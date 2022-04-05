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Бердянск (404) Зеленский (16621) Мариуполь (5563) путин (29870) Турция (3238) эвакуация (1759) потери (3875) ВСУ (5207)

Зеленский надеется на эвакуацию из Мариуполя убитых и раненых защитников - Турция готова помочь

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на вывоз из Мариуполя тел погибших защитников и раненых.

Об этом он сообщил в интервью украинским журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы договорились сегодня с Турцией. Она готова на сегодня вывезти кораблями раненых и убитых, перевезти их из Бердянска. Вся инфраструктура готова, чтобы вывезти раненых и погибших", - сказал он в интервью украинским журналистам, показанным в рамках телемарафона во вторник .

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"Мы ждем согласования от Путина. От этого зависит этот момент. Если не удастся - мы точно будем знать, что лично президент России не дает этой возможности", - сказал Зеленский.
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Топ комментарии
+22
Как ты спишь, Зебил, после того, как ослабил Украину до такой степени, что ***** осмелилось начать полномасштабную войну??? Хорошо спишь? А ешь как? В три горла? А гундосики записываешь между жратвой и спаньем?

Зедебилы 73%! Это ваших рук дело! Я вас ненавижу всеми фибрами души!!!

Надеюсь, и страдаете вы после вашего выбора больше, чем адекватные люди!
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05.04.2022 12:05
+20
воно вперте і тупе. Не чув і не хотів чути, коли казали - Вова в країні іде війна, не на часі витрачити кошти на казна що. Воно робило свое. А теперь звертається про допомогу вивезти трупи захисників Маріка. Частина ціх вбитих і на тебе пане президен
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05.04.2022 11:52
+16
Он сдает Мариуполь,Херсон, Донецкую и Луганскую области полностью?
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05.04.2022 11:51
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Що він сказав? Якшо коротко?
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05.04.2022 11:49 Ответить
Он сказал, если тебе бьют морду, надо договариваться, ещё один раунд переговоров.
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05.04.2022 12:11 Ответить
что Мариуполь он отдаёт - трупы забирает .... Он и Азову давно "предлагал" оттуда выйти... Стратег, короче и патриот...и не просто главнокомандующий...А верховный... як це не сумно-смішно
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05.04.2022 15:12 Ответить
гаранти безпеки від яневтiка
Ніколи не забути й не простити. Це мало стати реальністю для цілої України, якби осатаніла руZZня змогла перемогти. І, на жаль, може повторитися в близькому майбутньому, якщо зрадники продовжуватимуть свої переговори на рашистських позиціях і вкрадуть у нашої армії право на перемогу.
===============
Збройні Сили України. Війна з окупантами, [04.04.2022 19:16]
[ Альбом ]
Буча. Дитячий табір. Підвал. Всі з зав'язаними руками. Всі катовані, в кого прострелені ногі, в кого 5 пуль в сердці, кому в голову. Орки там жили місяць.

Геноцид.















+4

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05.04.2022 11:50 Ответить
А ось ЩО сталося із місцевою ТрО у Бучі.

"У Бучі Київської області російські окупанти жорстоко закатували та вбили місцевого мешканця. Він був бійцем загону самооборони. Про це розповів бізнесмен та політик Юрій Бірюков у Facebook з посиланням на інформацію від містян.
Чоловіку, який хотів захищати свою землю, рашисти вибили очі, відрізали ніс та вуха. Після цього вони його застрелили.





