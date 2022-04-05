Олигархи с начала войны вели себя по-разному. Выводы сделаем после победы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский констатирует, что украинские олигархи с начала войны ведут себя по-разному, выводы будут сделаны после победы.

Об этом глава государства сказал в интервью украинским журналистам, транслировавшемся в телемарафоне, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Уже шесть российских олигархов публично осудили Путина из-за вторжения в Украину

"Олигархи с начала войны вели себя все по-разному. Выводы будем делать, когда победим", - сказал он.

По словам Зеленского, некоторые из олигархов положительно себя проявили, некоторые неожиданно стали героями, а кто-то перестал быть крепким.

Читайте также: Глава Еврокомиссии фон дер Ляен приедет в Киев, - Зеленский