Пока мы не получили перечня стран, которые готовы полностью включиться за нас, - Зеленский о гарантиях безопасности для Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина пока не имеет перечня стран, готовых в качестве гарантов безопасности "cтопроцентно включиться" за нее.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью украинским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Разные страны готовы гарантировать разное. Пока мы не получили перечня стран, которые готовы полностью включиться за нас. Нам нужны серьезные игроки. Нам нужен круг стран, которые готовы в течение 24 часов предоставить любое оружие, которое нам нужно, чтобы санкции были разработаны заранее, и в первую же секунду, когда мы почувствовали угрозу со стороны Российской Федерации, круг этих государств объединился и ввел все сразу. Под колбу загнали эту страну (Россию, – ред.)", - сказал он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не верит российским гарантиям. Мы понимаем, что через два года после подписания соглашения Россия может вернуться, - Зеленский
Президент Украины также раскритиковал идеи "демилитаризации" и "денацификации", которые Россия хотела бы внести в соглашение.
"Фразу "демилитаризация" мы забыли еще тогда, когда мне предлагали уехать из Киева. Денацификация – звучит обидно, мы можем использовать этот термин по отношению к противнику и, как показала та же Буча, мы правы", - сказал Зеленский.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский попросил Байдена предоставить Украине гарантии безопасности: "США рассматривают это предложение"
По его словам, "мы объяснили, что армия должна соответствовать по уровню той армии, которая у нас существует, которая способна защищать наше государство. Мы понимаем, что, даже если мы подпишем самое мощное соглашение, через два года Россия может вернуться".
Пожалуйста, подождите...
Договір може мати 2 пункти: 1.Нападник оголошує капітуляцію.2.Нападник пропонує схему погашення збитків та розмір контрибуції. В тому числі збитки сім"ям загилих.
Всі інші договори приведуть до фашистського терміну "денацифікація" -- повне знищення народу України! Ей, переговорники, ви про це мрієте?
Только дятлам это не понятно..
Изобретать велосипед могут только чонченные дебилы из оп и иже с ними!!!
Есть НАТО,Все точка!
Всему миру это все и нах не нужно!
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2022/03/23/7136465/
В Україні вже почалася дискусія про те, чи варто нам прагнути членства в Альянсі. Хтось каже, що у разі, якщо це настільки критично для Росії, цим можна поступитися. Інші дорікають, що Україна не отримала від НАТО захисту, про який мріяла. Популярною є думка про те, що замість НАТО потрібен інший формат, який давав би Україні ще твердіші гарантії захисту. Власне, останню думку просувають і офіційні посадовці.
Але одночасно з цією дискусією помітні також значні інформаційні зусилля, спрямовані на критику НАТО, на формування за ним іміджу "недієздатної організації", яка "не підтримує Україну". Як і те, що більша частина цієї критики ґрунтується на неправді та перекрученнях.
І насамкінець: зараз частіше, ніж будь-коли, лунають заяви про те, що Україну, мовляв, гарантовано не візьмуть до Альянсу. Мовляв, члени НАТО відверто повідомляли про це керівництво України. Забігаючи наперед: це неправда. І ті, хто її поширюють, часто знають, що це неправда. А реальність полягає у тому, що саме зараз перспектива вступу перетворилася з гіпотетичної на цілком досяжну.
Причому цей вступ може статися значно швидше, ніж багато хто уявляє, якщо Україна зараз не відмовиться від євроатлантичного спрямування.
На жаль, останнє є можливим. Є шлях для цього (у рамках угоди з РФ), є готовність частини еліт.
Міф - "нас ніколи не візьмуть в Альянс!"
Це - ще один аргумент, який зараз доводиться чути. У тому числі особисто від президента, але не тільки від нього. Мовляв, Володимиру Зеленському про це говорили інші лідери у розмовах за закритими дверима.
З усією відповідальністю стверджуємо: це неправда.
Ні, Україна не чула від жодного з європейських та північноамериканських посадовців, а тим більше від представників НАТО заяв про те, що нам туди не увійти. Навпаки, на всіх без винятку зустрічах лунає протилежне, а у рішеннях самітів Альянсу формулювання щодо України щоразу стають амбітнішими.
Українці вірять у перемогу і не готові капітулювати. А угода без суспільної легітимності буде нікчемною і призведе до дуже непростих процесів у країні.
На Банковій це чудово розуміють - не дарма президент Зеленський заявив про готовність консультуватися з людьми ("провести референдум").
От тільки схоже, що одночасно принаймні частина українських політичних гравців почала працювати над дискредитацією НАТО, немов превентивно готуючи країну до такого сценарію. І хоча деякі їхні публічні претензії мають сенс, більшість є безпідставними.
Міф про "слабке НАТО"
"Якби Україна була членом НАТО, війна би не розпочалася". Це - слова Зеленського, що необережно прозвучали в інтерв'ю CNN наприкінці минулого тижня. Про подібне президент говорив не раз, ще до вторгнення; тоді це звучало у тому сенсі, що членство України в НАТО потрібне для того, щоби убезпечитися від нової війни.
