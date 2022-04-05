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Жителей Харьковщины депортируют в Россию через фильтрационные коридоры, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

евакуація

Российские оккупанты принудительно вывозят в Россию жителей Харьковщины. Для этого враг использует фильтрационные коридоры.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телеканала "Рада", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Эта их тактика известна. Не впервые они ее применяют: они берут город в блокаду, доводят до критической ситуации по всем направлениям и после того предлагают условный коридор, чтобы якобы спасти людей, переправить в Россию", - сказал Синегубов.

Читайте также: За сутки оккупанты нанесли 54 удара по Харьковщине: 6 человек погибли, 8 получили ранения, - Синегубов

Он отметил, что у людей, по сути, нет выбора, но у ОВА есть информация, что жителей области заставляют выезжать в Россию.

"Что касается вражеских подступов к Харькову, то они не удаются. Риск атаки сохраняется. Сейчас ВСУ отодвигают оккупантов от Харькова в Дергачевском направлении", - добавил Синегубов.

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Топ комментарии
+14
В рабство вивозять. ****** орда.
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05.04.2022 13:21
+6
Штайнмаєр заявив, що нормалізації стосунків з РФ не буде та назвав Путіна "бункерним воїном"

Вот что страх перед Гаагой животворящий делает, а в Ростов как-то ехать не хочется...
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05.04.2022 13:21
+5
Украинские войска впервые применили против оккупантов захваченный у них «Солнцепек»

5.04.2022, 13:21

1,522


Это произошло на Изюмском направлении....Боекомплект и заряжающая машина у нас есть», - сообщает пресс-служба ВСУ.
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05.04.2022 13:28
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В рабство вивозять. ****** орда.
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05.04.2022 13:21 Ответить
Орда ****** - безумовно, а ничо, шо баранів гонять на бойню, а вони йдуть? За кернесом скучили? Пробач, Боже... Запитував пару разів про УПА й ... "маладую хвардію" у Краснодоні - фуй вгодиш, харкають фонтанами... А тепер? Забув ХарькОв, що за Українську Мову ТАМ наробили при сєрісєрі? Бобкіним чого не "жалуются"?... ЗЛО бере - діти звідси їдуть там гинути, а воно тільки блеє... Міліонник з половиною...
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05.04.2022 13:28 Ответить
Скоро будуть завозити в Україну свою мокшу.
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05.04.2022 14:03 Ответить
Штайнмаєр заявив, що нормалізації стосунків з РФ не буде та назвав Путіна "бункерним воїном"

Вот что страх перед Гаагой животворящий делает, а в Ростов как-то ехать не хочется...
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05.04.2022 13:21 Ответить
в німеччині ще активно відпрацьовує 30 руSSкіх срібних шрьодер і команда....

РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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05.04.2022 13:26 Ответить
Шкода, що сєпар Кернес недожив до цих часів...
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05.04.2022 13:25 Ответить
Украинские войска впервые применили против оккупантов захваченный у них «Солнцепек»

5.04.2022, 13:21

1,522


Это произошло на Изюмском направлении....Боекомплект и заряжающая машина у нас есть», - сообщает пресс-служба ВСУ.
показать весь комментарий
05.04.2022 13:28 Ответить
ВЫБОР БЫЛ и ЕСТЬ ВСЕГДА! Можно было раньше выехать на неокуппированную агрессором территорию. Я против того, что "лить слезы" по всем без разбора и жалеть всех "несчастных" (нет ума - это не оправдание)!
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05.04.2022 13:50 Ответить
На чём? У кого бьіли машиньі рванули сразу, однако машина это роскошь в Украине, да и при её наличии не факт, в первые дни 150 км до Полтавы занимали порядка 15 часов времени...
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05.04.2022 14:47 Ответить
 
 