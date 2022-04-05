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"Украинство – фейк. Его не было и нет. Изменить сознание – важнейшая цель", - Медведев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что украинцы – это якобы фейк.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, – это и есть один большой фейк. Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует. Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев", - заявил Медведев.
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+146 wittmann1980
показать весь комментарий05.04.2022 10:54
+119 Nov
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+84 Юрий Педаченко
показать весь комментарий05.04.2022 10:56
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Поэтому его заявление в очередной раз подтверждает, что украинство было и есть. И это уже ощутила российская армия. Украинство имеет многовековую историю и культуру в отличие от территорий в границах ныне россии, которые такого и близко не имеют. А то, что в действительности украли у народов, которых они колоннизировали, в т. ч. частично украли, а теперь пытаются полностью отобрать богатую историю и культуру у народа Украины.
ну, чего вякать-то, если весь ваш идиотский проект "новороссии" с треском провалился, а ты сам давно уже никто и звать тебя никак ?
Касапи(від татарського "аль касап"-живодер)-масово хворе на параноїдальну форму шизофренії(псевдологія) угрупування людиноподібних, що видають бажане за реальність!
Які професори такі й їхні нащадки...
Так звана рф-держава гопників, садистів, вбивць та гвалтівників.
Одним словом-вибл@дки.
Поэтому засунул его на юридический, где это ничтожество кое-как закончило обучения, получая по блату "четвёрки" на экзаменах.
Недоумок Медведев многократно допускал в публичных речах суждения, оценки, страшно безграмотные с точки зрения правоведения.
Опять эта тупая техника дезинформации - обвинять другие народы в том чем сами орки являются... Т.е. эта мультиплеменная гопота слушает чушь - оркобыдло повелось и не мешало тырить миллиарды кремлядям.
Helen
@Helen07022015
· 8h
сейчас прямо через фирмы прокладки в Грузии в Россию идет военный импорт, системы оптического наблюдения, микросхемы для ракет. Там за месяц открылось несколько тысяч российских фирм прокладок! И это с разрешения правительства Грузии! Они поддерживают оккупантов!
Если Украинцы это фейк , то и остальные 14 республик тоже фейк !
Слышь, таракан , белорусы это фейк !
Передайте тоКаеву , что Казахстан и казахи тоже фейк !…
ПАРАША - ты один большой вонючий фейк !!!🤪
І де були тоді орки?
Употребление современной версии солунского наречия староболгарского языка - единственный признак якобы "славянства" русских, как народа.
Человек, считающий себя русским по национальности - чисто политический продукт российского империализма, искусственная агломерация отщепенцев из народов, населяющих Империю.