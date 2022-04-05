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За сутки оккупанты нанесли 54 удара по Харьковщине: 6 человек погибли, 8 получили ранения, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс,харківщина

За минувшие сутки оккупанты нанесли 54 удара по Харьковщине из разных видов оружия дальнего действия: артиллерийские удары, минометные и танковые обстрелы, обстрелы из РСЗО. Пострадали районы Салтовка, Пятихатки, Алексеевка, Холодная Гора, Дергачи, Барвенково, Чугуев.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Среди мирного населения есть пострадавшие в результате вчерашних дневных обстрелов в Харькове и Чугуеве. В Харькове и районе - 4 погибших, 3 человека госпитализированы. В Чугуевском районе - 2 погибших, 5 человек ранены", - сообщил Синегубов.

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За сутки в Барвенково оккупанты обстрелами повредили жилые дома, автомобили и сельхозтехнику. Синегубов призвал местных жителей записываться на эвакуацию поездами. Также рекомендовано обезопаситься жителям Лозовой - через населенный пункт курсируют бесплатные поезда. За дополнительной информацией следует обращаться в органы местного самоуправления.

"Продолжаем обеспечивать город Харьков и область гуманитарной помощью. Продукты питания распределяем в пунктах выдачи "Новой почты" и "Укрпочты",  предоставляем адресную помощь в городе Харьков и в громадах Харьковщины. Харьковщина готова к любым сценариям, наши Вооруженные Силы Украины - на позициях и обороняют область. А мы должны держать крепкий тыл", - резюмировал Синегубов.

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Я не загинув - а єто вам большой мінус
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05.04.2022 11:03 Ответить
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05.04.2022 11:12 Ответить
хочеться прокинутися у світі, де немає росіян...
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05.04.2022 12:24 Ответить
 
 