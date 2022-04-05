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Новости Политика УкраиныВойна в Украине
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5 канал (13630) Зеленский (16621) свобода слова (1159) цензура (1317) телевидение (855) Бутусов Юрий (3916) Прямой_канал (55) Офис Президента (1693)

Бутусов об отключении вещания "Прямого", "Эспресо" и "5 канала": "Вместо вооружения и мобилизации Офис Президента тратит время на сведение политических счетов"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

прямий

Ограничение свободы слова в отношении каналов, патриотическая позиция которых не вызывает сомнения, – это пренебрежение власти ко всем украинцам. Только свобода слова является гарантией контроля общества над властью. Неконтролируемая власть – это опасность.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя отключение вещания "Прямого", "Эспресо" и "5 канала".

"Мы воюем за свободу, и это та ценность, которая делает наш народ и армию непобедимыми. Ограничение свободы слова в отношении каналов, патриотическая позиция которых не вызывает сомнения, - это пренебрежение власти ко всем украинцам. Мнение, будто "война все спишет". Не все и не всем, только свобода слова является гарантией контроля нашего общества над властью. Неконтролируемая власть – это опасность, в чем мы много лет убеждаемся. Поэтому немедленно возобновите вещание и не унижайте Украину своим безумным желанием заткнуть любую отличающуюся от вашей позицию. Выглядит это так, что вместо вооружения и мобилизации Офис Президента тратит время на сведение политических счетов", - заявил Бутусов.

Читайте также: Шабунин об отключении вещания "Прямого", "Еспресо" и "5 канала": "Именно так начиналась путинская цензура в медиа"

Ранее концерн РРТ отключил вещание "Прямого" и "5 канала". Глава ГПК Виталий Шабунин, комментируя это, заявил: "Именно так начиналась путинская цензура в медиа".
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Топ комментарии
+123
Єдине досягення Зеленського- "я тут", все інше роблять військові, добровольці, лікарі, волонтери- ЛЮДИ та Захід.
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05.04.2022 11:20
+103
Бо як був нікчемою так і лишився.
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05.04.2022 11:17
+77
А що, хтось сподівався, що він, чи його оточення змінилося? А всі військові досігнення то завдяки простим людям.
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05.04.2022 11:18
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Є різниця між гілками кгб? Не вплутуйте в гебешні розбірки... є бажання вилизувати каламойську ляльку, робіть тихенько
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05.04.2022 13:03 Ответить
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05.04.2022 12:19 Ответить
так, неприємно все це,оп виявляється має вдосталь часу на політичні чвари..
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05.04.2022 12:20 Ответить
А censor.net тоже запросто закрыть, и отключить интернет всем недовольным Зелей - вот и диктатура готовая. И это будет обязательно если молчать.
Что сейчас делать будем? Какие предложения?
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05.04.2022 12:27 Ответить
і ніхто не узнає, що вірний служка арахамія вже все продав рашці. Дуже зручно. ...але тупо
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05.04.2022 12:35 Ответить
Поки що доносити своє обурення всіма доступними мирними засобами. Треба дати владі шанс схаменутися.
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05.04.2022 13:00 Ответить
Путину много лет Европа давала шанс схаменутися, результат мы с вами хорошо ощутили
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05.04.2022 14:04 Ответить
Пропозиції: в Києві зараз сидить як мінімум 1млн. Українців. Їм дістатися банкової раз плюнуть( це не нам пертися через пів країни). Пора влаштовувати мітинги протесту! І нехай тільки спробує зелена банда вякнути про 'військовий стан' чи запровадити в місті безпідставну комендантську годину на 3 дні! Ну а якщо акцій протесту не станеться....ну то такі в Києві 'українці' значить...
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05.04.2022 13:19 Ответить
Огидний зелений мародер
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05.04.2022 12:30 Ответить
на крові патріотів виростає біснувате кордупленя - Великий Диктатор, лідєр всєго чєловєчєства, йбйгмть!
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05.04.2022 12:32 Ответить
Путін теж з цього починав. Не вірю, що Зєлєнський настільки тупий, щоб продовжити знищення ЗМІ, не пов'язаних з рашкою.
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05.04.2022 12:33 Ответить
Не Офіс Президента, а off-пись перепиZЕдентиска!
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05.04.2022 12:41 Ответить
Здається, йдеться про намагання зберегти єдність під час війни, тому що зараз почала виходити багато критики на адресу президента.
Але це заходить занадто далеко.
Рішення є, але воно небезпечне. Солдати відмовляються від оборонної діяльності, поки Зеленський не вибачиться і не скасовує рішення. Скажіть президенту, що ви будете боротися лише за вільну та відкриту демократію. Звичайно, це все подарунок для Кремля.

