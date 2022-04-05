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Победа в войне с Россией – это прежде всего сохранить наш суверенитет, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что победой Украины в войне с Россией будет, прежде всего, не потерять суверенитет нашего государства, а также не потерять сотни тысяч человек.

Об этом Зеленский сказал в интервью СМИ, которое транслировалось в телемарафоне, отвечая на вопрос, что для Украины будет победой в войне против России, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Прежде всего, не потерять наш суверенитет – это очень важно. Второе, я очень хочу – чтобы мы не потеряли сотни тысяч людей. Третье – никаких не может быть разговоров о том, что мы дадим возможность Крым назвать чьей-то территорией, это только наша территория, украинская территория. Я согласен с тем, что там может быть вопрос об отсрочке этого, это может быть такое компромиссное решение, если оно будет стоить этого. И Донбасс для меня это Украина, и для нас всех – это Украина", - подчеркнул он.

Также Президент заявил, что о территориях, которые Россия сейчас временно оккупировала, сейчас не говорим: "Даже не обсуждается какой-либо статус тех территорий, которые сегодня наши, или которые были полностью под нашим контролем до 24 числа, об этом мы не говорим. Хотя там условия они такие есть, мы их слышали, ультимативные, с самого начала.И именно война за Донбасс, то о чем мы говорим, тот самый Сталинград, который может быть или будет, он будет именно за это. что Россия признала ОРДЛО, я считаю, что мы должны найти выход из этой ситуации, мы как Украина.Для нас эти территории как украинские, и сохранение их статуса как украинских, для нас очень важно.Я считаю, что это одна из принципиальных важных для нас вещей. Я считаю, что это будет самая сложная история", – сказал Президент.

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Президент Украины заявил, что будет считать победой откат российских войск на позиции, которые были по состоянию на 23 февраля.

