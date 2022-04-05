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Вчера российская ракета типа "Калибр" была сбита из обычной, далеко не новой пушки, - ВМС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Вчера, 4 апреля, в одном из пунктов базирования Военно-морских сил ВС Украины обычным артиллерийским орудием была сбита российская ракета типа "Калибр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил.

"Говорите какая-то там армия мира с "аналогов нет"? Сообщаем, вчера в одном из пунктов базирования Военно-морских сил ВС Украины обычным и далеко не новым артиллерийским орудием был сбит рашистский "Калибр" (ракета типа "Калибр". - Ред. ). Слава Вооруженным силам Украины. Слава Украине!" - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+23
в умелых руках и х.й - отвертка
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05.04.2022 10:46
+11
Калибр можно и с автомата сбить, если знать как летит и попасть
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05.04.2022 10:44
+8
Слава Богу, слава Україні.
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05.04.2022 10:49
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Калибр можно и с автомата сбить, если знать как летит и попасть
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05.04.2022 10:44 Ответить
в умелых руках и х.й - отвертка
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05.04.2022 10:46 Ответить
Реально метров 50 высоты бывает пролетает. Но вот как застать момент?
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05.04.2022 10:51 Ответить
ну, на то есть радиолокация. Здесь главное донести оперативно информацию о курсовых азимутах до армейских расчётов ПВО, ну и определенный фарт в виде уже сидящего на зушке стрелка, или попившего кофе оператора "иглы".
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05.04.2022 12:04 Ответить
На высоте 50 метров радиолокация не берет.
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05.04.2022 13:17 Ответить
калибр светится на экране не всём пути его полёта.
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05.04.2022 13:27 Ответить
Я ось не знаю, чому так стверджують, але за це усі говорять. В мене на кораблі бачилось усе що на воді і усе, що над поверхнею. До 40 миль правда.
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05.04.2022 17:17 Ответить
Тому що гладь води - це не пересічена місцевість. Тому, мабудь, і цю ракету вдалося збити.
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05.04.2022 22:02 Ответить
Та хто його знає. Але ж калібр по морю іде на максимум низькій висоті, кажись до 10 метрів. А по земній поверхні мінімум 50 метрів.
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06.04.2022 08:33 Ответить
Ну якщо "ми не будемо постачати літаки та ******* ППО,бо це третя світова війна", тоді тільки так 🤷
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05.04.2022 10:49 Ответить
Значить ЗСУ розжилися на патрони до АЗП-57 С-60. Вони стоять на озброєнні у поляків
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05.04.2022 13:12 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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05.04.2022 10:49 Ответить
побільше б таких ненових гармат.
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05.04.2022 10:53 Ответить
ЗУ-23
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05.04.2022 10:56 Ответить
ну, хоч це не гармата, але, ймовірно, мова йде саме про цю "колісницю"...
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05.04.2022 11:03 Ответить
Це якраз гармата.
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05.04.2022 11:04 Ответить
За класифікацією кулемет до 20 мм, все що від 20 мм і вище - гармата, навіть якщо чергами лупить. Американський Вулкан 20 чи 30 мм - це гармата, а не кулемет...
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05.04.2022 11:08 Ответить
Спорити не буду, але заглянув в Вікіпедію:
Гарма́та[1], заст. пу́шка, кано́на[2][3] - тип артилерійської зброї, що відрізняється від інших типів ствольних артилерійських систем, таких як гаубиця або мортира, більшим подовженням ствола, вищою початковою швидкістю снаряда, але меншим максимальним кутом підвищення. Умовною межею між гаубичним і гарматним стволом вважається його довжина.
Отже, має значення довжина ствола та початкова швидкість снаряда.
Недаремно вказаний "агрегат" назвали "зенітною установкою", на відміну від зенітноі гармати АЗП С-60, на якій я колись вчився.
Ну, байдуже, з чого, головне, збили!
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05.04.2022 11:24 Ответить
в зенітній артилерії гаубиці, мортири та міномети не використовуються в принципі - в зенітній артилеріїї бувають тільки гармати
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05.04.2022 11:31 Ответить
та цікаво! БО це реально робота ювеліра!
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05.04.2022 11:57 Ответить
ЗСУ-23-2 все таки АЗГ так само як і АЗП -С-60.В ЗС СССР ВСУ 23-2 якраз були для прикриття комплексів С-300
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05.04.2022 13:15 Ответить
А от АЗП-С-60 якраз для прикриття ЗРК КУБ бо в останнього ,,мертва зона,, 4 000 м
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05.04.2022 13:18 Ответить
Ну звичайно, змогли. "ЗУ-23. Скорострельность - 2000 выстрелов в минуту"
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05.04.2022 22:05 Ответить
>>> реальнiсть ******** расеi
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05.04.2022 11:05 Ответить
Ну правильно Starstreak розроблений в 1997 році,- не новий не збрехали...
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05.04.2022 11:09 Ответить
Це щастливий випадок.Краще мати ******* зброю яка гарантовано буде збивати рашистів.
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05.04.2022 11:14 Ответить
Можно, но вероятность того, что она (ракета) удачно пролетит (под носом) и будет время среагировать и точно попасть не очень велика, поэтому нужна сеть и стратегия (кто, как и чем будет сбивать)!
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05.04.2022 11:18 Ответить
Не треба цього писати, бо на Заході скажуть, що Україны не потрібні засоби ППО, бо вони "і так добре вправляються".
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05.04.2022 11:27 Ответить
Если это что на снимке то это Х-39,дальность небольшая
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05.04.2022 11:59 Ответить
То це гарна новина, що нам приходиться гарматами збивати ракети, - замість ******** систем ППО?
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05.04.2022 12:10 Ответить
это ответ некоторым здешним военным икспердам на вопрос , "зачем херачить ракетой "бука" по "безобидному" и невооруженному "Орлану-10":
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05.04.2022 12:15 Ответить
А де там написано, що "Орлан" збито "Буком"?
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05.04.2022 12:24 Ответить
несколько дней назад здесь в ленте комментов один иксперд на новость о сбитии "Орлана-10" пытался рассказать одновременно, что:
- невозможно сбивать низколетящие тихоходные цели ракетой "бука"
- не раицонально тратить дорогую ракету 9М38М1 на дешевый БПЛА
- "Орлан-10" никакой угрозы не несет, потому что не несет никакого вооружения.
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05.04.2022 12:45 Ответить
2000 вистрилів в хвилину ,це вам не кіт чихнув , не дарма 60 років в строю
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05.04.2022 12:53 Ответить
Так зушукою вальнули чи ні?
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05.04.2022 13:02 Ответить
ракету типу "Калібр" було збито зі звичайної, далеко не нової гармати Джерело: https://censor.net/ua/n3331462

Невже картеч застосували?
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05.04.2022 13:56 Ответить
 
 