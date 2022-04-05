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Вчера российская ракета типа "Калибр" была сбита из обычной, далеко не новой пушки, - ВМС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вчера, 4 апреля, в одном из пунктов базирования Военно-морских сил ВС Украины обычным артиллерийским орудием была сбита российская ракета типа "Калибр".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил.
"Говорите какая-то там армия мира с "аналогов нет"? Сообщаем, вчера в одном из пунктов базирования Военно-морских сил ВС Украины обычным и далеко не новым артиллерийским орудием был сбит рашистский "Калибр" (ракета типа "Калибр". - Ред. ). Слава Вооруженным силам Украины. Слава Украине!" - говорится в сообщении.
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Гарма́та[1], заст. пу́шка, кано́на[2][3] - тип артилерійської зброї, що відрізняється від інших типів ствольних артилерійських систем, таких як гаубиця або мортира, більшим подовженням ствола, вищою початковою швидкістю снаряда, але меншим максимальним кутом підвищення. Умовною межею між гаубичним і гарматним стволом вважається його довжина.
Отже, має значення довжина ствола та початкова швидкість снаряда.
Недаремно вказаний "агрегат" назвали "зенітною установкою", на відміну від зенітноі гармати АЗП С-60, на якій я колись вчився.
Ну, байдуже, з чого, головне, збили!
- невозможно сбивать низколетящие тихоходные цели ракетой "бука"
- не раицонально тратить дорогую ракету 9М38М1 на дешевый БПЛА
- "Орлан-10" никакой угрозы не несет, потому что не несет никакого вооружения.
Невже картеч застосували?