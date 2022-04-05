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Украина и ЕС будут искать преступников, которые пытали людей во время оккупации, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Украина начинает собирать информацию о всех причастных к издевательствам над украинским народом на территориях, временно оккупированных российскими войсками.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью украинским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Отдельно есть наше внутреннее дело в отношении этих преступников, которые пытали наших людей. Всех видов, которые мы видим. Мы начинаем собирать эту информацию. Будем искать всех этих людей", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Глава Украинского государства проинформировал, что договорился о совместной следственной комиссии с Европейским Союзом. По его словам, прокуроры разных государств совместно с украинскими правоохранителями будут проводить расследование этих преступлений.

По словам Президента, будет найдена процедура, как найти и наказать тех преступников, кто совершал беспредел в Украине.

"Мы найдем процедуру, как найти и наказать тех, кто совершал беспредел в Украине. Найдем мы эту процедуру, будет план действий. Я думаю, что здесь никаких секретов нет. Мы будем это открыто делать, и потому нет смысла держать в секрете, которым образом мы будем находить этих преступников", - сказал он, отвечая на вопрос об обнародованных списках совершивших преступления, в частности, в Киевской области.

Зеленский сообщил, что будет создана специальная комиссия, где будет представлен генпрокурор Украины и обязательно присоединится человек из Офиса Президента. "Потому что очень важно для меня получать информацию, как идет этот процесс... Не хочется, чтобы этот вопрос был решен только через 20 лет. Я думаю, что найденный механизм будет очень действенным", - сказал Глава Украинского государства.

При этом президент подчеркнул, что этот процесс не выгодно никому затягивать. "Потому что, к сожалению, доказательств преступлений очень много, и они будут еще появляться", - добавил Зеленский. В этом контексте он упомянул и Мелитополь, и Изюм и другие города. "Мы даже не представляем, что там происходило", - подытожил Президент.

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Напомним, 2 апреля Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства гражданских захватчиками.

Среди уже найденных жертв военных преступлений русских войск есть изнасилованные женщины, тела которых пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, дети, пожилые люди, мужчины. У многих – связанные руки, есть следы пыток, многие убиты выстрелами в затылок.
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Топ комментарии
+9
Так чого їх шукати.....вже списки є...страчувати за списком....
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05.04.2022 11:19
+7
Українці вже знайшли злочинців, які 3-и роки замість захисту України, займались її розкраданням і закатуванням грошей в асфальт.
Після війни ці злочинці повинні понести відповідальність.
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05.04.2022 11:20
+4
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05.04.2022 11:22
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Так чого їх шукати.....вже списки є...страчувати за списком....
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05.04.2022 11:19 Ответить
Українці вже знайшли злочинців, які 3-и роки замість захисту України, займались її розкраданням і закатуванням грошей в асфальт.
Після війни ці злочинці повинні понести відповідальність.
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05.04.2022 11:20 Ответить
Зрадник та колаборант дєрьмак зараз зайнятий накручуванням рейтингів клована та всій їхній шоблі. Яка відповідальність?
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05.04.2022 11:23 Ответить
Тебе що заклинело?Бігом на воєнкомат а то тебе закатаємо!
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05.04.2022 13:09 Ответить
Половина здохли ...половину взагалі ніяк не ідентифікуєш. Це все популістські казки. Знищувати всіх кацапів,як таких хто скоював військові злочини-ось і все.
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05.04.2022 11:21 Ответить
А их идентивицировать и не надо. Просто по списку, всех военнослужащих этих частей - под суд. Или уничтожать без суда и следствия, в любой точке мира.
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05.04.2022 11:35 Ответить
Ну так об этом и речь. Но кто этим займётся? Баканов,что ли? Бугага.
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05.04.2022 11:41 Ответить
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05.04.2022 11:22 Ответить
Зрадники та колаборанти зараз розігрують з себе героїв нації. Дурень клован не вилазить з екранів. Пропаганда-наше все. Але Україне-це не засрашка.
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05.04.2022 11:26 Ответить
Хто зрадник? Слідкуй за словами прийдемо знайдемо тебе на дивані! Подивимось якій ти патріот на передовій!
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05.04.2022 13:12 Ответить
В дупу йди,чмо.
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05.04.2022 15:30 Ответить
иди нах гнида кацапская
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05.04.2022 11:36 Ответить
І навіть сьогодні є люди, які в усьому звинувачують діючу українську владу, а не державу-агресора. Можу про таких сказати лише одне- це корисні ідіоти Кремля. Це я казав за каденції Порошенко- це я кажу і зараз за каденції Зеленського.
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05.04.2022 11:27 Ответить
Лови любого кацапа в формі, - що їх шукать, в Україні їх зараз тисяч 200.
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05.04.2022 11:31 Ответить
"Будемо шукати всіх цих людей" - отличный план действий. Из серии "Будем ждать хорошую погоду"
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05.04.2022 11:32 Ответить
Есть более лучшие предложения? Безалтернативная критика - прерогатива злостных дебилов.
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05.04.2022 11:37 Ответить
Обсирать собеседника не дождавшись ответа - вот это настоящий "злобный дебилизм".

