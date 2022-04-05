Зеленский: Мариуполь для российских оккупантов – это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь

Для Украины Мариуполь – это жизнь, а для российских оккупантов – это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он подчеркнул, что продолжается скопление российских оккупантов на востоке Украины, но какой-то "большой стратегии РФ не имеет".

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"Они не заняли эту часть, так они занимают Донбасс, юг Украины, коридор в Крым, Херсонскую область и Запорожскую область", - отметил президент.

При этом подчеркнул, что оккупанты для того, чтобы им это удалось, "будут сражаться за Донбасс".

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"Мариуполь – это для нас жизнь, для нас это город. А для них, к сожалению, – это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь", – сказал Зеленский.