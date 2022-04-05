В Изюме на Харьковщине российские оккупанты почти не выдают гуманитарную помощь и охотятся на жителей по спискам
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно захваченном Изюме в Харьковской области российские захватчики почти не выдают гуманитарной помощи людям, предлагают выезжать в Белгородскую область и охотятся на местных жителей, которые поддерживают украинских военных.
Об этом идет речь в материале Суспільного, передает Цензор.НЕТ.
"При отсутствии зеленых коридоров в Изюм нет возможности доставить никакие продукты с украинской стороны. Оккупанты почти не выдают гумпомощи - ни еды, ни лекарства. Если в начале этой гуманитарной катастрофы был смысл людям пойти домой, чтобы взять какие-то продукты или еще что-то набрать из своих собственных запасов, то уж такой возможности нет, потому что все закончилось. Люди сидят в подвалах и готовят оставшуюся еду на костре во дворах", - сообщают журналисты со ссылкой на волонтера.
У людей есть возможность выходить из укрытия и передвигаться по городу, но делают они это на свой страх и риск.
"Существуют там всевозможные проверки – вероятность не пройти их достаточно высока, потому что фактически там идет охота на людей по спискам, которые у них есть. Например, кто воевал в АТО. Также у них есть интерес к родственникам людей, по типу меня. По типу тех, кто помогает ВСУ, тех, кто имеет хоть какие-то связи и возможность влиять на общественное мнение, проукраинское", - отмечает собеседник.
В Изюме по-прежнему нет связи, нет электроэнергии, чтобы подзарядить телефоны. Известно о попытках молодых людей обходными путями, лесами добраться до безопасного места.
"Были также попытки выезда через блокпосты на авто. Я знаю, что никого не выпускают. И, к сожалению, были случаи, когда наши люди игнорировали приказы об остановке и были расстреляны на месте. Есть информация из бомбоубежищ, где находятся по несколько сот человек. То есть просто зашли военные и сказали, что вот мы вам предлагаем эвакуацию в Белгородскую область. Пока, по моей информации последней, это сейчас на стадии "мы вам предлагаем". Как будет развиваться ситуация в дальнейшем, я пока не знаю", - рассказал. волонтер.
Пожалуйста, подождите...
Де ***** наші війська з півночі? Чому північ вільна вже 3 дні , а на півдні/ сході без змін???! Альо зелена отара як діла???
Калаші ж цивільним не можна було видавати...
То тепер цензор.нет може лише давати матеріали, як орки знущаються над цивільними та примушують їх рити окопи...
Замість того, аби розпочати інформаційну компанію за вільну роздачу калашів у тих населених пунктах, які можуть бути захоплені орками...
Один з рашистів понад тиждень ґвалтував 29-річну мешканку. Відомо, що жінка доглядала за матір'ю, яка не могла пересуватися. Жінка не могла додзвонитися правоохоронцям, адже окупант розбив її телефон. Через тиждень він зізнався їй у "коханні" і запропонував відвезти подалі від війни. Коли вона відмовилася, рашист застрелив її матір у неї на очах. Наразі жінка врятована та проходить реабілітацію.
Ще один випадок стався у селищі Мала Рогань. Рашист побив та багато разів ґвалтував 31-річну жінку, яка ховалася у школі разом із 5-річною донькою, матір'ю, сестрою, братом та іншими місцевими мешканцями. Він тримав зброю біля її голови та вчиняв сексуальне насильство. Терорист розрізав їй шию та щоку ножем, відрізав волосся та бив книгою по обличчю. Після того, як рашисти відійшли, жінка разом із сім'єю пішки дісталася Харкова, де отримала допомогу." ©
Як там поживає наша колабораційна делегація?