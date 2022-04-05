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"Украинство – фейк. Его не было и нет. Изменить сознание – важнейшая цель", - Медведев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

медведев

Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что украинцы – это якобы фейк.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, – это и есть один большой фейк. Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует. Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев", - заявил Медведев.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+146
Димончику тоже захотелось на виселицу. Попадешь, не сцы!
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05.04.2022 10:54
+119
Мужик из Питера по имени Андрей Зыков, который живет в Китае и торгует жидкостями для электронных сигарет, похвастался в местной группе, что он отправил в Россию партию отравленного товара, дабы отравить «фашню руснявую».
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05.04.2022 10:53
+84
По факту главный фейк - «славная и сильная российская армия»
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05.04.2022 10:56
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Страница 5 из 5
Це ти, медведєв лайно, фєйк!! Падлюка тварючії! Щоб вам ,мудакам, цвяхі в ноги!
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05.04.2022 20:59 Ответить
Если украинства нет сейчас, и если его никогда не было раньше, то не было бы и этого заявления Медведева. И не было нинешней сплоченности украинского народа.

Поэтому его заявление в очередной раз подтверждает, что украинство было и есть. И это уже ощутила российская армия. Украинство имеет многовековую историю и культуру в отличие от территорий в границах ныне россии, которые такого и близко не имеют. А то, что в действительности украли у народов, которых они колоннизировали, в т. ч. частично украли, а теперь пытаются полностью отобрать богатую историю и культуру у народа Украины.
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05.04.2022 21:03 Ответить
Полное ничтожество, как в моральном, так и в умственном плане, что-то вякает по сложнейшим вопросам истории. У этого ничтожного существа нет не только ни ума, ни образования, у него нет даже простейшего житейского здравого смысла:

ну, чего вякать-то, если весь ваш идиотский проект "новороссии" с треском провалился, а ты сам давно уже никто и звать тебя никак ?
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06.04.2022 04:08 Ответить
Два кацапских карлика будут повешены вместе на красной площади и при этом будут смешно так трепыхать своими короткими ножками...
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05.04.2022 21:12 Ответить
Цей "фейк" вже наваляв вам так, ніби він не фейк. І ще накостиляє до повного усвідомлення реальності.
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05.04.2022 21:12 Ответить
А ще синок професорів!
Касапи(від татарського "аль касап"-живодер)-масово хворе на параноїдальну форму шизофренії(псевдологія) угрупування людиноподібних, що видають бажане за реальність!
Які професори такі й їхні нащадки...
Так звана рф-держава гопників, садистів, вбивць та гвалтівників.
Одним словом-вибл@дки.
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05.04.2022 21:18 Ответить
Отец плюшевого карлика Медведева, будучи ректором крупнейшего в СССР технологического института с 18 факультетами, мечтал о профессорской династии, но не рискнул устраивать сыночка-дурака ни на один факультет с инженерной специализацией, чтобы не опозориться.

Поэтому засунул его на юридический, где это ничтожество кое-как закончило обучения, получая по блату "четвёрки" на экзаменах.