В його добровільний загін самооборони входили вісім осіб, які вирішили протистояти росіянам ще з 24 лютого. Однак пізніше шістьох із них знайшли на вул. Яблунській. Вони були розстріляні з близької дистанції, а також загарбники зв'язали їм руки." ©
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05.04.2022 12:10 Ответить
забрали з собою стільки рашистів, скільки змогли
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05.04.2022 12:22 Ответить
хтось хиба їх зрадив, бо аж занадто шибко їх вирахували, це неможливо.
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05.04.2022 12:32 Ответить
Можливо й зрадили, стосовно цього нічого не скажу. Випадків, коли місцеві ******** свідомо здавали оркам патріотично налаштованих громадян, достатньо. Питання в іншому: невже хтось і досі наївно вірить у те, що якщо "азовці" після свого титанічного спротиву здадуться в полон, їх залишать серед живих? Орки закатують їх із несамовитою жорстокістю, від якої у всієї України завмре серце.
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05.04.2022 12:44 Ответить
Боже, какой ужас !😢😢😢
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05.04.2022 13:15 Ответить
Он сдает Мариуполь,Херсон, Донецкую и Луганскую области полностью?
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05.04.2022 11:51 Ответить
он не собирается на второй срок, так что ему зачем париться... он же сам говорил в интервью кацапскми *хорошим* СМИ, что после него придут другие люди...
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05.04.2022 11:55 Ответить
Це можна було передбачити ще три тижні назад.
Нічого нового.
Питання, що будуть робити з Миколаєвом, Одесою.
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05.04.2022 12:13 Ответить
пісюаніст здасть усе,що запросять орки.Тільки є одне велике НО - питання зміни влади пропало у хотєлках рашистів,це не значить що воно-зелене залишиться правити на неокупованих землях.
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05.04.2022 12:35 Ответить
воно вперте і тупе. Не чув і не хотів чути, коли казали - Вова в країні іде війна, не на часі витрачити кошти на казна що. Воно робило свое. А теперь звертається про допомогу вивезти трупи захисників Маріка. Частина ціх вбитих і на тебе пане президен
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05.04.2022 11:52 Ответить
Відосик з Бучі здивував, як це президент воюючої держави,на якого в режимі нонстоп,зі слів його поплічників, здійснюються замахи, гуляє по лиш що звільненому місті,навіть без каски і не боїться прильоту якогось іскандера чи гіперзвукової- мабуть впевнений у своїй безпеці,чому??
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05.04.2022 11:53 Ответить
і як останній гопнік руки в кишенях тримає
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05.04.2022 11:57 Ответить
Ідіот якраз ти. Питання чому не стріляють по банковій я ставив вже раніше. Але він там в бункері сидить, так що не дістануть.
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05.04.2022 12:35 Ответить
ЗЕгнида теперь на трупах пиарится!? хламидия поблагодарит на переговорах партнеров от лица ЗЕ за предоставленную возможность пиариться?
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05.04.2022 12:20 Ответить
Вот для чего мосты разминировались! Понятно((((
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05.04.2022 11:55 Ответить
"сподівається"
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05.04.2022 11:56 Ответить
Що ти несеш???????? Знову починає показувати свій тупий мозок!!!!!!
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05.04.2022 11:56 Ответить
Чому в мене слово: Туреччина гойдається вище, ніж президент УКРАЇНИ?
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05.04.2022 11:59 Ответить
Это что, он хочет еще один Иловайск устроить?
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05.04.2022 12:01 Ответить
По кацапских каналах выкладывают мол в Марике 267 наших военных сдались в плен. Правда или фейк?
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05.04.2022 12:02 Ответить
Фейк.
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05.04.2022 12:07 Ответить
Задовбали коцапські фейкомети розганяти голімий фейк з вчорашнього дня ще. Немає ніяких достеменних підтверджень цього фейку, а вони все пьордять. Модери, АУ!
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05.04.2022 13:05 Ответить
Зря он говорит такие вещи заранее
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05.04.2022 12:03 Ответить
або не зря....як у телефонній розмові з вагнеровцями
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05.04.2022 12:24 Ответить
даремно його в це крісло посадили.Його місце якраз за роялем...
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05.04.2022 12:59 Ответить
Как ты спишь, Зебил, после того, как ослабил Украину до такой степени, что ***** осмелилось начать полномасштабную войну??? Хорошо спишь? А ешь как? В три горла? А гундосики записываешь между жратвой и спаньем?

Зедебилы 73%! Это ваших рук дело! Я вас ненавижу всеми фибрами души!!!

Надеюсь, и страдаете вы после вашего выбора больше, чем адекватные люди!
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05.04.2022 12:05 Ответить
Сейчас золотое время для зрадо-ботов.
Мариуполь ожидаемо падет, и в ООС тоже будут плохие новости. Это все понимали заранее.
Но войну проще всего проиграть разогнав зраду.
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05.04.2022 12:07 Ответить
так зелені "оЖИДали" шашличків ...
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05.04.2022 13:02 Ответить
А не спеши ты нас хоронить,
А у нас ещё здесь дела,
У нас дома детей мал мала,
Да и просто хотелось пожить.

А не спеши ты нам в спину стрелять,
А это никогда не поздно успеть,
.....................................................................
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05.04.2022 14:16 Ответить
Якщо не вдасться - ми точно знатимемо, що особисто президент Росії не дає цієї можливості", - сказав Зеленський.
_______________________
Когда Зеля без бумажки начинает самостоятельно думать, начинаешь нервничать за страну из-за потока тупости.
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05.04.2022 12:10 Ответить
Не считаю, что нельзя было деблокировать (хотя бы на несколько дней) Мариуполь, вероятно, что это решение сдать Мариуполь есть политическая стратегия Зеленского и его ближайшего окружения для переговоров с ******(если не хуже - "договорничком" с агрессором и оккупантом для "корридора в Крым")!
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05.04.2022 12:10 Ответить
*****...****...яке ти тупе.....що тобі потрібно зробити, щоб зрозуміти, що ***** клав на тебе і весь український народ???? лєнку твою має розіп'яти?
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05.04.2022 12:22 Ответить
Воно все розуміє, і саме тому що кацапи справді можуть розіпяти жінку з дітьми. Тоді як європейці можуть тільки дати грошей на крадівництво. Отже, підписавши капітуляцію можна одночасно взяти гроші та зберегти життя родині.
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05.04.2022 12:43 Ответить
****, ЗСУ нах відмовляє мобілізовувати вже місяць. Люди мають самі зброю захоплювати, щоб їх на ***** не порішали? Лише "велике піздвництво" навіть під час війни. Після гундосиків сша має прийти Україну звільнювати? Дати зброю власному народу ссимо? Можуть прийти потім деякі запитання поставити? Нехай краще їх москотські упирі беззбройними повбивають, так?
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05.04.2022 12:42 Ответить
А зброя для народу Є?
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05.04.2022 13:00 Ответить
Евакуація це добре і правильно, якщо проведуть. Потрібно радикальне рішення - звільнення Маріуполя й Півдня України, а потім і Донбасу. Чи є плани по цьому. Чи будемо так і сидіти відбиваючи атаки рашафашистів, під обстрілами населених пунктів?
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05.04.2022 12:58 Ответить
а я сподиваюсь, что до "мудрого народа" дойдет истинная причина войны и роль малоПИД,,,роского, бениного Нарко-Дегенерата в ней....с последующими действиями для него, бени, Дермака и всего ваЗЕлиновского Сброда....
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05.04.2022 13:22 Ответить
Їбанько
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05.04.2022 13:56 Ответить
 
 