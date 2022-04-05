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Почти 80% украинских беженцев планируют вернуться в Украину после войны, - опрос Центра Разумкова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

біженці

79% опрошенных украинских беженцев планируют вернуться в Украину после окончания войны, 10% – не планируют.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные социологической службой Центра Разумкова на пунктах пропуска через государственную границу Украины в Закарпатской области, сообщает Цензор.НЕТ.

"79% опрошенных планируют вернуться в Украину после окончания войны, 10% - не планируют, 11% - затрудняются с ответом", - говорится в сообщении.

В то же время 89% опрошенных верят в то, что Украина победит в этой войне, только 1% дают отрицательный ответ (10% затрудняются с ответом).

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Подавляющее большинство беженцев — женщины (83%) соответственно мужчины составляют 17% среди опрошенных. По возрасту наибольшую группу респондентов составляют люди от 30 до 39 лет (37%), 26% - те, кому от 40 до 49 лет, 19% - люди от 16 до 29 лет, 11% - возрастом 60 и более лет, 8 % – те, кому от 50 до 59 лет.

76% респондентов – люди с высшим или незаконченным высшим образованием, 18% – со средним специальным образованием, и только 6% – с общим средним образованием.

Наиболее представленными среди опрошенных социальными группами являются  высококвалифицированные специалисты (26%), предприниматели (20%) и квалифицированные рабочие (17%).

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Более половины выезжающих за границу в связи с военными действиями — жители Востока и Юга страны (51,5%), больше всего среди восточных областей представлена Харьковская — 19%, 45% — жители центральных областей (в том числе 31% - жители Киева и Киевской области), и только 4% - жители западных областей.
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Топ комментарии
+6
Відчуваєте іронію, патріоти залишаються в країні, борються, відбодовують, працюють, гинуть та вбивають, а тим часом приспособленці їдуть за кордон і користуються іміджем саме тих Українців які залишилися. Так є багато таких у кого нічого не залишилося, а є й такі які в перші години нападу покинули свої будинки у львівській області й рвонули до іспанії на море.
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05.04.2022 10:52
+4
Украина - не скотобаза вроде рф, поэтому старики, женщины и дети в военное время имеют возможность переехать в безопасное место.
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05.04.2022 10:42
+4
А що там у Європі робити? Одна справа тимчасові заробітки, а жити там...
Це тільки хто там не був, може вважати, що це "Рай на Землі". Там теж не легко, особливо якщо ти не маєш гарної спеціальності і не знаєш мову.
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05.04.2022 10:46
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Тобто більше мільйона бездітних жінок вже прямо не збираються повертатися? То яке це "майбутнє" було? Тоді чому бездітні жінки отримали такі привілеї? Не краще б було на західній україні розквартирувати і запросити гум. допомогу, а не випускати з країни? В кінці кінців могли б працювати на економіку країни, допомагати якось... Привілеї заради привілеїв...
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05.04.2022 10:33 Ответить
Украина - не скотобаза вроде рф, поэтому старики, женщины и дети в военное время имеют возможность переехать в безопасное место.
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05.04.2022 10:42 Ответить
Якраз старі як правило залишаються, а тікають з країни 80% бездітні жінки, які не збираються повертатися, навіщо тоді такі привілеї саме жінкам? З дітьми само собою потрібно евакуювати, а бездітних навіщо, що їм заважає тут допомагати країні? Чи вони центр всесвіту і заслужили народженням без зовнішніх геніталій супер приз, не розумію... Старі жінки плетуть сітки, варять солдатам їжу, збивають руки в кров, а молоді кобилиці сидять в кафешці і постять сторізи та підшукують собі німця побагатше для того щоб залишитись і далі постити сторіз по кафешкам Мюнхена, це якесь безголов"я чесне слово... бездітне працездатне населення просто кинуло свою країну, поки чоловіків, хлопців, дідів на бабусь ******** і вони працюють чи воюють непокладаючи рук, це реально якась дурня, вибачте але радіти такій ***** я не можу.

