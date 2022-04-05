РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14852 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Санкции против России Резня в Буче
2 884 14
война (47275) россия (91360) санкции (10626) Кулеба Дмитрий (2657) Буча (419)

После резни в Буче у Запада больше не должно быть колебаний по поводу санкций и оружия, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кулеба

У западных стран больше не должно быть колебаний относительно введения жестких санкций против России и предоставления любого оружия Украине после того, что мир увидел в освобожденной от российских войск Буче.

Об этом в программе BBC HARDtalk заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Резня в Буче должна снять любые колебания и нежелания на Западе относительно передачи Украине всех необходимых видов вооружения, включая самолеты, танки, реактивные системы залпового огня и бронированные машины для защиты нашей страны и для ее освобождения от российских оккупантов. Это также касается и санкций (против РФ. – Ред.) Если кто-либо из моих коллег из Европы или из-за океана попытается мне сказать, что некоторые санкции неуместны или слишком жестки, и их не нужно вводить, то я буду считать это изменой жертв в Бучи и других городов и селений, где были убиты гражданские", - сказал он.

Также смотрите: Съемочная группа CNN попала под артиллерийские обстрелы вблизи Николаева. ВИДЕО

По словам Кулебы, резня в Буче является событием, изменившим ситуацию относительно того, каким образом Запад должен продолжать поддерживать Украину.

"Я ценю, что наши союзники уже сделали. Некоторые из них сделали больше, чем они могли себе представить перед началом войны. Очень благодарен им за это. Однако война продолжается, и еще многие украинские поселки и города в разных уголках страны остаются под контролем российских. войск, и мы не знаем, что происходит там. Я не буду принимать полшага. Мы не просим что-то чрезвычайное. Мы только просим предоставить нам все необходимое, чтобы освободить нашу страну и предотвратить еще большее количество российских преступлений и сохранить жизнь гражданских", - добавил министр. .
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
05.04.2022 12:28
+8
Досить мусолити одну лише Бучу!!! У нас кожна окупована територія така Буча!
показать весь комментарий
05.04.2022 12:28
+7
а нам щодо "угод про мир з рашкою", русские прийшли нас знищити. Всіх, до останньої дитини.
показать весь комментарий
05.04.2022 12:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а нам щодо "угод про мир з рашкою", русские прийшли нас знищити. Всіх, до останньої дитини.
показать весь комментарий
05.04.2022 12:28 Ответить
Нелюдів. котрі учинили різню в Бучі командуавння РФ перекидає під Харків.Або знову будуть цивільне населення убивати або хочуть щоб ЗСУ знищили свідків злочинів РФ у Бучі
показать весь комментарий
05.04.2022 12:31 Ответить
Oba varianta putinu ***** podxodjat...
показать весь комментарий
05.04.2022 12:47 Ответить
Досить мусолити одну лише Бучу!!! У нас кожна окупована територія така Буча!
показать весь комментарий
05.04.2022 12:28 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2022 12:28 Ответить
Правда?! А коли кацапи влаштували геноцид чеченського народу, були якісь рішучі дії заходу?
показать весь комментарий
05.04.2022 12:34 Ответить
Да ладно убийства украинцев и чеченцев. Они жопу не подняли когда рашистские террористы убили 300 ГРАЖДАН ЕВРОСОЮЗА. Что им эта Буча с "какими-то там украинцами" ...
Лживость, циннизм, трусость и бюрократия - вот и вся Европа.
показать весь комментарий
05.04.2022 12:40 Ответить
це да. Кулеба там чи не єдиний нормальний стос, у цій гімно-команді
показать весь комментарий
05.04.2022 12:39 Ответить
Ага. А вдруг Пуцин обидится? Вон как они боятся, что вызовут его недовольство. Могу в таком дать рекомендацию - не мешайте его гениальным планам! А опыт становления гитлеризма как видно для вас пустой звук! История вас ничему не научила!
показать весь комментарий
05.04.2022 12:40 Ответить
Кругом це кричіть нашим політикам ! Тільки в НАТО. Ніякого нейтралітету! Якщо Зеленський хоче відмовитися від нашої боротьби і від НАТО, то нам треба вибрати президента, який заведе нас в НАТО!
показать весь комментарий
05.04.2022 12:46 Ответить
Щиро сподіваюсь ,що сьогодні ,слухаючи засідання Радбеза ООН,
ми почуємо не про чергове занепокояння ,а рішучу відсіч
країні - терористу росії .
Геть росію із Радбезу ООН !
показать весь комментарий
05.04.2022 13:11 Ответить
https://twitter.com/FilipHorky/status/1511276755847368709
показать весь комментарий
05.04.2022 13:32 Ответить
🛑Еще бы узнать какая бригада российских фашистов,орудовала в окупир.селах Броварского района,Киевщины.В селе Перемога,убито более 70чел.(офиц.дан.),это треть села.Рашисты стреляли ради развл.по тех кто ездил на велосип,по эвакуац.автобусах,даже был случай когда заст.13лет.ребенка играть в "русскую рулетку"приставив к виску оружие с одним патроном, судьба мальчика неизвестна Аналогичные зверства были и по другим сёлам Бров.района,где очевидцы рассказывали про убийства, изнасилования,грабежи!И все это творилось и в Черниговской и Сумской области и окуп.тер. юга Украины.Это происходило и происходит массово,вывод один 99,9%рашистских военных,это уголовники,садисты,маньяки.Поэтому наряду трагедии "Буча-ИрпеньГостомель",надо расследовать ,какие подразделения рус.фашистов были на других терит.Надо всему миру расс.,что это явление массовое,масштабное,с указанием насел.пунктов разных регионов где была,или есть оккупация,бить в колокола,дать понять что такая недострана"россия"не имеет морал.права сущест.в таком виде,как есть,и что ее сатанинское общество больно вместе с их фюрером-путиным. А многострадальная,веками пролитая кровью Украина, страна от Бога,она в будущем расцветет!!!🌻🇺🇦
показать весь комментарий
06.04.2022 03:20 Ответить
 
 