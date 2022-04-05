Зеленский надеется на эвакуацию из Мариуполя убитых и раненых защитников - Турция готова помочь
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский надеется на вывоз из Мариуполя тел погибших защитников и раненых.
Об этом он сообщил в интервью украинским журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы договорились сегодня с Турцией. Она готова на сегодня вывезти кораблями раненых и убитых, перевезти их из Бердянска. Вся инфраструктура готова, чтобы вывезти раненых и погибших", - сказал он в интервью украинским журналистам, показанным в рамках телемарафона во вторник .
"Мы ждем согласования от Путина. От этого зависит этот момент. Если не удастся - мы точно будем знать, что лично президент России не дает этой возможности", - сказал Зеленский.
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Ніколи не забути й не простити. Це мало стати реальністю для цілої України, якби осатаніла руZZня змогла перемогти. І, на жаль, може повторитися в близькому майбутньому, якщо зрадники продовжуватимуть свої переговори на рашистських позиціях і вкрадуть у нашої армії право на перемогу.
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Збройні Сили України. Війна з окупантами, [04.04.2022 19:16]
[ Альбом ]
Буча. Дитячий табір. Підвал. Всі з зав'язаними руками. Всі катовані, в кого прострелені ногі, в кого 5 пуль в сердці, кому в голову. Орки там жили місяць.
Геноцид.
+4
"У Бучі Київської області російські окупанти жорстоко закатували та вбили місцевого мешканця. Він був бійцем загону самооборони. Про це розповів бізнесмен та політик Юрій Бірюков у Facebook з посиланням на інформацію від містян.
Чоловіку, який хотів захищати свою землю, рашисти вибили очі, відрізали ніс та вуха. Після цього вони його застрелили.
В його добровільний загін самооборони входили вісім осіб, які вирішили протистояти росіянам ще з 24 лютого. Однак пізніше шістьох із них знайшли на вул. Яблунській. Вони були розстріляні з близької дистанції, а також загарбники зв'язали їм руки." ©
Нічого нового.
Питання, що будуть робити з Миколаєвом, Одесою.
Зедебилы 73%! Это ваших рук дело! Я вас ненавижу всеми фибрами души!!!
Надеюсь, и страдаете вы после вашего выбора больше, чем адекватные люди!
Мариуполь ожидаемо падет, и в ООС тоже будут плохие новости. Это все понимали заранее.
Но войну проще всего проиграть разогнав зраду.
А у нас ещё здесь дела,
У нас дома детей мал мала,
Да и просто хотелось пожить.
А не спеши ты нам в спину стрелять,
А это никогда не поздно успеть,
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Когда Зеля без бумажки начинает самостоятельно думать, начинаешь нервничать за страну из-за потока тупости.