Недоумок Медведев многократно допускал в публичных речах суждения, оценки, страшно безграмотные с точки зрения правоведения.
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06.04.2022 04:15 Ответить
Зато удачно "вышел замуж".. Тож по блату. За Свету. В девичестве - Линник. Из династии мясников. Её брательнички "Мираторг" дЁржут.
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06.04.2022 06:23 Ответить
Что за хрень с комментами??
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06.04.2022 06:26 Ответить
Алкокарлика достали из жопи.
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05.04.2022 21:39 Ответить
Всегда считал, шо фейк - это "русские". Обычно "русские" всегда назывались кацапами или москалями. А счас называются руснёй или свиносибаками. Так что такой нации, как "русские" в природе нету
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05.04.2022 21:46 Ответить
Не надо бахвальства! Русским удалось создать и сохранить ядерное оружие - и сегодня это их главный козырь. И не дай бог - они его применят! А Украина повела себя как самое тупое государство в мире - сегодня расхлебываем!!!
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06.04.2022 08:51 Ответить
Русские не создали ядерное оружие. Они его скомуниздили у американцев. Да и не русские совсем. А еврейские умы из СССР. А расхлебываем мы то, что не захотели лечь под *****.
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06.04.2022 17:19 Ответить
мы тебя обрежем и докажем, что руzzкость - это фейк!))
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05.04.2022 21:50 Ответить
Т.е., дважды обрезанный еврей - это гуззкий!!!
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06.04.2022 00:54 Ответить
щоб ти здох ****
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05.04.2022 22:03 Ответить
Іоанн Грозний в рамках "Опричнини" (серед.ХУІ ст.) створив московитський народ, примусово перемішавши по всій Московщині кілька сотень угрофіннських народів. В кожному селі могли жити по кілька сімей зовсім різних народів, які ради спілкування між собою мусили переходити на каламбур церковнослов'янської мови, що тлів у Москві, Твері, Рязані та ряді інших значних міст. Із цієї мішанини і вилупився цей дикий, споконвіку лісовий, мисливський народ. Таким він залишився й по нині.
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05.04.2022 22:11 Ответить
Іди ***** простітутка обіжена путінська, тебе кинув твій їблан путлоїд, вот ти **** і хочеш там щось попідпижджувати, аив натурі ти є *** в сраці, і твій підар там само
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05.04.2022 22:24 Ответить
******* уйхосос. Все ж знают что это русских не существует! Сборище угро-финнов оттраханные монгольской ордой уесосили у хана и были петушками в банях (носят кокошники на память об этом).
Опять эта тупая техника дезинформации - обвинять другие народы в том чем сами орки являются... Т.е. эта мультиплеменная гопота слушает чушь - оркобыдло повелось и не мешало тырить миллиарды кремлядям.
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05.04.2022 22:25 Ответить
да не сцыкай димончик скоро попадеш под В С У !!!
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05.04.2022 22:31 Ответить
З його слів зрозуміло, що всіх українців слід упокоїти. Не пам'ятаю, що цей недокурок щось в поперек Пуйлові казав. Але навряд чи він його у свій бункер пустить.
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05.04.2022 22:41 Ответить


Helen


@Helen07022015

· 8h

сейчас прямо через фирмы прокладки в Грузии в Россию идет военный импорт, системы оптического наблюдения, микросхемы для ракет. Там за месяц открылось несколько тысяч российских фирм прокладок! И это с разрешения правительства Грузии! Они поддерживают оккупантов!
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05.04.2022 23:40 Ответить
нужны санкции США, а те и не чешутся
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06.04.2022 00:19 Ответить
Ты -урод, Медведев.
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05.04.2022 23:50 Ответить
Джонсон не хочет с ним поговорить по русски?
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06.04.2022 00:22 Ответить
Ну це вже реально палата номер 6.Його закидони можуть сприйняти тільки особини з глибокою розумовою відсталістю
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06.04.2022 00:35 Ответить
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06.04.2022 00:48 Ответить
С 1956 по 1991 год в состав СССР входили 15 союзных республик: Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР.

