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Младший сержант Назар Небожинский в бою подбил три вражеских "брони" и ценой собственной жизни спас 20 воинов. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Младший сержант из Ривного Назар Небожинский ценой своей жизни спас 20 воинов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на rivnepost.
Как отмечается, произошло это на Черниговщине, когда украинские военнослужащие освобождали от российских захватчиков одно из сел.
Назар Небожинский подбил три вражеских "брони", однако последняя пушка успела сработать и смертельно его ранила.
Побратим наводчика рассказал: "За нашей БМП было 20 человек. Если бы он не сделал, что сделал, нас бы просто всех двадцатерых разорвало на куски. Небожинский Назар — настоящий герой. Он нас спас ценой своей жизни".
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+37 Чайка Київ
показать весь комментарий05.04.2022 10:35
+32 Evhen Perederiy
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показать весь комментарий05.04.2022 10:38
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Робить те, що і робив.
Ціною власних життів.
Герої вони, а не чиновники та депутани, які приїхали у вже звільнені міста та села для фотосесій.
Їх там вже дуже немало з перших днів.
Герой Назар Небожинський один з них.
Герои не умирают... Назар подарил 20ти побратим шанс уничтожить еще сотни и тысячи кацапов. я не верующий поэтому не буду говорить царство небесное. Просто не забывайте всех наших...
Українська нація має остаточно усвідомити, що преЗЕдент, ОПешнікі та інші губернатори - це лише "говорячі голови", а не горої!
Слава Україні та героїчним ЗСУ!!!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!