і нафтового ембарго.
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05.04.2022 10:36 Ответить
Ключове слово....
Може...
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05.04.2022 10:39 Ответить
лицемеры куевы .. плять . где те "пекельные" пакеты санкций после которых экономика ******** должна была через месяц рухнуть...? за неделю плять объявляют о санкциях, а кацапня уже через день знает как их обходить... как торговали с кацапнёй так и торгуют...обеспокоено..
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05.04.2022 10:44 Ответить
Не спешите. Есть ещё время. Лет через 20 соберитесь.
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05.04.2022 10:48 Ответить
 
 