Наголошую для ура патріотів, які бачать в любій незгоді з лінією партії зраду - з дітьми евакуювати обов"язково, а з малолітніми я б щей насильно евакуював, тому що вони реально майбутнє, і жінка з малолітньою дитиною дуже немобільна в реаліях війни, а діти дуже вразливі як фізично так і психологічно! але це не стосується 20-40 літніх кобил без дітей, які просто втікли за кращим життям і наплювали на все і всіх.
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05.04.2022 10:58 Ответить
Ага, только вот по закону мужчина не человек тогда, потому что таких прав не имеет. То есть нужно защищать привилегии женщин, и даже нельзя пожурить морально за их предательство по отношению мужчин, у которых такого права нет? Это какой-то сюр уже. мужчины уезжать не могут, хорошо, мол важно для нации и госсударства, говорят что эвакуация бездетных - великое благо для государства и нации - доказываю что это не так и ХЛОП женщины не рабыни, кококо, каждый пусть выбирает кококо... Ну так по твоей логике получается что рабы мужчины, и это правильно (потому что не видел ни где критику того что мужчинам нельзя эвакуироваться), ты уже определись хоть с чем-то, а то у тебя какое-то мировоззрение от того, какого пола тот, о ком идет речь кардинально меняется... Говрят о женщинах - больше свобод богу свобод и не смейте ничем упрекнуть или казнь смертная, говорят о мужчинам - больше повинностей богу повинностей и не смей ни о чем заикнуться или ты чмок и гниль, а не человек, а еще не забываем что у нас "патриархат" и после войны мы отберем те остатки прав что у тебя были ради "справедливости"... Реально сюр, или терпим все и стараемся кто чем может, или я даже не знаю что тогда, но сдаваться врагу не вариант, тогда он точно нас всех уничтожит...
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05.04.2022 11:29 Ответить
Я за равенство прав ! И против запрета уезжать мужчинам !
Я считаю, что прежде всего право конкретного человека, а уж потом государства !
Если человек не хочет защищать государство это его право, как и право свободного передвижения и выбора места жительства !!!

Это вина государства, что люди не хотят в нем жить и его защищать !
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05.04.2022 22:56 Ответить
Человек ( не важно какого пола и возраста ) - не раб !

Он не обязан принадлежать кому то в том числе и "государству" !

Он принадлежит только себе и живёт ради себя !

Тебе это не нравится - живи для других и для государства, которое в любой момент вытрет о тебя ноги...
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05.04.2022 11:22 Ответить
Те, кто хотел и мог уехать за лучшей жизнь, спокойно сделали это в мирное время. В стране должны остаться те, кто умеет, а главное ХОЧЕТ помочь ВСУ убить рашистскую гадину. Все остальные - нагрузка на пострадавшую от войны экономику и инфраструктуру западных областей Украины. Кроме того, многие молодые женщины имеют возможность продолжать зарабатывать деньги удаленно и помогать армии и терробороне. Кто-то замужем, а кто-то не состоит в официальном браке, но их мужья здесь, и воевать им намного спокойнее, когда они знают, что их женщину никто не изнасилует и не убъет, что в нее не прилетят ракеты, что она будет жить под мирным небом. А определять на глаз - у кого есть мужчина, а у кого нет - гнилое дело. К тому же в ВСУ есть 22-летние, сыновья тех самых "40-летних кобылиц", как ты их называешь. Их тоже не выпускать?