"Я считаю, что это победа, на сегодняшний день я считаю, что это победа Украины... Я понимаю, где мы, кто мы, что мы за страна, что мы потеряли и что мы можем потерять и что мы сохранили. И я считаю, что отразить полномасштабную войну, в ту точку, с которой она началась, до 24 числа, для нас точно победа", - сказал Зеленский.
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Топ комментарии
+54
завтра путін київ визнаєте своєю територією - ми теж повинні ставитись до цього з розумінням? шо воно меле?
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05.04.2022 12:53
+46
ау,падла! заканчивай трястись от страха и завязывай вести переговоры с преступниками!
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05.04.2022 12:53
+46
зараз його гімно-група підпише капітуляцію на умовах 24 лютого, нейтральний статус, відмова від НАТО і все. і кинеться красти міжнародну допомогу. а через кілька місяців росія знову нападе. і тут нам уже і США не допоможуть.
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05.04.2022 12:54
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Опустили авториков
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05.04.2022 12:51 Ответить
Бачив, дуже епічно!
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05.04.2022 12:52 Ответить
красиво...ибо нех"й
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05.04.2022 12:56 Ответить
Це ще раз вказує на те,що зараз влада повинна належати військовим!
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05.04.2022 13:22 Ответить
ПреЗЕдента с его вонючей жОПой в отставку!!!!
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05.04.2022 14:21 Ответить
оце правильне затримання, щоб інший раз не хотілось. а що ще буде в ІТТ, вони собі просто не уявляють.
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05.04.2022 14:44 Ответить
А чем заслужили?
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05.04.2022 14:57 Ответить
На стрелке не по понятиям беспредельщику уступили
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05.04.2022 17:17 Ответить
Шта?
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05.04.2022 12:51 Ответить
Люся Арєстовіч насосала на півполковника
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05.04.2022 12:54 Ответить
прожал
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05.04.2022 13:07 Ответить
анекдот такий є, бородатий, питають на вірменському радіо: - чим може бути жінка полковником, ні, відповідаюь - тільки під полковником.
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05.04.2022 14:45 Ответить
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05.04.2022 12:52 Ответить
Да ну нах... А как же "Договорится посередине". А как же "ета просто гроза пока я сижу в кукурузе"?
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05.04.2022 12:52 Ответить
Тут не о суверенитете речь❗ Все серьёзней. Тут о существовании нашем тема ими проговаривается
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05.04.2022 13:02 Ответить
Ну так я про это пишу
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05.04.2022 13:07 Ответить
ау,падла! заканчивай трястись от страха и завязывай вести переговоры с преступниками!
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05.04.2022 12:53 Ответить
завтра путін київ визнаєте своєю територією - ми теж повинні ставитись до цього з розумінням? шо воно меле?
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05.04.2022 12:53 Ответить
Маю розуміння, що воно не меле. Молоти може Людина. А цій балалайці пальця у дупу вставили, та й по всьому
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05.04.2022 13:29 Ответить
зараз його гімно-група підпише капітуляцію на умовах 24 лютого, нейтральний статус, відмова від НАТО і все. і кинеться красти міжнародну допомогу. а через кілька місяців росія знову нападе. і тут нам уже і США не допоможуть.
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05.04.2022 12:54 Ответить
Ганебне інтерв'ю на ганебному 'ссср тв'...ой марафоні....
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05.04.2022 12:54 Ответить
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05.04.2022 12:55 Ответить
В мене не відкрилося, але я знаю що це щось нєпотрєбноє
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05.04.2022 13:17 Ответить
Навіщо Зеленський відключив еспрессо і прямих канал?вони що агенти Путіна?
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05.04.2022 12:56 Ответить
вони заважали йому капітулювати
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05.04.2022 12:58 Ответить
та працюють ці канали на Т2.
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05.04.2022 13:42 Ответить
как в дии перекинуть 1000 за вакцинацию армии? вродь ща её типа не начисляют?💯
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05.04.2022 12:56 Ответить
А ти шо барановируса більше не боїшся?
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05.04.2022 13:36 Ответить
опять всрался: кокс вдул - смелый. артыст, человек настроения.
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05.04.2022 12:58 Ответить
Зєлєбоба йди ***** !
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05.04.2022 12:58 Ответить
Как неожиданно минск 3.
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05.04.2022 12:58 Ответить
Враження, що наш Президент хоче щоб його достроково звільнили від обов'язків, та він вже б поїхав у відпустку. Бо сил до спротиву уже не має, а як культурно з'ї..аться не може придумать.
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05.04.2022 12:59 Ответить
То од Буковеля багато часу пройшло- пацик притомився, заздрить ленці, та напевно десь в теплих краях тусується, а йому оце все... Уже продать подешевше, пошвидше, кастюм с отливом и в ялту)))
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05.04.2022 16:29 Ответить
Перемирие - это не мир! МИНСКАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ это уже наглядно показала и доказала!
С ****** ни о чем НЕЛЬЗЯ договариваться - это однозначно, только после его смерти!
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05.04.2022 12:59 Ответить
Взяти в руку мертві пальці пуйла, його мертвими пальцями взяти ручку, і поставити "його" підпис на потрібному нам документі. ))
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05.04.2022 14:21 Ответить
Только для этого Зеленский надо любить свою страну, развивать экономику, бороться с коррупцией, а не возглавлять её, строить сильную армию, а не сажать боевых генералов, воевать, а не "перестать стрелять" и надо договариваться любой ценой даже после геноцида в Буче и других местах. Но это не про тебя! Твои слова ложь либо показуха, а вот действия тебя прекрасно характеризуют!
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05.04.2022 13:00 Ответить
ну а то что суверенитет будет на уменьшенной территории? Откусят сейчас, типа успокоятся, через пару лет опять аппетит разовьется.
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05.04.2022 13:00 Ответить
Как в 1918-м "откусили" Белгород и прочие территории...
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05.04.2022 14:27 Ответить
перемога - це повне знищення кацапстана. Все інше - ВІЙНА в різних стадіях
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05.04.2022 13:01 Ответить
"Перемога у війні з Росією - це передусім зберегти наш суверенітет "

У Зе щось з логікою?