Если Украинцы это фейк , то и остальные 14 республик тоже фейк !
Слышь, таракан , белорусы это фейк !
Передайте тоКаеву , что Казахстан и казахи тоже фейк !…
ПАРАША - ты один большой вонючий фейк !!!🤪
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06.04.2022 01:03 Ответить
Геббельс недоросший.
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06.04.2022 01:36 Ответить
Не міряйте на себе цей брудний смердючий халат, який він вам пропонує Хай сам його продовжує носити
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06.04.2022 02:20 Ответить
Димончик тявкало закрой! Скоро "денег нет, но вы держитесь там", вернётся бумерангом
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06.04.2022 02:40 Ответить
Дурак этот медведев
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06.04.2022 03:38 Ответить
Україна продемонструвала усьому світові, що дуже сильна, яскрава та творча країна.
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06.04.2022 03:49 Ответить
уявний журналіст задає йому питання: ок, припустимо, це так. Тоді, за медведєвим, тільки українство- фейк, якого не було і немає? Як щодо білорусів? Інші слов'янські (та інші) народи? Чи всі інші- справжні, і тільки український- фейк?
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06.04.2022 03:49 Ответить
По-моему открытый призыв к геноциду, всё ясно с ними, их планы уже понятны
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06.04.2022 04:07 Ответить
********* вылез с запоя и срет ртом
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06.04.2022 06:29 Ответить
МУДАВЄДЕВ -ЧМО...😄😂😄😂
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06.04.2022 06:35 Ответить
Чи є якесь пояснення чому це створіння кличуть на цензорі "Дмитро"? Він що "Дмитро" а не "Дмітрій"? Навіщо перекладати ці наволоч українською?
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06.04.2022 07:24 Ответить
Украина тебе поменяет сознание, правда пользоваться им ты будешь недолго. Смерть ворогам!
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06.04.2022 07:36 Ответить
Тебе, паскудо, взагалі не повинно бути на цій землі разом з твоїми гопниками. Той, хто тр**ав тую самицю, що тебе "виблюнула" хай би краще він був не спроможний тебе зачати виродка.
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06.04.2022 07:37 Ответить
"Перша задокументована згадка українських слів була записана у 448 р. н. е., історик з Візантії Пріск Панікійський, перебуваючи на території ******** України він занотував слова "мед" та "страва"."

І де були тоді орки?
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06.04.2022 07:43 Ответить
Орки були в ср..ці
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06.04.2022 10:11 Ответить
Джерело?
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06.04.2022 19:26 Ответить
Мало того, что уродец, так ещё тупой, как пробка.
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06.04.2022 08:18 Ответить
Руганью и насмешками ничего не добьетесь! Пора включать мозги, украинцы!
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06.04.2022 08:53 Ответить
Наговорили пять мешков глупости и насмешек - это нас не спасет! Пора включать мозги!
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06.04.2022 08:55 Ответить
Ну, включили, що далі ?
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06.04.2022 10:12 Ответить
не вникала в эту ересь,просто открыла статью,чтобы написать:сдохни Рашистская тварь!Слава непобедимому народу Украины!Слава ВСУ!!!
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06.04.2022 11:01 Ответить
яке воно хворе....
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07.04.2022 00:22 Ответить
Украина сегодня - это страна объединенная и сильная. Украина сейчас - мощное государство, которое даст отпор любому оккупанту.
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07.04.2022 03:37 Ответить
Да щоб ты вже здох падло и твий друг путин тож. Хоть УКРАИНА вздохнет свободно.
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07.04.2022 05:38 Ответить
Мы вам сознание поменяем, ******, и заставим прозреть, что вы живёте возле параши!
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08.04.2022 08:40 Ответить
Русские - не народ не нация и не этнос, а наднациональная политическая агломерация. Народ, этнос определяются территорией исторического оседлого проживания. Ни российские императоры, ни большевики великороссов таковыми не считали. В пределах РСФСР и всего СССР всем народам выделялись автономные республики, национальные округа или края, но только не русским.
Употребление современной версии солунского наречия староболгарского языка - единственный признак якобы "славянства" русских, как народа.
Человек, считающий себя русским по национальности - чисто политический продукт российского империализма, искусственная агломерация отщепенцев из народов, населяющих Империю.
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09.04.2022 14:23 Ответить
ZНедоразумение мокша со своими орками - это реальный фейк. Их улуса не было не то что на карте, когда существовала святая Киевская Русь. Орда - это не славяне и никогда ими не были. Кровавый улус с центром в мокше в ХХІ веке , все теми же средневековыми методами пытается изменить мир. Европа долго верила в ложь мокшанского карлика. Вот и второй подвязывается. На скамье в Гааге места достаточно всем кровавым извергам будет за Бучу, Ирпень, Бородянку, Мариуполь, Мелитополь, Чернигов -за всю Украину.
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10.04.2022 11:29 Ответить
тайни знаки вийны.видео на ют.там теж кажу МЫ РОСЫЧИ!. Чого офис на жопи сидит и не заяве право на всю Русь???!!!
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11.04.2022 09:26 Ответить
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