https://espreso.tv/infomaroderstvo-i-zvedennya-politichnikh-rakhunkiv-zhurnalist-butkevich-pro-vidklyuchennya-espreso-pryamogo-i-5-kanalu
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05.04.2022 12:51 Ответить
После массовых смертей детей и женщин ,из за саботажа зелупой подготовки к отражению полномасштабного вторжения -зеля может идти вслед за свинособачьим кораблем
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05.04.2022 13:19 Ответить
Брехня!!!! Від цензора не летить нічого окрім вільної журналістика!!! А погрози і лють і ненависть і агресія летить від НАС- дуууже злииих українців!!! То що по твоїй тупій логіці нас закрити треба?
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05.04.2022 13:24 Ответить
Ти під яким ніком був у минулому житті до деактивації, що такий лютий?
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05.04.2022 14:53 Ответить
Особисто я хочу щоб переговори з російськими вбивцями вів Порошенко і Бутусов. Бо закриття цих каналів явно говорить що Зеленський хоче відмовитися від НАТО і від Криму. Алк Зеля ні Пороха ні Бутусова і близько не підпустить до цього.
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05.04.2022 12:54 Ответить
Ракетна програма та зрив її.. Хто винуватець?

https://youtu.be/VHrgF2gsviI
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05.04.2022 13:01 Ответить
Украина частично (и очень неплохо) отбилась и естественно пошли переключения внимания на внутренние дела и разбор ошибок и зрад. Если удастся хотя бы отогнать парашу на 23.02. этого года то на все ОП будет громадный вал критики и недовольства.
НО! До этого нужно дожить с приличной победой и не дай бог потерпеть поражение.
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05.04.2022 13:01 Ответить
У бутусова знов читає з папірця. Регулярно у бочку меду підливає ложку дьогтю. Дуже знайомий стиль оболванювання ват
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05.04.2022 13:13 Ответить
Не спише нічого війна, навпаки, ще дорахує до бухгалтерії помилок , головотяпства, зрадництва, непрофесійності- все зеленгій отарі нагадаємо, абсолютно безсенсовно ліпити з Бубочки Рятівника Націїї, бо рятівника ми знаємо- це ЗСУ, ТРО добровольчі загони, простий народ України. Воно вже хоче на другий термін. А зась тобі!
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05.04.2022 13:15 Ответить
Ублюдочні , .бонуті ЗЕлені створіння ,, ви буквально змушуєте порохоботів - мочіть вас в сортірє . .
 Ну що ж , вважаю - внутрішнє перемир'я закінчилось . Хочете війни , тварі , - буде вам війна ..
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05.04.2022 13:17 Ответить
Шо відкриваємо другий фронт?
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05.04.2022 13:35 Ответить
А що ж робити .? Змушують .. .
І півтора місяця не протримались . Зебіли , одним словом . .
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05.04.2022 13:38 Ответить
Да не зебилы, а как раз порохоботы держались почти месяц. Я же так понимаю, это поклонники Порошенко уже вовсю критикуют действия Зеленского? Я смотрела поначалу канал Прямой. И первые недели три там воздерживались от шпилек в сторону Зеленского, а потом началось. И это было неприятно видеть. У нас идет страшная война. И наши держатся вот уже сколько. Для меня это чудо (ну может я плохо представляла себе возможности армии). Впереди события еще страшнее. А эти три канала видимо решили, что они имеют право сейчас вести свою собственную трансляцию. То есть все каналы включились в этот марафон, а эти говорят, что нет, мы не будем. Мы будем вести свое вещание. Сейчас в стране военное положение и надо подчиняться указам Верховного главнокомандующего. Поклонникам Порошенко, которые сейчас начнут метать дерьмо в мою сторону, докладываю, голосовала за Порошенко. Но нынешними действиями Зеленского удовлетворена полностью.
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05.04.2022 15:54 Ответить
Я тб взагалі не дивлюся . Але чую з джерел яким довіряю , що так названі - канали Порошенка пропонували свої послуги для всеукраїнського телемарафону , проте їм відмовили . Тому вони вирішили вести свій телемарафон . Але тепер їх мовлення в Т 2 взагалі припинили .
