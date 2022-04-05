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Зеленский: Мариуполь для российских оккупантов – это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Для Украины Мариуполь – это жизнь, а для российских оккупантов – это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он подчеркнул, что продолжается скопление российских оккупантов на востоке Украины, но какой-то "большой стратегии РФ не имеет".

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"Они не заняли эту часть, так они занимают Донбасс, юг Украины, коридор в Крым, Херсонскую область и Запорожскую область", - отметил президент.

При этом подчеркнул, что оккупанты для того, чтобы им это удалось, "будут сражаться за Донбасс".

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"Мариуполь – это для нас жизнь, для нас это город. А для них, к сожалению, – это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь", – сказал Зеленский.
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Топ комментарии
+12
А що ти собі хочеш повісити, мурло небрите?
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05.04.2022 12:25
+11
Зроби так щоб це була твоя медалька!
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05.04.2022 12:20
+9
не надо долго объяснять и угадывать шо кому медалька...
месяц !!! месяц в окружении бьется Азов и их побратимы по оружию... (которым кое-кто разрешил покинуть?? город...правда не объяснив как....если б они знали выход - мирняк бы уже тихо шел из Мариуполя... )
не надо из них делать символ (хотя они заслужили десятикратно) им надо помочь (они не просят о помощи чтоб уйти, они просят помощи чтоб выстоять и херачить русню дальше)
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05.04.2022 12:42
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Зроби так щоб це була твоя медалька!
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05.04.2022 12:20 Ответить
А будет в ж0пе....
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05.04.2022 12:20 Ответить
Треба ,щоб була зашморгом
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05.04.2022 12:21 Ответить
За Мариуполь и юг Украины кто то уже получил денежную премию
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05.04.2022 12:23 Ответить
ага, так само і той, хто покомандував розмінувати там все. щоб капапня зручненько з криму в'їхала.
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05.04.2022 12:28 Ответить
получил предоплату, еще в Омане ... остальное после подписания "договорняков" на условиях ху...ла.
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05.04.2022 12:39 Ответить
А що ти собі хочеш повісити, мурло небрите?
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05.04.2022 12:25 Ответить
Чи ми маємо тебе повісити, для початку
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05.04.2022 12:26 Ответить
а підмогу туди упорно не посилають.
тільки пропонують здатися.
афігєть можна з цієї зеленої влади.
я не знаю, там воїнам нашим Є, чим воювати? є, що їсти?
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05.04.2022 12:26 Ответить
туда за месяц не пропустили ни одного человека и ни одной бутылки воды. Какая подмога?
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05.04.2022 12:31 Ответить
"Ценнейшая" информация от президента. Мы же раньше этого не знали и не понимали, а теперь он нам всё объяснил. Он действительно думает, что вот это вот "про медальку" - это именно то, что сейчас волнует и беспокоит всех украинцев?
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05.04.2022 12:28 Ответить
Да, Мариуполь - это символ.
Сейчас вопрос больше кто как подаст итоги битвы за Мариуполь.
Пока наши (или ихние боты) успешно нагоняют зраду.
Хотя всем заранее было понятно, что оборона 3к против 15к с артой и авиацией - это вопрос насколько хватит мужества и боеприпасов.
Ну, еще надеялись что пока держатся, что-то такое произойдет и все закончится. Не произошло.
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05.04.2022 12:30 Ответить
Як говорить по підготовленому тексту, то ще нічого іноді виходить.. А як без бамажки, то як шось брякне, то наче в калюжу пердне. Ніколи клоун політиком не стане, не кажучи вже про шось схоже на стратегію!
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05.04.2022 12:30 Ответить
Мариуполь це біль і гордість України,- едине приморське місто яке не скорилося перед окупантом і існує не благодаря ,а вопреки всім діям і бездіяльностям бізнеса і влади, а задяки полку Азов і іншим героїчним підрозділам
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05.04.2022 12:31 Ответить
Щось незрозуміло...
Сьгодні з ранку якісь упадницькі настрої.
Поясніть пане Президенте людям, ми що таки здаємо Маріуполь?
І що далі?
Я можу зрозуміти, що таку орду, втримати не в Чернігівських лісах, а в степовій зоні майже неможливо, але ж потрібно щось робити з Півднем.
Чого ми топчемось на Київщині і тримаємо там масу військ, хоча вичевидь, що кацапи йдуть з Білорусі і концентруються на Сході.
Зникли цілих два напрямки нападу. Так чому б не перекинути хоча б частину сил на звільнення Херсонщини і Запоріжжя?
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05.04.2022 12:31 Ответить
Що він сказав? Може хтось перекласти на нормальну мову?
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05.04.2022 12:31 Ответить
не переводимая игра слов...
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05.04.2022 12:36 Ответить
шмаркля занизила значення Маріуполя та самовідданий подвиг його захисників
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05.04.2022 12:40 Ответить
не надо долго объяснять и угадывать шо кому медалька...
месяц !!! месяц в окружении бьется Азов и их побратимы по оружию... (которым кое-кто разрешил покинуть?? город...правда не объяснив как....если б они знали выход - мирняк бы уже тихо шел из Мариуполя... )
не надо из них делать символ (хотя они заслужили десятикратно) им надо помочь (они не просят о помощи чтоб уйти, они просят помощи чтоб выстоять и херачить русню дальше)
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05.04.2022 12:42 Ответить
"якоїсь "великої стратегії РФ не має" Джерело: https://censor.net/ua/n3331491

Наш стратегічек знову заспокоює? Що це "велика стратегія"? Попереджують же, головна мета рашафашистів - окупувати Україну і знищити Україну і українців, або хоч Лівобережжя, або хоч Харків, Донбас і Південь України. Цього мало?
І взагалі, що за новини? Рашафашисти там обстріляли, то там обстріляли, то там обстріляли??
Де новини про звільнення Маріуполя, Херсона, знищення ЛДНР? Чому Донецьк стоїть ціленький, а Харків, Чернігів, Маріуполь розбомблені?
Озброєння не хватає? Бабло роздерибанили на дорогах, розмінували дорогу з Криму? Хто віддав наказ про розмінування, хто стверджував, що рашафашист не нападе? Списки в студію!!
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05.04.2022 12:45 Ответить
Гнида не знает как уже так слить наших Героев Титанов Азова, чтобы это еще и перемогой его говно-дипломатии выставить... и сдаться им он видители разрешал, и ваще прям всё делает ну всё шо тока может во все гудки гудит во все очи путлера заглянул просто во все што АСТАНАВИТЕСЬ войну сделать...
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05.04.2022 12:50 Ответить
https://twitter.com/Polk_Azov/status/1511013143211823109/
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05.04.2022 14:00 Ответить
і за медальки, теж платять грошима.
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05.04.2022 14:16 Ответить
 
 