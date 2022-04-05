РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17003 посетителя онлайн
Новости ЭкономикаВойна в Украине
752 4
Ахметов (1999) Тарифы на электроэнергию (1907)

В марте ДТЭК бесплатно поставил военным и медикам электроэнергию на 32 млн грн

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

електроенергія

В марте компания ДТЭК Рината Ахметова бесплатно поставила военным и медицинским учреждениям, а также производителям хлеба электроэнергию на сумму 32 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Цензор.НЕТ.

"С начала войны ДТЭК вносит свой вклад в общую победу и предоставляет бесплатно электроэнергию объектам критической инфраструктуры. Электричеством были обеспечены больницы, военные учреждения и производители социального хлеба в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях", - сообщили в компании.

Бесплатное электричество в марте получили около 150 учреждений и предприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация критическая: Минэнерго просит украинцев по возможности оплачивать счета за электроэнергию

Из них 100 – это госпитали, больницы и другие медицинские учреждения. В частности, это Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова, Днепропетровская областная детская клиническая больница, Киевская городская клиническая больница №5" и другие.

"ДТЭК продолжит бесплатно предоставлять электричество военным и медицинским учреждениям в этих регионах до полной победы Украины", - заявили в компании Ахметова.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Важлива та допомога, що не на словах, а на ділі- як ця.
показать весь комментарий
05.04.2022 11:13 Ответить
Для перемоги не жалко
показать весь комментарий
05.04.2022 11:16 Ответить
А уявляєте, яка допомога була б, якби з ахметова стягнули все, що він висмоктав з України за часи своєї олігархічної "діяльності", включно з компенсацією за спонсорування всіляких антидержавних політичних партії типу "регіонів"?
показать весь комментарий
05.04.2022 12:06 Ответить
 
 