Передусім, перемога - це запорука суверенітету.
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05.04.2022 13:02 Ответить
у нього з логікою нічого, її просто немає!
Це завжди видно, коли йому дозоляють говорити без "бумажкі"...
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05.04.2022 13:10 Ответить
ну да. у ту точку і плюс відмова від НАТО. це і є перемога ху*ла і наша капітуляція.
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05.04.2022 13:05 Ответить
Щоб краще розуміти, що діється сьогодні, читайте класиків: Степан Бандера С. З москалями нема спільної мови; (1952 р.)....."Історичний досвід переконливо повчає нас, що Росія при всіх внутрішніх перемінах ніколи не зміняла, ні не послаблювала свого імперіялізму - гону загарбувати, визискувати й нищити інші народи, зокрема український. В наслідок національного поневолення Україна, як теж інші народи в такому ж становищі зазнали саме найгірших лих, з-поміж усіх тих, що ними відзначалась кожна доцьогочасна московська державно-політична і суспільна система. Кожний режим московської тюрми народів зосереджував свої сили, всі найжорстокіші засоби для того, щоб втримати та закріпити поневолення, пограбування і нищення України й інших народів. Московський нарід не тільки не протиставився тому, але в цілому був і залишився носієм цього імперіялізму. Ривалізуючі за владу системи і сили в Росії, намагаючись з'єднати собі симпатії більшости московського народу і плямуючи непопулярні риси противника, завжди суперничали між собою в тому, хто з них здобуде більше для російського імперіялізму. Кожна московська держава, як царська, так демократична і большевицька, завжди послуговувались підступом і віроломністю супроти України й інших народів, і кожну форму союзу перетворювала в найжахливіше поневолення. Отже, ворогом був не тільки даний режим - царський, чи большевицький, не тільки державна і суспільна система, а сама московська нація, навіжена бісами імперіялізму, жадобою бути все більшою, могутнішою, багатішою, але не власним ростом, а коштом поневолення інших народів, їх пограбуванням і всмоктуванням у себе. "....
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05.04.2022 13:05 Ответить
Ага. Різні ара-хамії з чалими дуже допомагають зберегти наш суверенітет.
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05.04.2022 13:05 Ответить
Запетляв. Треба йому на всяк випадок показати ото відіо: Опустили авториков
https://t.me/operativnoZSU/17457
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05.04.2022 13:05 Ответить
Сцикло зелене.Тільки спробуй підписати капітуляцію. Вже уся зелена ******* приїхала до Київа, даже таке чмо, як коля котлета. Зараз почнуть підписувати усяку *****.
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05.04.2022 13:07 Ответить
шпарит по бумажке то, что дерьмак с беней ему написали..
зачем Украине договорняк, где нет репараций от рф и Гааги для кремляди, где уступаем Крым?!..
зеленский снова не учитывает мнение народа Украины и ЗСУ..
спешит сдать Украину, а ведь должен ответить на вопросы, как получилось, что в первый день - рашисты так легко захватили Херсон, часть Запорожской области, Энергодар..
кто разминировал границу с Крымом перед вторжением орков? значит, есть предатели во власти.. все замалчивают..
если бы не отчаянное сопротивление ЗСУ, большая часть Украины была бы оккупирована орками..
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05.04.2022 13:07 Ответить
Его кидает из стороны в сторну то суверенитет то териториальная целостность. Какой же суверенітет, если нашим гарантом будет РФ?
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05.04.2022 13:07 Ответить
НЕ бійтеся...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! вагнергейт ніхто НЕ забув...видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....взагалі має багато відкритих питань....

треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків.....ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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05.04.2022 13:08 Ответить
Форумчане кто может подтвердить или опровергнуть информацию о сдаче в плен в Мариуполе
более 200 морпехов 501 батальона, у бойцов тупо закончились боеприпасы.
Плять, от таких новостей можно сойти с ума.
Информацию выложил волонтер Александр Карпюк (Serg Marco), также это подтвердил
источник InfoResist в Минобороны Украины.
Если это правда - тогда это, возможно, и есть та новость, которой обещал удивить дерьмак
украинцев? Молю Бога чтобы это был брехливый рашистский вброс..
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05.04.2022 15:01 Ответить
Наверное никто не следит за риторикой орков.
Они не собираются больше никогда нам отдавать Херсонскую область и кусок Запорожской. И Мариуполь они уничтожают не для того, чтобы обратно откатиться. Война будет примерно 3-4 года.
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05.04.2022 13:09 Ответить
ты зарегился неделю назад, чтоб нам сообщать риторику орков?
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05.04.2022 13:17 Ответить
Мы что уже как на расеи, нельзя правду говорить?
У меня родственники в Херсоне, уже все заводы на расею работают, продукты в Крым вывозят. Превращают Херсон во второй денере, а мы с этим ничего сделать не можем да и не сможем, пока наши партнёры не дадут нам наступательное оружие
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05.04.2022 13:24 Ответить
Зеленский спекся. Не бывает Победы без человеческих жертв, без потерь. Зеленский трус и находится под полным влиянием агентов ФСБ. Похоже половина его офиса как раз и есть те самые агенты. Из Арахамии такой же глава переговорной группы, как из свиньи - балерина. Уверен, что армия и народ не дадут ему пойти на сговор с путиным. В противном случае - зачем были все эти жертвы??
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05.04.2022 13:10 Ответить
Поправка - Агрохімія то голова перегнойної групи.
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05.04.2022 13:21 Ответить
то давай здамося,плять.
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05.04.2022 13:12 Ответить
Фуфломіцин в повній мірі. Які блін "договори" і "гарантії"?! Мокшам на це все насрати. Вони можуть нас кошмарити роками. один пуск ракети в місяць по Україні. І ні хто не буде вкладати в нас гроші. Чи рік чи два перемир'я і зновою силою удар по Україні. В нато брати нас не хочуть і не будуть. Москалі цього зробити не дадуть. Принаймні до того моменту як не буде знову ж таки закінчена війна. ЕС теж саме. З одної сторони нескінченна війна і рівень життя як в Авганістані. І приносити в жертву свої міста. З другої, можливі санкції вже проти нас і теж можливий рівень життя як в Авгані. Але можливість захистити себе в повній мірі. І можливість херануть по військовим обьектам мокш. Щоб навіть боялись до кордону підходити. А на погрози ЯО відповідать "ну ок. ми вже готові вдарити і по вам". Як мокшанському фільмі казали "весь мир в труху"...
Якщо я не правий. Може є інший шлях?! Якщо є? То хотів би почути.
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05.04.2022 13:13 Ответить
А сувернітет по Дніпру чи по Кальміусу, то бєз разніци
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05.04.2022 13:17 Ответить
Я згоден з тим, що там може бути питання щодо відтермінування цього, це може бути таке компромісне рішення, якщо воно буде коштувати цього. Джерело: https://censor.net/ua/n3331503

В ЦЬОМУ УВЕСЬ Зе, як то кажуть вся суть зеленського в цих словах
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05.04.2022 13:18 Ответить
Я обниму всех братьев кто нам помогает мусульман евреев, у меня всегда надеется чем угостить поляков, англичан, канадцев всем кто помог в УКРАИНЕ НО (каждого русского в Украине ждет только смерть)
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05.04.2022 13:19 Ответить
Весь мир нам помогает всем: оружие, деньги, добровольцы. Не должен, но помогает. "Папа" Зеленского Коломойский, группа ПРИВАТ и прочий позор еврейского народа - та мафия, которая разграбила и обескровила Украину, ее армию. Эта мафия, - внутренний враг Украины. До войны они были подельниками *****. Пусть вернут Украине украденные деньги. Только из одного Приватбанка они украли 5.2 млрд долларов США: на них можно купить хорошую сотню самолетов и средств ПВО.

Победа будет не тогда , когда будет разгромлен Путин, что сейчас вопрос только времени, а тогда, когда будет уничтожен его главный подельник и главный враг Украины - украинская мафия во власти (еще со времен Кучмы)! И до того оружие возвращать назад мафии нельзя!!! А сейчас народ Украины, получается, воюет "За Родину, за Коломойского!"
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05.04.2022 13:21 Ответить
Щось мовчать про Бородянку. Де інформація про жертви серед цивільних?
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05.04.2022 13:22 Ответить
КОРОТЧЕ КАЖУЧИ ЯК ТАК РОЗУМІЮ ЩО Зе СТАВИТЬ УКРАЇНЦІВ ПЕРЕД ФАКТОМ
ЩО ХОЧЕ ЗЛИТИ УКРАЇНУ, БО ІНАКШЕ НЕ ВМІЄ, А ВСІ ЦІ СЛОВА ТО ПІДГОТОВКА
ПОЧВИ ПІД ЗЛИВ.
Так воно і зрозуміло - Коломойщі війна не треба, йому треба тружба з Мацквою
при любих розкладах, кацапам він просто скаже що він єврей, а не українець.
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05.04.2022 13:25 Ответить
Задовбав вже патякати язиком... Роби щось, ти президент! Якщо вже допустив в своїй країні велику війну, то хоч дій щоб її закінчити! А то лише одні популістські заяви всім ЗМІ світу.
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05.04.2022 13:25 Ответить
Складно зараз на Ростов летіти.... Можна недолетіти.
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05.04.2022 13:27 Ответить
Якщо ти падло зелене продасиш сувернітет України, то сотні тисяч, москалі просто знищать , якщо не міліони...
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05.04.2022 13:28 Ответить
ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ АГРЕССОРА! СО ВЫТЕКАЮЩИМИ . ВРАГ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗБИТ.
ЗАБРАТЬ ЯО. АРМИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ОБОРОНЫ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНЫ ЗА СЧЕТ
АГРЕССОРА. СВОБОДУ ВСЕМ НАРОДАМ АГРЕССОРА. ЧТОБЫ ЭТИ НАРОДЫ ЗНАЛ И ПОМНИЛИ
О ТОМ КТО ПОМОГ ПОЛУЧИТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ!
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05.04.2022 13:31 Ответить
самі такого не доб'ємося. Потрібні союзники на ділі, а не на словах і подачках
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05.04.2022 14:29 Ответить
Перемога на рингу - це якщо нема синців і труси не порвали. /Вазеленський/.
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05.04.2022 13:35 Ответить
А що там ваша гра з "нейтралітетом" ....? Чи ви не розумієте, що це загрозливі розмови?