А предложение конечно есть. Не нужно выдумывать велосипед. Президент мог бы сказать:
"Мы создадим свой - украинский аналог израильского "Моссада" и уничтожим всех зверей и насильников в какой бы дыре россии они не спрятались"
По другому звучит, правда? Четко, конкретно и убедительно.
Но он так не сказал и не скажет. Было очередное "бла-бла-бла" ни о чём. И это бесит и пугает.
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05.04.2022 11:53 Ответить
Он так и сказал, только другими словами.
На то он и президент, чтобы выбирать слова.
А по сути он сказал то же самое.
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05.04.2022 12:05 Ответить
Вы не понимаете разницы между "четко, конкретно и убедительно" и "расплывчатые, ни к чему не обязывающие формулировки".
Извините, но не вижу смысла в дальнейшем диалоге.
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05.04.2022 12:21 Ответить
При желании приведённые вами слова тоже можно назвать блабла
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05.04.2022 12:06 Ответить
Ты думай, как победить. Нехрен на потом что-то откладывать. На детей и внуков войну откладывать.
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05.04.2022 11:36 Ответить
навiщо шукати якщо вони геть усi там убивцi на самосуд iх жителям Харкова, Бучi, Бородянки та iнших мiст. В iдеалi марiупольцям вiддавати
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05.04.2022 11:42 Ответить
Ага... В 2014 році ти сам ОСОБИСТО вже Безлера знайшов і намагався задушити. Так обіймав... Так обіймав...
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05.04.2022 11:52 Ответить
А почнемо з ІНІЦІАТОРА надати можливість активації вторгнення. Перемога й... Від Чопа пронос естафетний на колоді, у дьогті й пір'ях, буде до Луганська, де отримає "вибір" - на палю, у шнУрок, на бойню, під струм, під стіну й куля, з моста у ріку, з балкону на асвальт, чи отрута! З орденом "Зе-пірімушець!" з гайкою на спині!
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05.04.2022 11:58 Ответить
Кончений зелений ПОПУЛІСТ!! влаштував сьогодні інтерв'ю у стилі путлєра на тв і блєяв там всяку *****!! Вмикайте Еспресо, 5й, прямий на т2 вилупки!!!!!!
'катували людей під час окупації'- для зелених виродків що це вже в минулому часі???! Чи далі Києва не видно??? У нас прямо в цей момент катують Херсонщину Запоріжжя Донеччину Луганщину Харківщину!!!!!!!
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05.04.2022 12:09 Ответить
зеленский, кто тебе, пустобреху верит? почему народу не рассказываешь, кто здал Херсон? кто разминировал границу с Крымом? почему оккупированные области оставили, людей не эвакуировали, не раздали населению оружия? зеленский должен каяться перед семьями замученных мирных людей, а он еще выступает.. кто выпустил мертвечука и олигархов с миллионами? ведь все предупреждали о войне..
трепло зеленский, не мешай ЗСУ делать свое дело.. только отчаянное сопротивление военных Украины и народа - помешало оркам захватить Украину полностью..
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05.04.2022 12:23 Ответить
Ану виродки москальські бігом на воєнком !Хто позволив вам ображати Президента!
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05.04.2022 13:16 Ответить
Цікаво, що скажуть після цього любителі секти Гааги, Нюрнюерга та інших міжнародних судів та трибуналів?
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05.04.2022 14:13 Ответить
 
 