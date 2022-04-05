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В ВСУ предупредили о звуках взрывов в Киеве: идет разминирование территорий

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

розмінування

В столице слышны звуки взрывов. В ВСУ предупредили, что эти пиротехники разминируют территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на преcс-службу Сухопутных войск ВС Украины.

"Звуки взрывов, которые сейчас слышны в столице - это работают пиротехники по разминированию территорий", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В разминировании нуждаются почти 83 тыс. кв. км территории Украины, - "Ассоциация саперов Украины"

Как сообщалось, в освобожденных от российских захватчиков населенных пунктах Бучанского, Вышгородского, Броварского районов силами обороны производится зачистка и разминирование.

В ГСЧС ранее сообщили, что наиболее загрязненными взрывоопасными предметами районами в Киеве являются Оболонь и Виноградарь. 

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05.04.2022 13:47 Ответить
І знову це зневажливо-ліниве скорочення - ЗСУ... А кричать на всіх закутках про повагу й довіру до Української Армії.
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05.04.2022 14:08 Ответить
 
 