"нейтралітет означає обмеження суверенітету та втрату зовнішньополітичної свободи, адже це виключає право приєднуватися до будь-яких альянсів. .."
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05.04.2022 13:41 Ответить
як можна називати перемогою повернення до набагато гіршого стану України (розруха і на сотні млр доларів української економіки , десятки тисяч вбитих, та майже 4 млн біженців) ,ніж стан України ,що був за Порошенка і котрий "кандидат в президенти "зе" називав програшем і Порошенка і України?
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05.04.2022 13:50 Ответить
а ще згадайте, як ЗЕ в 2019 казав, що війну закінчить? А виходить, що при ньому вона лише розгорілася до великих масштабів
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05.04.2022 14:26 Ответить
" Я згоден з тим, що там може бути питання щодо відтермінування цього "--а я, і ще мільйони українців, не згодні. І так вже відтерміновували з 2014 р. Після "відтермінування", не залежно від самого терміну, вже раша пошле нас у відомому напрямку за кораблем. Тобто-- або зараз, або про Крим можна забути. Спочатку вичищаємо Донбас від всіх окупантів, потім Крим.
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05.04.2022 13:56 Ответить
Та втомився зеля, не бриється, став на бабуїна арахумію схожий. Він думав шо за 3-4 дні все швидко скінчиться, а тут вже 40 днів а він досі без відпустки, якось не прикольно, на таке він не підписувався
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05.04.2022 13:57 Ответить
Сначала асфальтом ковид лечили , а теперь асфальтом защищаемся?! Сдать территории и пойти на уступки это значит сохранить суверенитет? Может вообще один Киев оставить ряшку взять в гаранты и назвать это сохранением суверенитета ? Суверенитет - это выгнать оккупантов и восстановить международно признанные границы! Суверенитет - это разбить оккупанта и заставить подписать капитуляцию ! Все остальное - это капитуляция и утрата суверенитета! Если вас грабят, забирают все деньги и оставляют 100 грн на проезд это уже не грабеж? А учитывая желание россии вообще уничтожить Украину , то любая договоренность включающая уступки со стороны Украины - это стимуляция россии нападать еще и получать новые уступки !
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05.04.2022 14:08 Ответить
Ты наверное из подвалов Мариуполя строчишь сообщения? О какой капитуляции рашистов речь, ты, мля, в своем уме? Или ты еще один захватчик кремля? Ты не думал, что если отказаться от переговоров, то запад сразу же заморозит любую помощь нам... На раше все военные заводы работают, и работают круглосуточно, во всю мощь, если какие то проблемы с поставками запчастей случаются, то это временно, и санкциибудут обходиться через другие страны, ту же грузию...
Зеленского поддерживаю в основных тезисах... Единственное, чего не хватает - пункта про возмещение экономическиъ потерь (гарантии передачи Украине конфискованых активов русни)
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05.04.2022 14:47 Ответить
Він ще сам не впевнений що назвати для нас перемогою.
Тому і про виплати не йдеться. Не хоче дратувати цапів. Або, як кажуть, країна гарант не сплачує ніяких репарацій.
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05.04.2022 15:13 Ответить
К счастью не из подвалов , нахожусь в теробороне , оружие есть , сейчас ваши (думаю ты из рашефашистов , судя по содержанию ) удрали , а пару недель назад мы были практически на передовой , грады у нас стояли и мы помогали выгружать подарочки вашим ванькам ! А насчет переговоров - пусть ведет , главное что бы херню не подписывал , потому как с капитуляцией мы не согласимся , не надейтесь! Слава Украине!
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05.04.2022 15:13 Ответить
Ніякого толку з Янелоха не буде. Якщо хтось не зрозумів, що воно собою представляє.
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05.04.2022 14:21 Ответить
Головні тези інтерв'ю:

