Пока мы не получили перечня стран, которые готовы полностью включиться за нас, - Зеленский о гарантиях безопасности для Украины

Украина пока не имеет перечня стран, готовых в качестве гарантов безопасности "cтопроцентно включиться" за нее.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью украинским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Разные страны готовы гарантировать разное. Пока мы не получили перечня стран, которые готовы полностью включиться за нас. Нам нужны серьезные игроки. Нам нужен круг стран, которые готовы в течение 24 часов предоставить любое оружие, которое нам нужно, чтобы санкции были разработаны заранее, и в первую же секунду, когда мы почувствовали угрозу со стороны Российской Федерации, круг этих государств объединился и ввел все сразу. Под колбу загнали эту страну (Россию, – ред.)", - сказал он.

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Президент Украины также раскритиковал идеи "демилитаризации" и "денацификации", которые Россия хотела бы внести в соглашение.

"Фразу "демилитаризация" мы забыли еще тогда, когда мне предлагали уехать из Киева. Денацификация – звучит обидно, мы можем использовать этот термин по отношению к противнику и, как показала та же Буча, мы правы", - сказал Зеленский.

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По его словам, "мы объяснили, что армия должна соответствовать по уровню той армии, которая у нас существует, которая способна защищать наше государство. Мы понимаем, что, даже если мы подпишем самое мощное соглашение, через два года Россия может вернуться".