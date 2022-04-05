Бутусов об отключении вещания "Прямого", "Эспресо" и "5 канала": "Вместо вооружения и мобилизации Офис Президента тратит время на сведение политических счетов"
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Ограничение свободы слова в отношении каналов, патриотическая позиция которых не вызывает сомнения, – это пренебрежение власти ко всем украинцам. Только свобода слова является гарантией контроля общества над властью. Неконтролируемая власть – это опасность.
Об этом на своей странице в фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя отключение вещания "Прямого", "Эспресо" и "5 канала".
"Мы воюем за свободу, и это та ценность, которая делает наш народ и армию непобедимыми. Ограничение свободы слова в отношении каналов, патриотическая позиция которых не вызывает сомнения, - это пренебрежение власти ко всем украинцам. Мнение, будто "война все спишет". Не все и не всем, только свобода слова является гарантией контроля нашего общества над властью. Неконтролируемая власть – это опасность, в чем мы много лет убеждаемся. Поэтому немедленно возобновите вещание и не унижайте Украину своим безумным желанием заткнуть любую отличающуюся от вашей позицию. Выглядит это так, что вместо вооружения и мобилизации Офис Президента тратит время на сведение политических счетов", - заявил Бутусов.
Ранее концерн РРТ отключил вещание "Прямого" и "5 канала". Глава ГПК Виталий Шабунин, комментируя это, заявил: "Именно так начиналась путинская цензура в медиа".
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Что сейчас делать будем? Какие предложения?
Але це заходить занадто далеко.
Рішення є, але воно небезпечне. Солдати відмовляються від оборонної діяльності, поки Зеленський не вибачиться і не скасовує рішення. Скажіть президенту, що ви будете боротися лише за вільну та відкриту демократію. Звичайно, це все подарунок для Кремля.
https://espreso.tv/infomaroderstvo-i-zvedennya-politichnikh-rakhunkiv-zhurnalist-butkevich-pro-vidklyuchennya-espreso-pryamogo-i-5-kanalu
https://youtu.be/VHrgF2gsviI
НО! До этого нужно дожить с приличной победой и не дай бог потерпеть поражение.
Ну що ж , вважаю - внутрішнє перемир'я закінчилось . Хочете війни , тварі , - буде вам війна ..
І півтора місяця не протримались . Зебіли , одним словом . .
Про які саме - шпільки в бік влади йде мова , я не знаю . Якщо мова про критику деяких дій влади , то це цілком справедливо і виправдано . Влада повинна знати думку всього суспільства , а не лише свого виборця , і зважати на неї ! " Канали Порошенка " хоч і опозиційні до чинної влади , але 100% - суто проукраїнські ,, на відміну від Інтера ( наприклад ) який , як ні в чому не бувало , приймає участь у телемарафоні .! І закривати їх мовлення це абсолютна дурня . Або провокація ворогів України . .
так що говорящая голова Зеленьский вибачаюся за образу,повинен посприяти та дати простiр для ефiру прямому та пятому а iще грошi нехай платить зсу а то щось його коло мабуть з грошима а Хлопцi якi захищають його не отримують грошi бо банк хоче щоб хлопцiз фронта за картками прийшли в банк особисто.
Війна вже списала просрані через відкати гроші на дороги і аеропорти, бо їх практично не залишилось.