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Новости Война в Украине
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Фон дер Ляйен и Боррель на этой неделе посетят Киев, - представитель президента Еврокомиссии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боррель,ляєн

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем на этой неделе посетят Киев.

Об этом сообщил представитель президента Еврокомиссии Эрик Мамер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент фон дер Ляйен и высокий представитель Жозеп Боррель на этой неделе поедут в Киев на встречу с президентом Зеленским в преддверии мероприятия StandUpForUkraine, которое состоится в Варшаве в субботу", - отметил он.

Точная дата не названа, однако можно предположить, что визит состоится 8 апреля.

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Сразу возьмите документы подписать о вхождении Украины в ЕС чтобы два раза не кататься. У нас нет времени наша Страна касапов киздит.
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05.04.2022 12:52 Ответить
Бучу и Бородянку надо посетить, и Чернигов тоже.
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05.04.2022 13:00 Ответить
Помниться мне как этот "Баррель (нефти)" позорно и бестолково навещал ***** перед аккурат перед войной (что это было?), теперь будет пиарится на фоне труппов в Буче?!
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05.04.2022 13:08 Ответить
Действительно приедет? Вот и хорошо. Свезите их на Бучу, Ирпень, Гостомель и показывайте, с чём заканчивается озабоченность без реальных действий. Особенно для Боррелья будет полезно. Напомните ему, что на войне болтать смерти подобно. Это из-за его болтовни в начале войны профукали МиГ-29 для Украины.
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05.04.2022 13:21 Ответить
а знову озабоченость через край
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05.04.2022 13:40 Ответить
 
 