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05.04.2022 11:52 Ответить
Ті хто хотіли б виїхати і лишитися -виїхали б полюбому. Привілегії біженців скасовуються автоматично коли закінчується війна -а потім давай фсьо с початку -з нуля- у всіх зразу ілюзії ' жизні заграніци' розтануть як роса на сонці. Особливо через рік-два. Виняток-люди які лишилися без житла і то не впевнений
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05.04.2022 10:46 Ответить
це спланований з обох боків геноцид українського народу. Їм потрібна лише родюча земля України.
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05.04.2022 11:04 Ответить
Ті що "не планують" надіюсь вата
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05.04.2022 10:35 Ответить
нельзя заставлять людей оставаться где либо, мы что концлагерь? понятно что мобилизация по время войны для мужчин, женщины и дети эвакуированы, если какие то женщины решили остаться где лтбо, получить работу и тд, это их право, это ихний моральный выбор, они не патриотки
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05.04.2022 10:43 Ответить
А де таке право записано? Десь під рівними правами чоловіків та жінок в конституції? Ну, феміністки на твоїй і нашій могилі будуть кричати після війни що вони пригнічені і у чоловіків треба більше прав забрати, а ти і радий будеш...
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05.04.2022 11:02 Ответить
нет я рад не буду, но так всегда в истории было, мужики воюют, а самки расширяют свои ареалы раздвижения ног, чтобы кровь и гены разнообразить, почитай биологию, у многих видов животнрых самки провоцируют на войну ненужную самцам, и потом трахаются с самцами вражеской стаи и тд.. это законы природы...
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05.04.2022 11:07 Ответить
По тваринним нормам згвалтування це не злочин, а спосіб розмноження, то що декриміналізувати згвалтування треба, так само як вбивства, також у звірів це норма, а не злочин... Що ти несеш за дебілізм, чому у тебя природа і закони в перемішку пішли? То закони чи природа повинна бути в спілкуванні між людьми. Згвалтування, вбивства, крадіжки, розбій в дикій природі називається виживанням сильнішого, мені ось такий соціум не подобається, а тобі що, норм так?
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05.04.2022 11:20 Ответить
я тебе про принцип говорю, что нельзя запрещать перемещение женщин, детей, больных людей-инвалидов, и стариков. и мужчин тоже нельзя, но военное положение это крайний случай. иначе будет концлагерь. мы Европа или мы Северная Корея? да по поводу непорядочных женщин кто просто сбежал чтобы закрепиться, это на их совести. не может быть законов которые ограничивают свободу перемещения. иначе это концлагерь! мне тоже не нравится много, но лично я ничего не могу сделать, честно не могу, ты можешь что-то сделать? делай! изменяй социум, борись за изменения, расказывай людям что они необходимы и почему, доноси мысль, либо уезжай в более благополучные страны, но тебя там ждёт жесткий феминизм и прочая дрянь... всякие Qanon Black lives matter и тд. у них там свои приколы в сытой жизни без войны