Поки ми не отримали перелік країн, які 100% готові вступитися за нас. Чекаємо на зустріч з ймовірними гарантерами найближчим часом.

Російська армія може знову атакувати Україну, навіть якщо буде підписано мирну угоду. Тож до цього треба бути готовими.

«Якщо війська Росії відійдуть хоча б до кордонів 24 лютого - це також буде перемога. Я так вважаю. Відбити повномасштабну війну, яка почалась 24 лютого, це перемога»,

«Ми домовились з Туреччиною, вона готова вивезти поранених і загиблих захисників кораблями з Бердянська», - про маріупольських воїнів.

Росія хоче зайняти Донбас, Південь, Запоріжжя і мати коридор до Криму.

«Будемо шукати всіх цих людей», - Зеленський про нелюдів, які чинили звірства на Київщині.

«10-15 років для Криму і 10 -15%, що Росія погодиться», - Зеленський про питання окупованого півострова.

Україна готова хоч завтра вступити до НАТО, якщо запропонують, але цього не сталося - і не станеться.

«Може так статися, що й не буде зустрічі», - Зеленський про перемовини з Росією.

Не втратити суверенітет держави.

«Хочу, щоб ми не втратили сотні тисяч людей».

Не може бути розмов і про те, що ми дамо називати Крим чиєюсь територією. Це наша українська територія. Хіба що може бути відтермінування цього процесу.

Донбас - це Україна.

«Про тимчасово окуповані території навіть не говорю. Росія визнала ОРДЛО, ми також повинні знайти вихід з цієї ситуації, бо це українські території. Це одна з принципових речей, і я вважаю, що це буде найскладніша історія».
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05.04.2022 14:34 Ответить
який в сраці суверенітет з харантом-рашкою і рештою нікчемних пропозицій "миру"?
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05.04.2022 14:53 Ответить
Ти шо дурак Вова? відкат до територій на 23 лютого,це вихід на нульовий рубіж!
А Бучу з закатованими,а Маріуполь,а Харків,Чернігів,Суми,та інші міста і села забув?
Як ти здовбав вже всіх перемовинами....Ти в народа спитай,хочумо ми перемовин,чи ні!?
Ти ж ***** сам говорив,що якби ти курував тоді,то Крим би не віддав.
Ти віддаєш зараз те,що наше!
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05.04.2022 15:00 Ответить
Отак послухаю Зеленського... здається він для себе ще не визначився якою має бути перемога для України.
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05.04.2022 15:09 Ответить
Та,нема,там нічого й небуде! Там, відсутня особистість!!! Лише фіглярство
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05.04.2022 15:20 Ответить
Нікчемний фігляр. Намагається грати президента. Пустишка!!!
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05.04.2022 15:21 Ответить
За всю історію України у владі не було нормальних людей ,а зараз тим більше .Владу захватили бариги, наркомани, и безпринципні люди .Кричали вісім років війна ,війна але ніхто не готувався до війни, адже військові повинні були готуватися до війни кожної минути на всіх напрямках. Таке важливе місто як Маріуполь НЕ має ПВО і всі булькали що напад буде з крима .І після війни ,піде все своїм шляхом як 30 років по тому .Якби донести всю правду до людей , що коїться в державі то половина покриється сивиною , а по друге кому ця правда потрібна !
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05.04.2022 15:30 Ответить
зеленский зрадник!что он несёт тварь после Бучи?!
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05.04.2022 17:56 Ответить
Да какие ***** переговоры могут быть
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05.04.2022 22:34 Ответить
всё верно сказал.
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07.04.2022 01:40 Ответить
 
 