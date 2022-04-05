Почти 80% украинских беженцев планируют вернуться в Украину после войны, - опрос Центра Разумкова
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79% опрошенных украинских беженцев планируют вернуться в Украину после окончания войны, 10% – не планируют.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные социологической службой Центра Разумкова на пунктах пропуска через государственную границу Украины в Закарпатской области, сообщает Цензор.НЕТ.
"79% опрошенных планируют вернуться в Украину после окончания войны, 10% - не планируют, 11% - затрудняются с ответом", - говорится в сообщении.
В то же время 89% опрошенных верят в то, что Украина победит в этой войне, только 1% дают отрицательный ответ (10% затрудняются с ответом).
Подавляющее большинство беженцев — женщины (83%) соответственно мужчины составляют 17% среди опрошенных. По возрасту наибольшую группу респондентов составляют люди от 30 до 39 лет (37%), 26% - те, кому от 40 до 49 лет, 19% - люди от 16 до 29 лет, 11% - возрастом 60 и более лет, 8 % – те, кому от 50 до 59 лет.
76% респондентов – люди с высшим или незаконченным высшим образованием, 18% – со средним специальным образованием, и только 6% – с общим средним образованием.
Наиболее представленными среди опрошенных социальными группами являются высококвалифицированные специалисты (26%), предприниматели (20%) и квалифицированные рабочие (17%).
Более половины выезжающих за границу в связи с военными действиями — жители Востока и Юга страны (51,5%), больше всего среди восточных областей представлена Харьковская — 19%, 45% — жители центральных областей (в том числе 31% - жители Киева и Киевской области), и только 4% - жители западных областей.
Пожалуйста, подождите...
Наголошую для ура патріотів, які бачать в любій незгоді з лінією партії зраду - з дітьми евакуювати обов"язково, а з малолітніми я б щей насильно евакуював, тому що вони реально майбутнє, і жінка з малолітньою дитиною дуже немобільна в реаліях війни, а діти дуже вразливі як фізично так і психологічно! але це не стосується 20-40 літніх кобил без дітей, які просто втікли за кращим життям і наплювали на все і всіх.
Я считаю, что прежде всего право конкретного человека, а уж потом государства !
Если человек не хочет защищать государство это его право, как и право свободного передвижения и выбора места жительства !!!
Это вина государства, что люди не хотят в нем жить и его защищать !
Он не обязан принадлежать кому то в том числе и "государству" !
Он принадлежит только себе и живёт ради себя !
Тебе это не нравится - живи для других и для государства, которое в любой момент вытрет о тебя ноги...
у нас такие *стартовые* данные у страны сейчас. хреновой социум и страшнейшая война с ордой. но это не повод делать и из нас концлагерь. главное это то что *пассионарии* могут сделать и изменить. если ты один из них, спасибо тебе большое
Сидять зараз там, виють як білуги. Реальність виявилися трохи інакшою. Роботи не має, можливо щось буде і не на півтори, а на тисячку, але це не чистими на руки. На відміну від України, де вони у конверті отримували, виявилось, що з цього ще й податки доведеться платити. Квартира мінімум 800 євро, тому сидять у центрі для біженців. А повернутися додому не можуть, бо жили на орендній квартирі, яку власниця, відразу як вони з'їхали здала біженцям і знайти таку по тій вартості, що вони знімали, вже нереально.
Я ж не писав, що усі там нещасливі. Якщо людина виїхала до США, підтвердила диплом і працює лікарем, звісно, що вона там щаслива. А якщо вона тут була ніхто, там ніхто, то яка різниця...
Добре там заробляти, а тут жити. Оце дійсно має сенс. Там легше стати на ноги молоді, якщо звісно батьки звідси можуть собі фінансово дозволити їхню освіту там.
Ви мабуть просто в Україні ніхто, тому і не уявляєте як круто жити тут, якщо ти з себе щось представляєш.
Середня зарплата водія дальнобійника у США 1,3 к баксів у тиждень
https://migrant.biz.ua/ssha/robota-ssha/robota-dalekobijnykom-v-ssha.html
Так це дальнобійник, а не водій "Газелі". Медицина у США не безкоштовна і страхування не дешеве.
Операція яка в Україні коштує 30 тисяч там буде коштувати усі сто.
Я краще в Україні матиму названу вами зарплату.
Щодо доктора наук... це вже лицемірство якесь. У мене багато знайомих "докторів наук" у сфері медицини, кожен із них віддав по 50к баксів за це звання і усі вони давно це відбили хабарями із студентів.
На фуре может быть ,на разьездном нет.
Минус налоги с такой зарплаты.
Но в целом жизнь богаче я согласен,но чтоб в десятки раз -нет.
Якщо розрахунок на красу та вдало розсунуті ноги, то в Україні таких варіантів не менше ніж у Європі.
Це тільки хто там не був, може вважати, що це "Рай на Землі". Там теж не легко, особливо якщо ти не маєш гарної спеціальності і не знаєш мову.
Слава Україні!Героям слава!
Тому в деяких випадках наших біженців ще й будуть стимулювати залишатися там, в основному, через соціальні блага для дітей. Як діти освояться, найдуть нових друзів, то й батькам буде важче вертатися, особливо, якщо їх міста розбомблені.
А насчёт улучшить демографию за счёт белых,а не цветных-вы глубоко ошибаетесь,нет сейчас такого ни в Европе ини в США-туда намного проще попасть цветняку,чем белым