у нас такие *стартовые* данные у страны сейчас. хреновой социум и страшнейшая война с ордой. но это не повод делать и из нас концлагерь. главное это то что *пассионарии* могут сделать и изменить. если ты один из них, спасибо тебе большое
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05.04.2022 11:30 Ответить
а чого членкині про рівні права волають, пріорітет при влаштуванні на роботу мають, голосують на виборах хтозна за кого, а як захищати країну, так до ахмета у німечинну втікли?
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05.04.2022 11:07 Ответить
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05.04.2022 10:36 Ответить
Молодь там і залишиться, особливо молоді жінки.
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05.04.2022 10:43 Ответить
Я таких і з Закарпаття знаю. Рванули до Праги у розрахунку на субсидії і допомоги, бо у них троє дітей. Розповідали мені, що Україна кончена країна, вони там за пару років куплять будинок, їх там роботи чекають на півтори тисячкі євро...
Сидять зараз там, виють як білуги. Реальність виявилися трохи інакшою. Роботи не має, можливо щось буде і не на півтори, а на тисячку, але це не чистими на руки. На відміну від України, де вони у конверті отримували, виявилось, що з цього ще й податки доведеться платити. Квартира мінімум 800 євро, тому сидять у центрі для біженців. А повернутися додому не можуть, бо жили на орендній квартирі, яку власниця, відразу як вони з'їхали здала біженцям і знайти таку по тій вартості, що вони знімали, вже нереально.
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05.04.2022 10:53 Ответить
Навіщо ви брешете?!
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05.04.2022 12:22 Ответить
У якому сенсі? Я маю вам їх телефон дати? Чи я випадково зруйнував ваш світ рожевих фантазій?
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05.04.2022 13:37 Ответить
Это их природное право - жить там где им хочется, а не там где хочешь что бы они там жили !
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05.04.2022 11:25 Ответить
это моральный выбор каждого, зачем эти непатриотичные люди сдесь? если русня будет продвигаться, они их *с цветами* встретят, им похрен ментально, они не патриоты какой либо страны, они патриоты хорошего уровня жизни, приспособленцы, создавать они ничего не будут своего всеравно
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05.04.2022 10:45 Ответить
Відчуваєте іронію, патріоти залишаються в країні, борються, відбодовують, працюють, гинуть та вбивають, а тим часом приспособленці їдуть за кордон і користуються іміджем саме тих Українців які залишилися. Так є багато таких у кого нічого не залишилося, а є й такі які в перші години нападу покинули свої будинки у львівській області й рвонули до іспанії на море.
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05.04.2022 10:52 Ответить
всё верно говоришь, но ограничивать перемещение нельзя иначе мы ничем не лучше пидоросии и северной кореи. люди сами должны выбирать. единственно что им нельзя звать ********* к нам потому что это вражеская пропаганда. всеравно всё это на совести людей. ведь наших защитников никто не заставлял защищать страну, они сами это понимают, потому что не хотят что концлагерь тут был. может показаться что моя позиция слишком пасивная, напротив, я за то чтобы уничтожать москальню под корень и не жалеть никого
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05.04.2022 10:56 Ответить
Важко бути патріотом країни яка робить все для того щоб її громадяни не жили як люди: тотальна корупція, низький рівень життя і відсутність перспектив, відсутність медицини і правоохоронної системи, державний рекет і бандитизм, - ось основні причини чому люди не хочуть тут жити і народжувати дітей. Я їх прекрасно розумію і дуже шкодую що також не можу виїхати звідси.
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05.04.2022 10:57 Ответить
Ви обов'язково маєте поїхати. Бо усе що ми зараз маємо, це завдяки таким як ви. Тим, кому держава щось винна. Таким як ви не має сенсу щось пояснювати. Поки особисто не відчуєте, як вас там "чекають" і скільки коштує "турбота" держави, ви нічого не зрозумієте.
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05.04.2022 11:00 Ответить
Так хіба це хєрова держава обрала клоуна олігархів управляти країною? Чи може насілєніє, яке не хоче нормально жити, а хоче приколів?
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05.04.2022 11:43 Ответить
В Украине хорошо только кумовьям,кварталу,бене,жопоблоку.Было хорошо баканову,но его не видно.Осталные уедут.
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05.04.2022 10:48 Ответить
я завжди вважав, КОЖЕН має туди поїхати і на власній шиї відчути як там добре. Я так розумію ви там будете "олігархами"? ню, ню...
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05.04.2022 10:55 Ответить
Всі мої знайомі які виїхали за кордон - щасливі і повертатися не збираються ні з Польщі, ні з Німеччини, ні з США.
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05.04.2022 11:27 Ответить
Та проходили ми це все на Закарпатті. Фотографії на фоні будинків і машин у яких вони насправді тільки прибирають і т.п.
Я ж не писав, що усі там нещасливі. Якщо людина виїхала до США, підтвердила диплом і працює лікарем, звісно, що вона там щаслива. А якщо вона тут була ніхто, там ніхто, то яка різниця...
Добре там заробляти, а тут жити. Оце дійсно має сенс. Там легше стати на ноги молоді, якщо звісно батьки звідси можуть собі фінансово дозволити їхню освіту там.
Ви мабуть просто в Україні ніхто, тому і не уявляєте як круто жити тут, якщо ти з себе щось представляєш.
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05.04.2022 11:35 Ответить
В Україні зарплата водія газелі - 15 000грн (550 доларів), в США 8000 доларів. В США є мед. страховка яка покриває все (200-300дол. на місяць), в Україні якщо тобі потрібна буде операція за 30 тисяч доларів ти просто помираєш, або береш кредит який потім платиш все життя. В Ню-Йорку мінімальна з/п 15 доларів на годину, в Україні навіть депутати парламенту стільки не заробляють, тому ліпше бути як ви кажете ніким в США з з/п 3500 на місяць, ніж завкафедри і доктором наук в унівеситеті з з/п 20 000грн (660 дол.)
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05.04.2022 11:53 Ответить
У чужих руках і член товстіше... (с)

