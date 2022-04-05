РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14852 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
47 262 45
армия РФ (15464) война (47275) ВСУ (5207) огнемет (11)

Украинские воины впервые применили против оккупантов их же мощное оружие - ТОС-1А "Солнцепек"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

солнцепек

Наши воины впервые применили мощное оружие врага – ТОС-1А "Солнцепек" - против него самого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Изюмское направление. Наши воины впервые применили вражеское мощное оружие - ТОС-1А "Солнцепек" - против самого врага! Слава ВСУ!" – говорится в сообщении.

Также он добавил, что боекомплект и заряжающая машина есть в наличии.

Читайте также: Украинские силы на Донбассе отразили 7 атак врага - уничтожено 7 танков, 8 единиц бронетехники, 3 артсистемы, - штаб ООС
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+83
Просто ПРЕЛЕСТНО !
Молодці
показать весь комментарий
05.04.2022 13:28
+50
бумеранг повертається . Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
05.04.2022 13:34
+49
ЗБС!
Пекельний - пали!
показать весь комментарий
05.04.2022 13:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просто ПРЕЛЕСТНО !
Молодці
показать весь комментарий
05.04.2022 13:28 Ответить
ЗБС!
Пекельний - пали!
показать весь комментарий
05.04.2022 13:30 Ответить
Треба послати тракторні війська щоб приволокли ядерну ракету
показать весь комментарий
05.04.2022 13:56 Ответить
циган попросити
показать весь комментарий
05.04.2022 15:53 Ответить


"27.Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится."

Библия Притчи Гл.26 Ст.27 🙏
показать весь комментарий
05.04.2022 14:34 Ответить
А що залишається. Покращенні Зеленським дороги вже застосували.
показать весь комментарий
05.04.2022 20:43 Ответить
Красені🥰
показать весь комментарий
05.04.2022 13:31 Ответить
какая боль.. Україна - орда_=_ 5:0
************ - привеет!!
показать весь комментарий
05.04.2022 15:08 Ответить
Хороша ответочка!
Еще бы пару сотен вакуумных боеприпасов захватить.
показать весь комментарий
05.04.2022 13:34 Ответить
ТЗМ-ок и так захватили гораздо больше чем ПУ
показать весь комментарий
05.04.2022 13:42 Ответить
ой, горе-горенько десь назріває волго-обському населенію
показать весь комментарий
05.04.2022 15:13 Ответить
Треба ядерну зброю віджати, ото буде несподіванка для бункерного хробака
показать весь комментарий
05.04.2022 13:53 Ответить
бумеранг повертається . Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
05.04.2022 13:34 Ответить
Я давно очікував на цю звістку.
показать весь комментарий
05.04.2022 13:35 Ответить
Гарі гарі кацапік ,ясно чтоби нє пагасло...
показать весь комментарий
05.04.2022 13:36 Ответить
41-1 день війни, https://www.youtube.com/watch?v=AmaUxIBrVCc
показать весь комментарий
05.04.2022 13:38 Ответить
Жареные буряты, мммми СМАКОТА! ай молодэць
показать весь комментарий
05.04.2022 13:38 Ответить
а до мацкви не дістане? то втарабаньте щоб аж кремль всрався
показать весь комментарий
05.04.2022 13:39 Ответить
На жаль не дістане навіть до Воронежа. Радіус дії здається до 6 км.
показать весь комментарий
05.04.2022 13:56 Ответить
Справедливо!
показать весь комментарий
05.04.2022 13:40 Ответить
речник Одеської ОВА як джерело про Ізюмський напрямок?
показать весь комментарий
05.04.2022 13:40 Ответить
Смерть проклятим кацапам !
показать весь комментарий
05.04.2022 13:40 Ответить
як кажуть, не копай іншому яму
показать весь комментарий
05.04.2022 13:42 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
показать весь комментарий
05.04.2022 13:42 Ответить
Це лише початок. Вони ще на собі відчують і фосфорні і касетні і вакуумні бомби. Прийде час, коли наші заволодіють ще й їхніми літаками з такою зброєю.
показать весь комментарий
05.04.2022 13:44 Ответить
Сумно, але жоден тигр не вартий життя зґвалтованої цими орками дитини...
Цю новину, я якось переживу.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:18 Ответить
Ничего радостного тут нет. Но для зашкварения набегающих скоплений орды более чем годно. Только не попадите в своих.
показать весь комментарий
05.04.2022 13:52 Ответить
Смерть кацапам!
показать весь комментарий
05.04.2022 13:55 Ответить
Бо переговори виключно про здачу - з Указу це ніяк не видно. поки що ...
показать весь комментарий
05.04.2022 15:02 Ответить
Весть гарна. Однако где Одесса, а где Ізюм. Может не стоило пиариться. Пусть орки не знали, что их ******** своим же. Когда не знаешь- сюрпризов больш
показать весь комментарий
05.04.2022 13:57 Ответить
Що не так? Нам чужого не треба. Ми їм просто повернули їхні **********... не нести ж їх в руках, най ловлять)
показать весь комментарий
05.04.2022 14:04 Ответить
Грозев не всегда правду говорит...
показать весь комментарий
05.04.2022 14:29 Ответить
Незрозуміло у чому проблєма. Якому депутату ВР, а той запит у ГП.
показать весь комментарий
05.04.2022 15:05 Ответить
Це просто чулово! Єдине питання (я просто дійсно не розумію): чому інформацію про події у Харківській обл. надає очільник ВА Одеської області? Чи не надто далеко?..
показать весь комментарий
05.04.2022 14:12 Ответить
Русские свиньи не должньі жить
показать весь комментарий
05.04.2022 14:30 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2022 14:37 Ответить
Им же холодно ночью минусовая температура - пусть греются.
показать весь комментарий
05.04.2022 16:11 Ответить
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці...
показать весь комментарий
05.04.2022 16:14 Ответить
Треба ще не забувати, хто їх вміло направляє.
У кремлі слов'ян нема.
показать весь комментарий
05.04.2022 19:34 Ответить
так працюе карма
показать весь комментарий
05.04.2022 23:38 Ответить
 
 