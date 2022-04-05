Младший сержант Назар Небожинский в бою подбил три вражеских "брони" и ценой собственной жизни спас 20 воинов. ВИДЕО

Младший сержант из Ривного Назар Небожинский ценой своей жизни спас 20 воинов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на rivnepost.

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Как отмечается, произошло это на Черниговщине, когда украинские военнослужащие освобождали от российских захватчиков одно из сел.

Назар Небожинский подбил три вражеских "брони", однако последняя пушка успела сработать и смертельно его ранила.

Побратим наводчика рассказал: "За нашей БМП было 20 человек. Если бы он не сделал, что сделал, нас бы просто всех двадцатерых разорвало на куски. Небожинский Назар — настоящий герой. Он нас спас ценой своей жизни".

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