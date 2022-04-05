Украинские воины впервые применили против оккупантов их же мощное оружие - ТОС-1А "Солнцепек"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Наши воины впервые применили мощное оружие врага – ТОС-1А "Солнцепек" - против него самого.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
"Изюмское направление. Наши воины впервые применили вражеское мощное оружие - ТОС-1А "Солнцепек" - против самого врага! Слава ВСУ!" – говорится в сообщении.
Также он добавил, что боекомплект и заряжающая машина есть в наличии.
Топ комментарии
+83 Yuriy Karyy
показать весь комментарий05.04.2022 13:28
+50 Сэм Саммюэль
показать весь комментарий05.04.2022 13:34
+49 phantom4
показать весь комментарий05.04.2022 13:30
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Молодці
Пекельний - пали!
"27.Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится."
Библия Притчи Гл.26 Ст.27 🙏
************ - привеет!!
Еще бы пару сотен вакуумных боеприпасов захватить.
Цю новину, я якось переживу.
У кремлі слов'ян нема.