Середня зарплата водія дальнобійника у США 1,3 к баксів у тиждень
https://migrant.biz.ua/ssha/robota-ssha/robota-dalekobijnykom-v-ssha.html

Так це дальнобійник, а не водій "Газелі". Медицина у США не безкоштовна і страхування не дешеве.
Операція яка в Україні коштує 30 тисяч там буде коштувати усі сто.
Я краще в Україні матиму названу вами зарплату.
Щодо доктора наук... це вже лицемірство якесь. У мене багато знайомих "докторів наук" у сфері медицини, кожен із них віддав по 50к баксів за це звання і усі вони давно це відбили хабарями із студентів.
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05.04.2022 12:05 Ответить
І не забувайте, у на рахують зарплату чисту на руки, а у США до вирахування податків, тому 1300 в тиждень, це до сплати податків, мед страховки і т.п.
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05.04.2022 12:06 Ответить
Где это в США водитель газели (ну или подобного разъездного грузовичка )получает 8000 ?
На фуре может быть ,на разьездном нет.
Минус налоги с такой зарплаты.
Но в целом жизнь богаче я согласен,но чтоб в десятки раз -нет.
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05.04.2022 12:10 Ответить
Це повна брехня про зарплату 8000 баксів у водія газелі в США. 3 тис максимум у курєра якогось USPS. У далекобійника може і 5 тис, однак він живе у своєму траку. Медицина у США повне лайно, страховка покриває якийсь форс-мажор і не більше, а про черги до спеціалістів я взагалі промовчу. Нью-Йорк один із самих дорогих міст світу, там дуже дорого все навіть для американців. А щоб платили в США зарплату чистими 3500 треба бути якраз кимось, шари немає і там.
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05.04.2022 12:13 Ответить
на 8к на руки... це потрібно в порту рибу морожену розвантажувати по 12 годин в день)
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05.04.2022 13:40 Ответить
Я тебе шокую, але мільйони українців щасливі живучи в Україні. У них є нормальне житло, ******* авто, вони їздять відпочивати закордон (до війни). Про 100% виїхавших так не скажеш.
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05.04.2022 12:00 Ответить
Я взагали то тут,никуды не иду.
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05.04.2022 11:36 Ответить
Тому я і написав, що вам було би корисно туди поїхати.
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05.04.2022 11:42 Ответить
Мени не потрибни твои советы.
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05.04.2022 11:56 Ответить
Дарма, люди платять страшні (для тебе) гроші за мої поради.
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05.04.2022 12:09 Ответить
з тих біженців що я бачу зараз, особливо Київ, Харків, Одеса, то тотальна більшість молодих жінок у Європі і мріяти не можуть жити на такому рівні...
Якщо розрахунок на красу та вдало розсунуті ноги, то в Україні таких варіантів не менше ніж у Європі.
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05.04.2022 10:57 Ответить
А що там у Європі робити? Одна справа тимчасові заробітки, а жити там...
Це тільки хто там не був, може вважати, що це "Рай на Землі". Там теж не легко, особливо якщо ти не маєш гарної спеціальності і не знаєш мову.
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05.04.2022 10:46 Ответить
скільки там у Німечинні біженцям, 400 ойро пособіє?
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05.04.2022 11:09 Ответить
угу, вони просто думають що жити на 400 євро в Україні і Німеччині, це те саме)
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05.04.2022 11:12 Ответить
Всі готові повернутись!Кожного дня чекають на перемогу!Мої діти в Італії,але вважають,що краще ніж Україна країни немає!Дуже скучають і хочуть додому!Віримо і підтримуємо наше ВІЙСЬКО!
Слава Україні!Героям слава!
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05.04.2022 10:49 Ответить
Багато європейських країн дуже зацікавлені в українських жінках і дітях. Відкрито це не говорять, але розумні уряди розглядають наших біженців, як шанс для покращення демографічної ситуації. Плюс виростити дитину на Заході дуже дорого і для сім'ї і для держави, а тут прибувають готові майбутні громадяни, в більшості цивілізовані, адаптовані до західного життя.
Тому в деяких випадках наших біженців ще й будуть стимулювати залишатися там, в основному, через соціальні блага для дітей. Як діти освояться, найдуть нових друзів, то й батькам буде важче вертатися, особливо, якщо їх міста розбомблені.
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05.04.2022 11:05 Ответить
Что мешало пускать украинцев до войны?Желающих было бы не мало.
А насчёт улучшить демографию за счёт белых,а не цветных-вы глубоко ошибаетесь,нет сейчас такого ни в Европе ини в США-туда намного проще попасть цветняку,чем белым
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05.04.2022 12:14 Ответить
Вони зацікавлені в дешевій робочій силі аби закрити прогалини на ринку праці.
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05.04.2022 12:15 Ответить
Хтось може навести приклад в історії, коли мільйони біженців зустрічають з квітами, пільгами і наперед розподіленими квотами на розселення? Пейси сущності звисають з-під маскувальних мережив дезінформації.
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05.04.2022 12:10 Ответить
зараз ця тема не до часу, багато буде залежити від умов пербування в Єропі, а також як держава буде компенсувати за втрачено житло і майно і на яких умовах буде підписаний мир, а на субсидію 650 євро в германії вижити можно і за цей час вирішити ,де краще бути, насамперед діткам
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05.04.2022 12:17 Ответить
 
 