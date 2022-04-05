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Фон дер Ляйен и Боррель на этой неделе посетят Киев, - представитель президента Еврокомиссии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем на этой неделе посетят Киев.
Об этом сообщил представитель президента Еврокомиссии Эрик Мамер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Президент фон дер Ляйен и высокий представитель Жозеп Боррель на этой неделе поедут в Киев на встречу с президентом Зеленским в преддверии мероприятия StandUpForUkraine, которое состоится в Варшаве в субботу", - отметил он.
Точная дата не названа, однако можно предположить, что визит состоится 8 апреля.
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