Про які саме - шпільки в бік влади йде мова , я не знаю . Якщо мова про критику деяких дій влади , то це цілком справедливо і виправдано . Влада повинна знати думку всього суспільства , а не лише свого виборця , і зважати на неї ! " Канали Порошенка " хоч і опозиційні до чинної влади , але 100% - суто проукраїнські ,, на відміну від Інтера ( наприклад ) який , як ні в чому не бувало , приймає участь у телемарафоні .! І закривати їх мовлення це абсолютна дурня . Або провокація ворогів України . .
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05.04.2022 16:39 Ответить
Я прихильниця ЗСУ та свободи слова та повнiстю задоволена дiями ЗСУ ! Та не дуже свободою слова ,а чому б це так було?.Якщо не дають ефiрний простiр проукраiнським каналам тому що хтось щось казав там про зеленьского якось???? Дуже цiкаво А як же iнтер який так «чекав весни так чекав»ось i дочекався а чому вони завжди там про весну казали?Хто зна?Рота iм нiхто не закривав а тепер вони в марафонi.....вони ж вiЙни паскуди чекали та натякали на це кожного разу коли казали «Чекаймо ВЕСНИ!!!Жах
так що говорящая голова Зеленьский вибачаюся за образу,повинен посприяти та дати простiр для ефiру прямому та пятому а iще грошi нехай платить зсу а то щось його коло мабуть з грошима а Хлопцi якi захищають його не отримують грошi бо банк хоче щоб хлопцiз фронта за картками прийшли в банк особисто.
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05.04.2022 16:48 Ответить
А не поклонникам Порошенко можно "кидать дерьмо в твою сторону"? Среди бывших избирателей Зе тоже есть разумные люди. Им можно?
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05.04.2022 17:05 Ответить
Можно.
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07.04.2022 01:38 Ответить
Дєрмак готує українців до капітуляції. Чекаємо виходу на арену Співаків-піховшиків- арахамій з подоляками....
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05.04.2022 13:44 Ответить
Успехи и популярность плюс многие ,, попутные,, факторы могу сыграть злую шутку. История знает много примеров когда из ,, любимцев,, народа выростали фюреры,они начинали с политических конкурентов и ,, затыкали ,, рты. Закрытые каналы были совсем не пророссийскими. Фашистских каналов слуги народа почему то не замечали два года. Сейчас мы видим вторую половину Президента ( позитивную и достойную) но нужно помнить и первую- Коломойскую....
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05.04.2022 13:56 Ответить
Зеленский, даже не мечтай сделать из Украины подобие Рашки или Белорусии, уже в Ростове не получиться спрятаться
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05.04.2022 14:00 Ответить
А хто йому завадить?
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05.04.2022 14:09 Ответить
Ті хто завадив Путлеру,українці
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05.04.2022 14:20 Ответить
А де були українці, коли українці обирали його президентом? Я правильно запитав? Чи то якiсь інші українці були?
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05.04.2022 14:24 Ответить
Сватов по телевизору смотрели, но есть и другие украинцы,которые не смотрят 1+1
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05.04.2022 14:50 Ответить
ЗСУ
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05.04.2022 17:06 Ответить
Опудало каламойського дуже добре служить своєму господареві.
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05.04.2022 14:07 Ответить
Услужливые идиоты в оффисе президента хуже врагов. Хотя, они могут быть и врагами, мимикрирующими под услужливых идиотов.
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05.04.2022 14:33 Ответить
5 Канал знову є на супутнику. Але на Т2 замість цих каналів - крутять телемарафон з бєніною мосійчучкою.
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05.04.2022 14:54 Ответить
і в кабелі Еверест - також з рада
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05.04.2022 20:53 Ответить
От таке "єднання" від ЗЕлених.
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05.04.2022 21:17 Ответить
Думка, ніби "війна все спише". Не все і не всім. Джерело: https://censor.net/ua/n3331472

Війна вже списала просрані через відкати гроші на дороги і аеропорти, бо їх практично не залишилось.
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05.04.2022 17:19 Ответить
зеленский хочет как ***** быть,тоже всем рты позатыкать?!
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05.04.2022 18:00 Ответить
саме так
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05.04.2022 20:52 Ответить
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