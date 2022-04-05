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Младший сержант Назар Небожинский в бою подбил три вражеских "брони" и ценой собственной жизни спас 20 воинов. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Младший сержант из Ривного Назар Небожинский ценой своей жизни спас 20 воинов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на rivnepost.

Как отмечается, произошло это на Черниговщине, когда украинские военнослужащие освобождали от российских захватчиков одно из сел.

Назар Небожинский подбил три вражеских "брони", однако последняя пушка успела сработать и смертельно его ранила.

Побратим наводчика рассказал: "За нашей БМП было 20 человек. Если бы он не сделал, что сделал, нас бы просто всех двадцатерых разорвало на куски. Небожинский Назар — настоящий герой. Он нас спас ценой своей жизни".

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Топ комментарии
+37
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05.04.2022 10:35
+32
Слава захисникам України!!! Вічна пам'ять полеглим і міцного здоров'я живим!!! Горіть у пеклі москалі!!!
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05.04.2022 10:38
+29
Героям слава!
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05.04.2022 10:38
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05.04.2022 10:35 Ответить
Героям слава!
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05.04.2022 10:38 Ответить
Слава захисникам України!!! Вічна пам'ять полеглим і міцного здоров'я живим!!! Горіть у пеклі москалі!!!
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05.04.2022 10:38 Ответить
надо, чтобы зеленский посмотрел это 10 раз подряд перед тем, как назначать делегацию с хламидией на переговоры по расийским гарантиям... дай Бог, недолго осталось...
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05.04.2022 10:38 Ответить
Він побачив Бучу. І що? Нічого.
Робить те, що і робив.
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05.04.2022 10:40 Ответить
Рашисти не просто драпали з Київщини та Чернігівщини, українські воїни вибивали їх звідти.
Ціною власних життів.
Герої вони, а не чиновники та депутани, які приїхали у вже звільнені міста та села для фотосесій.
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05.04.2022 10:39 Ответить
Доречі, мер Чернігова Атрошенко закликав жителів західних областей їхати захищати Чернігів, Харків.
Їх там вже дуже немало з перших днів.
Герой Назар Небожинський один з них.
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05.04.2022 10:43 Ответить
Героям слава!
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05.04.2022 10:39 Ответить
Герої не вмирають!
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05.04.2022 10:40 Ответить
20 летний пацан погиб за свою Нэньку Украину, а мусорные срочники рашки едут за трусами женскими на войну для своих свиноматок...

Герои не умирают... Назар подарил 20ти побратим шанс уничтожить еще сотни и тысячи кацапов. я не верующий поэтому не буду говорить царство небесное. Просто не забывайте всех наших...
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05.04.2022 10:40 Ответить
Тут сидять одні диванні вояки тільки б по любому поводу обісрати нашого Президента! Раніше ще вихваляли Пороха тепер якось притихли)
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05.04.2022 10:58 Ответить
..іди в сраку
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05.04.2022 11:02 Ответить
Вічна пам'ять
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05.04.2022 10:51 Ответить
абсолютно необхідно щоб Порошенко разом зі своїми братами-ригами повернув Україні сотні вкрвдених лярдів баксів,а не бігав піарився з автоматиком піарився.Синок його,прихильник русскага міра,в Англії.
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05.04.2022 11:00 Ответить
Тебе бригадир ботів місяць тому кинув воювати сюди, а не фронт.
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05.04.2022 11:06 Ответить
Герої не вмирають. Вмирають вороги.
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05.04.2022 11:01 Ответить
ви наші герої!
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05.04.2022 11:43 Ответить
Слава героям ,як жаль що гинуть кращі ,а всяка паскуда корупціонери ,злочинці ,зрадники олігархи живуть .
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05.04.2022 11:53 Ответить
Це - Герой ! Про таких людей мають цілодобово писати та говорити з телемарафонів, але ж ніяк не тягти на ефіри статусних тиловиків на кшталт представників ОПи та інших чиновників!
Українська нація має остаточно усвідомити, що преЗЕдент, ОПешнікі та інші губернатори - це лише "говорячі голови", а не горої!

Слава Україні та героїчним ЗСУ!!!
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05.04.2022 12:23 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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05.04.2022 16:45 Ответить
 
 