Чого ж тоді йдеться, що це "необережні" слова? Бо в останні 2-3 тижні, невдовзі після початку переговорів з РФ, офіційний Київ почав планомірно і на усіх рівнях (передусім з Банкової) просувати думку про те, що НАТО нам не потрібне, бо Альянс "слабкий" і не має наміру захищати своїх членів у разі агресії РФ, а тому членство у ньому Україні не потрібне.
Ці два твердження є взаємовиключними.
Є всі підстави вважати, що перше з них є щирим, а друге - свідомо неправдивим. Бо реальність полягає у тому, що держави-члени Альянсу мають все те, чого прагне Україна. Системи ППО, армія союзників "на землі" у східних членах Альянсу, постійне повітряне патрулювання, статтю 5 про колективну оборону…
Якщо з України у січні-лютому, зі зростанням загрози, іноземці виводили своїх військових інструкторів, дипломатів тощо - то у Польщі та державах Балтії військова присутність союзників лише зростає. Це відбувається і в останній тиждень, попри те, що загроза нападу Росії на держави Альянсу зростає, і вже звучать навіть прямі погрози керівництва РФ у бік, наприклад, Польщі.
Тож припущення, що ключові держави-союзники не будуть захищати інших у разі нападу Путіна, позбавлені ґрунту.
А не навпаки.
Всі дали зрозуміти: ніяких мирних угод з фашистким кремлем, інакше припинять і тим допомагати, що дають зараз, та навіть санкції знімуть після любої такої угоди - вчора слухав декількох сенаторів з США.
Клоуни так і не зрозуміло, що спочатку потрібно домовлятись з країнами, а потім називати їх "гарантами безпеки".
Альтернативи НАТО не має. Все інше - це від лукавого.
Ту усе просто, якщо РФія підпише таку угоду, то значить реально ці гарантії нічого не варті, а якщо це будуть дієві гарантії, то вона ніколи це не підпише.
Не займайтесь профанаціями .
виття на російських "ліберальних" болотах.
чому світ розуміє різницю між кадировцями та чеченцями? у нас також так! є путінці і є росіяни
До НАТО не беруть, і ти охолов, і країни гарантами ставати не хочуть...
Може, справа не в країнах, може, причину в собі і своїх підходах пошукаєш?
В України є лише два шляхи - або стати членом НАТО , або периферією кацапляндії . Досить марити , вернись на грішну землю Вова .
Ніколи не забути й не простити. Це мало стати реальністю для цілої України, якби осатаніла руZZня змогла перемогти. І, на жаль, може повторитися в близькому майбутньому, якщо зрадники продовжуватимуть свої переговори на рашистських позиціях і вкрадуть у нашої армії право на перемогу.
===============
Збройні Сили України. Війна з окупантами, [04.04.2022 19:16]
[ Альбом ]
Буча. Дитячий табір. Підвал. Всі з зав'язаними руками. Всі катовані, в кого прострелені ногі, в кого 5 пуль в сердці, кому в голову. Орки там жили місяць.
Геноцид.
+4
Оборонный союз давно создан, он называется НАТО и в него уже вступили все уважаемые в мире страны, которые имеют самые сильные военные возможности. Выходит так, что те кто реально может предоставить гарантии безопасности Украине уже находится в блоке НАТО.
Если, допустим, страна НАТО, которая даст гарантии безопасности Украине подвергнется атаке лаптестана, то по договору за неё должны впрягаться все страны НАТО.
Поэтому как не крути, а альтернативы НАТО нет и не нужно изобретать велосипед Голобородька.
Все підводить до того, що Крим останеться Росії.
Не міг зрозуміти про що він говорить, (ніхрена не зрозуміло, якись понос) то роблю вивод , що може і Донбас віддамо. ***** словоблудіє одно, шось юлить, юлить, а жополизи журналісти чуть на колінах не повзають, (так вони все сильно і глибого розуміють аж готові його в сраку поцілувати).
Залужний сказав, що ми зможемо вернути всі наші території, якщо Захід нам поможе зброєю, а він уже почав нам її постачати.
На 15 років каже домовиться, т.е. це вже не його будуть проблеми. А потім буде ще одна війна.
А весь цей час ми будемо опускати очі , при зустрічі з рускими свинями.
Здасть Крим - стане зрадником.
В ході любих війн країни включаються до них поступово, завжди так було і їхня поведінка змінюється, так шо не треба ******* постійно одне і те саме людям.
Ви там в бункері питайте других політиків, людей , спеціалістів також , що вам робити краще, а то наробите.
Клоуны, почему-то решившие, что дипломатия - это для них.
только полностью вооруженная Украина по Швейцарской и Израильской схеме
1. У каждого в доме должно быть оружие на постоянной основе в обязательном порядке, бронежелет, каска, аммуниция, джавелин, стингер и т.д.
2. Регулярные учения где кому и когда удобно
3. Все новые дома ЖК и частные, административные в обязательном порядке должны строиться с бомбоубежищами
4. Современные танки, самолёты и вертолёты
5. Современная система ПВО и Железный купол
6. Сильная экономика без воровства и договорняков с Коломойским
только так Украина выстоит, НАТО потом само к нам будет просится!