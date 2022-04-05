В Изюме на Харьковщине российские оккупанты почти не выдают гуманитарную помощь и охотятся на жителей по спискам

Во временно захваченном Изюме в Харьковской области российские захватчики почти не выдают гуманитарной помощи людям, предлагают выезжать в Белгородскую область и охотятся на местных жителей, которые поддерживают украинских военных.

Об этом идет речь в материале Суспільного, передает Цензор.НЕТ.

"При отсутствии зеленых коридоров в Изюм нет возможности доставить никакие продукты с украинской стороны. Оккупанты почти не выдают гумпомощи - ни еды, ни лекарства. Если в начале этой гуманитарной катастрофы был смысл людям пойти домой, чтобы взять какие-то продукты или еще что-то набрать из своих собственных запасов, то уж такой возможности нет, потому что все закончилось. Люди сидят в подвалах и готовят оставшуюся еду на костре во дворах", - сообщают журналисты со ссылкой на волонтера.

У людей есть возможность выходить из укрытия и передвигаться по городу, но делают они это на свой страх и риск.

Также читайте: Самой активной точкой на Харьковщине остается Изюм, - ОВА

"Существуют там всевозможные проверки – вероятность не пройти их достаточно высока, потому что фактически там идет охота на людей по спискам, которые у них есть. Например, кто воевал в АТО. Также у них есть интерес к родственникам людей, по типу меня. По типу тех, кто помогает ВСУ, тех, кто имеет хоть какие-то связи и возможность влиять на общественное мнение, проукраинское", - отмечает собеседник.

В Изюме по-прежнему нет связи, нет электроэнергии, чтобы подзарядить телефоны. Известно о попытках молодых людей обходными путями, лесами добраться до безопасного места.

"Были также попытки выезда через блокпосты на авто. Я знаю, что никого не выпускают. И, к сожалению, были случаи, когда наши люди игнорировали приказы об остановке и были расстреляны на месте. Есть информация из бомбоубежищ, где находятся по несколько сот человек. То есть просто зашли военные и сказали, что вот мы вам предлагаем эвакуацию в Белгородскую область. Пока, по моей информации последней, это сейчас на стадии "мы вам предлагаем". Как будет развиваться ситуация в дальнейшем, я пока не знаю", - рассказал. волонтер.

Также читайте: За время войны в результате российских обстрелов уничтожено почти 80% жилой застройки в Изюме, - заммэра