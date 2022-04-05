ЕС уже завтра может принять новый пакет санкций против РФ, – госсекретарь МИД Франции Бон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Министерстве иностранных дел Франции назвали дату согласования новых санкций ЕС против России. Это может произойти уже завтра, 6 апреля
Об этом заявил госсекретарь МИД Франции Клеман Бон в эфире радио RFI, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Европейский Союз, скорее всего, примет новый пакет санкций против России после сообщений об убийствах мирных жителей на севере Украины российскими военными. Новые санкции, вероятно, будут приняты завтра", - сказал он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут объявить новые санкции против РФ уже на этой неделе, - Белый дом
Топ комментарии
+13 YU ST
показать весь комментарий05.04.2022 10:26
+11 Цитаты, притчи, афоризмы.
показать весь комментарий05.04.2022 10:25
+6 Paul Foxen
показать весь комментарий05.04.2022 10:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Postmen
Підписалося 46,8 тис. користувачів
ПІДПИСАТИСЯ
Мародеры из числа российских военных отправляли домой краденное в Украине через компанию СДЭК с территории Белоруси. Отправку зафиксировали внутренние видео-камеры компании. Позже, были слиты в сеть данные об отправках мародеров. Украинские спецслужбы начали отрабатывать телефоны и всех "отправителей". Только 2 апреля российские мародеры сдали на отправку более 2-х тонн вещей. Больше всего краденного - от 50 то 450 кг - отправили: Коваленко Евгений Евгеньевич. Телефон: +79130213100. Отправил в Рубцовск 450 кг инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Лазарев Артем Петрович. Телефон: +79132257343. Отправил в Рубцовск 255 кг запчастей и электросамокат. Николаев Павел Александрович. Телефон: +79235652819. Отправил в Рубцовск 205 кг инструментов, телевизор и кресло. Сердцев Андрей Николаевич. Телефон: +79831816692. Отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Валиев Георгий Муратович. Телефон: +79133660555. Отправил в Рубцовск 150 кг инструментов и вещей. Степанов Николай Николаевич. Телефон: 89146747822. Отправил в Уссурийск 140 кг запчастей и кондиционеров. Канболатов Эльдар Арсланович. Телефон: +79230096646. Отправил в Рубцовск 140 кг инструментов и одежды. Жуковский Роман Александрович. Телефон: +79133615429. Отправил в Рубцовск 130 кг инструментов, вещей и телевизор. Чучалин Евгений Викторович. Телефон: +79230018617. Отправил в Рубцовск 100 кг инструментов, вещей и несколько телевизоров. Волощук Иван Иванович. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери). Отправил в Рубцовск 95 кг инструментов, вещей и телевизор. Колоцей Сергей Александрович. Телефон: +79378814554 (номер родственника). Отправил в Ульяновск крышку багажника, 90 кг. Юшин Владимир Сергеевич. Телефон: +79243830515. Отправил в Читу 85 кг одежды. Григорян Артур Ашотович. Телефон: +79831066239. Отправил в Горняк 60 кг вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Шулайкин Николай Николаевич. Телефон: +79142155101. Отправил в Биробиджан 60 кг одежды и рыболовных принадлежностей. Дацюк Иван Андреевич. Телефон: +79137976731. Отправил в Рубцовск 60 кг одежды. Кузьмин Игорь Сергеевич. Телефон: +79236497934. Отправил в Рубцовск 50 кг инструментов и вещей.
1) Украинский как единственный государственный в роиси.
2) Полное разрружение как немцы после 2-й мировой.
3. День рождения Степан Андреевич Бандера 1 января гос. праздник.
4. Выплата репараций.
Ставьте лайк если поддерживаете❗
Може...